Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако»

и обнялись после матча Лиги 1.

Матч между « » и « » в 20-м туре чемпионата Франции закончился ничьей со счетом 1:1. По окончании игры российский хавбек монегасков и украинский полузащитник бело-голубых обнялись.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Малиновский присоединился к «Марселю» на правах аренды из «Аталанты» в этом январе.

Фото: скриншот из трансляции

Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»