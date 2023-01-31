Динияр Билялетдинов: «Уверен, российские и украинские футболисты в Европе продолжают общаться. Негатив подогревается в соцсетях и СМИ, игроки вынуждены реагировать»

считает, что украинские и российские футболисты продолжают общаться.

«Уверен, что российские и украинские футболисты, выступающие в Европе, продолжают общаться друг с другом, несмотря ни на что. Негатив же больше подогревается в социальных сетях и СМИ. Игроки вынуждены реагировать.

На бытовом уровне же, думаю, проблем никаких нет. Все друг с другом контактируют и стараются обходить острые углы, понимая, что ситуация сложилась непростая. Поэтому можно понять и тех спортсменов, которые вынуждены извиняться за фотографии и объятия», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако»

Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»