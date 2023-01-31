Жена Малиновского об объятиях Руслана с Головиным: «Ничего такого, его позиция нам известна. Высказываться публично или нет – его дело, нам это безразлично»

Жена Руслана Малиновского высказалась о критике ее мужа за объятия с .

«Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок « » просто поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же, позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело, высказываться публично или нет, нам это безразлично.

А вот ваша реакция нас удивляет. Руслан с первого дня военных действий (формулировка изменена для соответствия требованиям законодательства РФ – прим. Sports.ru) прославляет Украину в Европе, один из немногих!!! Также мы собираем огромные средства на помощь нашего народа. Напрашивается вывод, что вы предатель.

Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, будут оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать», – написала Роксана Малиновская в комментариях инстаграма.

Вчера Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал».