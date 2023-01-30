Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Руслан Малиновский Александр Головин Футбол

Александр Головин и Руслан Малиновский обнялись после матча Лиги 1. 

Матч между «Марселем» и «Монако» в 20-м туре чемпионата Франции закончился ничьей со счетом 1:1. По окончании игры российский хавбек монегасков и украинский полузащитник бело-голубых обнялись. 

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Малиновский присоединился к «Марселю» на правах аренды из «Аталанты» в этом январе. 

Фото: скриншот из трансляции

Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»

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38 комментариев

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Рашпель793
Как понимаю, Малина уже тонны оскорблений получает и слов о том, что надо было Головину ноги переломать, а не обниматься? Ну как они Усика в своё время полоскали, например или Ракицкого.
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Three Days Grace
Ответ quaterbackathome
Когда такое было? Чтоб русского осуждали за нормальное, теплое отношение к гражданину Украины. Есть тема - дичь, но и вы стулья то не ломайте
Друг, ну представь обратную ситуацию между нашими странами. Думаешь, при таких раскладах россияне были бы рады обнимашкам с украинцами?) здесь все логично
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Spartakus1984
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А вот и отопление с освещением подвезли🤓
Ну радоваться всё же,что людям плохо,не стоит.
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Shuller18
Как бы Малиновскому после этого не предъявили
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Александр Козлов
Ответ pufkt38
А это не обычные, а зомбированные. Таких у нас в стране хватает. И зачем незнакомому человеку, который выразил мнение отличное от Вашего сразу писать, клоундей?
Потому что это плюсодрочер
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WESTERN-
Все сейчас лишат всех титулов в упл если они были
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tankist231
Ответ frol92
Ну все, теперь завтра будут это в Есть тема разбирать, наверное. Всех бесогонов пригласят и будут говорить, что Головин сатанизмом занимается и забыл свои корни. А так парням респект👍🔥 Им делить нечего, как и миллионам обычных граждан России и Украины.
Ты попутал наверное, головину за это и слова никто не скажет, а вот малиновскому может прилететь не хило
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Козлов
У украинского твитера жопы сгорели, чекните комменты )
А вот и отопление с освещением подвезли🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ quaterbackathome
Когда такое было? Чтоб русского осуждали за нормальное, теплое отношение к гражданину Украины. Есть тема - дичь, но и вы стулья то не ломайте
Вот именно, у нас наоборот всё гнут линию про братьев и всеобщую пушистость. Так что это будут использовать со знаком плюс. А вот Малине не позавидуешь, близлежащий батальон ССО Монако или Куршавель точно за такое спросит🤓
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За Валенсию с 1999
У Малины в соцсетях ад творится
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pufkt38
Ответ Александр Козлов
Зайди в твиттер посмотри, как обычные граждане Украины реагирует и как им нечего делить, клоундей
А это не обычные, а зомбированные. Таких у нас в стране хватает. И зачем незнакомому человеку, который выразил мнение отличное от Вашего сразу писать, клоундей?
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-3
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Рука Ноги
Ответ Tigo_Volchara93
Обычные игроки обычных клубов, обнялись пожали руки и разошлись каждый по своим делам Че такого то ?
Вот так и не догадался?
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quaterbackathome
Ответ frol92
Ну все, теперь завтра будут это в Есть тема разбирать, наверное. Всех бесогонов пригласят и будут говорить, что Головин сатанизмом занимается и забыл свои корни. А так парням респект👍🔥 Им делить нечего, как и миллионам обычных граждан России и Украины.
Когда такое было? Чтоб русского осуждали за нормальное, теплое отношение к гражданину Украины.
Есть тема - дичь, но и вы стулья то не ломайте
+5
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+3
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Tigo_Volchara93
Обычные игроки обычных клубов, обнялись пожали руки и разошлись каждый по своим делам
Че такого то ?
+7
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+7
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БляхаджинсКарпина
Ответ Александр Козлов
Зайди в твиттер посмотри, как обычные граждане Украины реагирует и как им нечего делить, клоундей
а ты уверен, что это обычные граждане а не боты и троли?
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Burel
где-то в Канаде бомбануло от патриотов
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-2
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Burel
Ответ AryanPamir1488
Зайдите в инстаграм Руслана, там уже начался настоящий ад со стороны чубатых😂
из Канады ?
+2
-2
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Garikus89
Ответ frol92
Ну все, теперь завтра будут это в Есть тема разбирать, наверное. Всех бесогонов пригласят и будут говорить, что Головин сатанизмом занимается и забыл свои корни. А так парням респект👍🔥 Им делить нечего, как и миллионам обычных граждан России и Украины.
Ты тв местами не перепутал? Это Украинская красавица подальше от Российской встает, не дай бог объясняться заставят, а не наоборот)
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-2
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Spartakus1984
Ответ AryanPamir1488
Зайдите в инстаграм Руслана, там уже начался настоящий ад со стороны чубатых😂
Что пишут ему они?Если в кратце.
+1
-4
-3
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AryanPamir1488
Зайдите в инстаграм Руслана, там уже начался настоящий ад со стороны чубатых😂
+19
-6
+13
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AryanPamir1488
Ответ frol92
Ну все, теперь завтра будут это в Есть тема разбирать, наверное. Всех бесогонов пригласят и будут говорить, что Головин сатанизмом занимается и забыл свои корни. А так парням респект👍🔥 Им делить нечего, как и миллионам обычных граждан России и Украины.
Лол, тут лучше приготовиться малине, ведь в хохлорейхе и до сво за фото с нашими спортсменами и флагами чуть ли не казнили)
+9
-3
+6
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Spartakus1984
Украинцы уже негодуют?
+5
-5
0
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Shadow1882
Ответ frol92
Ну все, теперь завтра будут это в Есть тема разбирать, наверное. Всех бесогонов пригласят и будут говорить, что Головин сатанизмом занимается и забыл свои корни. А так парням респект👍🔥 Им делить нечего, как и миллионам обычных граждан России и Украины.
Маловероятно. А вот Малиновского могут заставить извиниться
+5
-1
+4
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nnn4404
Ответ окечуква
А не должны разве? Это фото, кстати, хорошо иллюстрирует вполне естественное отношение народов друг к другу. Именно обычных нормальных людей, а не политиков или всяких скорбных разумом радикалов с обеих сторон.
да вон видно по комментариям, отношение русских
+2
-9
-7
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Александр Козлов
У украинского твитера жопы сгорели, чекните комменты )
+11
-5
+6
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