Жена Малиновского об объятиях Руслана с Головиным: «Ничего такого, его позиция нам известна. Высказываться публично или нет – его дело, нам это безразлично»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция болельщики Руслан Малиновский Александр Головин Политика соцсети Футбол

Жена Руслана Малиновского высказалась о критике ее мужа за объятия с Александром Головиным.

«Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок «Монако» просто поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же, позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело, высказываться публично или нет, нам это безразлично. 

А вот ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня военных действий (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru) прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! Также мы собираем огромные средства на помощь нашего народа. Напрашивается вывод, что вы предатель. 

Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать», – написала Роксана Малиновская в комментариях инстаграма.

Вчера Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал».

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67 комментариев

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Рашпель793
Ответ александр модов
Какое же жалкое зрелище, когда эти украинские спортсмены и их жены, унижаются из-за спортивных обьятий, фотографий или если даже рядом прошли с Российским спортсменом. Ах да, забыл, это же в России диктатура))))А у них свобода слова))
Понять людей можно (не таких как усик или зинченко). У них родня наверняка в Украине. Скажут что-то не так и увезут родню в неизвестном направлении под предлогом подозрения в пророссийской позиции и диверсии.
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barsiksimba
Ответ SVD44
есть только одна Роксана - Бабаян
А Бабаян писать слитно или раздельно (Роксана Ба Баян)🤔?
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v.belorussky
Быдла полно с обеих сторон, это очевидно. Только вот в чем беда: одни пришли на чужую землю.
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Ответ Ильдар Аитов
какой гнилью нужно быть, чтобы желать футболисту серьезную травму?
Типа украинского комментатора матча
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Рашпель793
Теперь ещё и ей придётся извиняться за дерзость. А Малине нужно противогазы закупать и отдельную раздевалку сделать, там Азмун в Марсель выезжает, с ним нельзя будет одним воздухом дышать и в одну раздевалку делить.
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саша константинов
Ответ ДМ-1чемпион
В западном понимании слово "нигер" это проявление расизма! И при чем тут "африканская страна"!? P. S. Гуляй Вася! Умнеть тебе уж пора бы!
Твой коментаррий в ветке про мудрика был не про европеийский термин расизма это во первых я даже его скопирую
Ничего удивительного. Украина набита расистами и нацистами! Что можно ждать от страны и её граждан, если у них национальными героями являются нацисты бандера и шухевич!?
Где в твоём коменнтарий упоминание европейского термина в твоём коменнте была твоя позиция а не с точки зрения Европы. Есть кстати такая страна республика найджер сам знаешь как пишется по-русски.
P.S Очень по взрослому отправлять людей в ЧС из-за альтернативной позиций.
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Вадим Слуцкий
Россия гораздо более свободная страна, чем Украина. Головину и в голову не приходит извиняться за то, что он обнял Малиновского.
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Милчик
Зомбиленд по украински. Чем Головин виноват? он что заразный какой то, прокаженый? А что эта бабенция ничего не говорила, когда он играл с Миранчуком, взяла бы своего мужа и увела бы из клуба подальше
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Aleksandr Blaugranas
Ответ Ильдар Аитов
какой гнилью нужно быть, чтобы желать футболисту серьезную травму?
Комментатором Megogo, например
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Afinogenov
Вот так вот, копатели Черного моря и сдали Сашку. Невзначай)
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rembrandao
Ответ SVD44
есть только одна Роксана - Бабаян
"...Ты Роксана, Я Бабаян..."
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DekiB
Да поднадоел уже этот черноморский копатель. Лучше про Бритту Хайдеман напишите, или это против повесточки, редакция?
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Водяра
Все таки Гасперини был прав выкинув этого хохла из клуба. Мерзкий типок.
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Radik_2.0
Ответ Макс Осипов
Ты невеста — я фата Ты желудок — я еда Ты мелодия — я баян Ты Роксана — я Бабаян
ау-ау-аууу, я тебя все равно найдууу
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Саща Константинов
Ответ александр модов
Какое же жалкое зрелище, когда эти украинские спортсмены и их жены, унижаются из-за спортивных обьятий, фотографий или если даже рядом прошли с Российским спортсменом. Ах да, забыл, это же в России диктатура))))А у них свобода слова))
Ну тип у них сейчас боевые действия а когда боевые действия то хоть демократия хоть анархия, превращаются в диктатуры.
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гилберт
Ждём статью за дискредитацию...Малиновского.
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BeyPyrom
Малиновскому в пору уже и от фамилии отказаться. Не в родстве ли с маршалом Победы приходится?! Не ровен час станет Калиновский...
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тот самый Кадрус
А как интересно обстояли дела в соцсетях Малиновского, когда он играл в Аталанте с Миранчуком? Они же прилюдно обнимались, когда Лёша заменял Руслана и наоборот. Тот же Гасперини и руководство бергомасков отмечало, что несмотря на ситуацию, Руслан и Лёша нормально общаются. В конце концов было фото, где Миранчук, Малиновский и Коваленко стоят вместе и мило улыбаются. Укры такой же ор поднимали и склоняли Малиновского дистанцироваться от россиянина или как? Или если россиянин играет в твоей команде, то с ним можно фоткаться и обниматься, а если в другой, то ему надо в лицо плюнуть при встречи??
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Макс Осипов
Ответ SVD44
есть только одна Роксана - Бабаян
Ты невеста — я фата
Ты желудок — я еда
Ты мелодия — я баян
Ты Роксана — я Бабаян
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LoLKeK4eburek
Ответ александр модов
Какое же жалкое зрелище, когда эти украинские спортсмены и их жены, унижаются из-за спортивных обьятий, фотографий или если даже рядом прошли с Российским спортсменом. Ах да, забыл, это же в России диктатура))))А у них свобода слова))
Выглядит кончено жалко, но в какой-то степени их можно понять. Я тут вспомнил, как в Киеве похитили и пытали под камеры Максима Рындовского, который тренировался в Ахмате. И даже не совсем понятно, где он сейчас и все ли с ним в порядке. Такая демократическая страна
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гилберт
Ответ Адепт Суперлиги
я так и не понял чья позиция и какая она?
Позиция Головина, очевидно же.
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ДМ-1чемпион
Ответ Саща Константинов
А у тебя Z-головного мозга ты так и не объяснил связь между африканской страной и расизмом /нацизмом мудрика.
В западном понимании слово "нигер" это проявление расизма! И при чем тут "африканская страна"!?
P. S.
Гуляй Вася! Умнеть тебе уж пора бы!
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Krabelot
Жена Малиновского, оказывается, умнее Малиновского.
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Hong Kil
По старой украинской привычке вперед выставляют женщин, потом детей и стариков.
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Константин Сапрыкин
жду комментария троюродного брата жены Малиновского, бабушки дяди Малиновского и т.п
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