Динияр Билялетдинов: «Уверен, российские и украинские футболисты в Европе продолжают общаться. Негатив подогревается в соцсетях и СМИ, игроки вынуждены реагировать»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Политика соцсети Футбол

Динияр Билялетдинов считает, что украинские и российские футболисты продолжают общаться.

«Уверен, что российские и украинские футболисты, выступающие в Европе, продолжают общаться друг с другом, несмотря ни на что. Негатив же больше подогревается в социальных сетях и СМИ. Игроки вынуждены реагировать.

На бытовом уровне же, думаю, проблем никаких нет. Все друг с другом контактируют и стараются обходить острые углы, понимая, что ситуация сложилась непростая. Поэтому можно понять и тех спортсменов, которые вынуждены извиняться за фотографии и объятия», – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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9 комментариев

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Чётко_как_чечётка
Ответ Hong Kil
ну там же в основном жены по соцсетям специалисты, вот и постят разную чушь. Что Лада Седан, что Роксана эта Шмарановская.
Вообще ничего не понял. Какая Лада, какая Роксана...
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Владимир Молявин
Может быть Динияр и прав. Мы же не знаем, как они там общаются.
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Игорь Замаруев
Ответ Rio de Janeiro
Чудовищные потери для государства 404 построенному в 2014 на крови собственных граждан не важны.Вот сегодня 404 в очередной 100500 раз "форсировали" Днепр и "закрепились" на левом берегу.Все понимают что в очередной 100500 раз эти ВСУ-ки обречены и уже трупы и через пару дней о их судьбе в укр геббельс-марафоне никто не вспомнит как не вспоминали о прежних ДРГ, но важен сиюминутный переможный фон и ради собственного пиара киевский режим готов кидать в утиль не то что тысячи а десятки и сотни тысяч)
Чел, не родившемся в СССР людям писать про "государства, построенное на крови собственных граждан"))) или ты историю не учил?
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-3
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Игорь Замаруев
Ответ Rio de Janeiro
Чудовищные потери для государства 404 построенному в 2014 на крови собственных граждан не важны.Вот сегодня 404 в очередной 100500 раз "форсировали" Днепр и "закрепились" на левом берегу.Все понимают что в очередной 100500 раз эти ВСУ-ки обречены и уже трупы и через пару дней о их судьбе в укр геббельс-марафоне никто не вспомнит как не вспоминали о прежних ДРГ, но важен сиюминутный переможный фон и ради собственного пиара киевский режим готов кидать в утиль не то что тысячи а десятки и сотни тысяч)
Сам с собой разговариваешь на сайте:) в палате интернет есть или ты сбежал?
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Rio de Janeiro
Ответ evgen123
Кстати из-за чудовищных потерь в ВСУ, по 1000 укровояк в сутки, вышел интересный документ от клоуна Зе - мобилизовать всех мужчин громадян 404 находящихся на территории Евросоюза. Вот так вот.
Чудовищные потери для государства 404 построенному в 2014 на крови собственных граждан не важны.Вот сегодня 404 в очередной 100500 раз "форсировали" Днепр и "закрепились" на левом берегу.Все понимают что в очередной 100500 раз эти ВСУ-ки обречены и уже трупы и через пару дней о их судьбе в укр геббельс-марафоне никто не вспомнит как не вспоминали о прежних ДРГ, но важен сиюминутный переможный фон и ради собственного пиара киевский режим готов кидать в утиль не то что тысячи а десятки и сотни тысяч)
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Iuasamotu
Обычно футболисты общаются лишь с теми, кого знают, например, по бывшим командам или сборным. С какого бодуна молодые украинцы с россиянами должны обниматься и целоваться? Это пусть "блохины с "газаевыми" обнимаются, а новое поколение должно жить своей жизнью.
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Hong Kil
ну там же в основном жены по соцсетям специалисты, вот и постят разную чушь. Что Лада Седан, что Роксана эта Шмарановская.
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-1
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evgen123
Ответ Rio de Janeiro
На Западе и в России кстати к этому общению абсолютно нормально относятся.Только украинские путриоты скулят вместо того чтобы сидеть под Угледаром и Бахмутом
Кстати из-за чудовищных потерь в ВСУ, по 1000 укровояк в сутки, вышел интересный документ от клоуна Зе - мобилизовать всех мужчин громадян 404 находящихся на территории Евросоюза. Вот так вот.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
На Западе и в России кстати к этому общению абсолютно нормально относятся.Только украинские путриоты скулят вместо того чтобы сидеть под Угледаром и Бахмутом
+6
-9
-3
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