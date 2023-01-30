Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако»
Александр Головин и Руслан Малиновский обнялись после матча Лиги 1.
Матч между «Марселем» и «Монако» в 20-м туре чемпионата Франции закончился ничьей со счетом 1:1. По окончании игры российский хавбек монегасков и украинский полузащитник бело-голубых обнялись.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Малиновский присоединился к «Марселю» на правах аренды из «Аталанты» в этом январе.
Фото: скриншот из трансляции
Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»
Есть тема - дичь, но и вы стулья то не ломайте
Че такого то ?