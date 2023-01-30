«Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений? Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно». Кавазашвили про извинения Малиновского

Теги Марсель Монако Сборная Украины по футболу лига 1 Франция Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили Руслан Малиновский Александр Головин Политика Футбол

Анзор Кавазашвили высказался про объятия Руслана Малиновского и Александра Головина.

Украинский хавбек сегодня принес извинения за то, что откликнулся на приветствие со стороны российского полузащитника на матче «Марселя» с «Монако» (1:1).

«Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты.

Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимания. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое? Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» – сказал бывший вратарь «Спартака».

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6 комментариев

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ВладимирНеПутин
Это даже не политический шантаж, а по-национальному признаку.
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Dexter Dallas
А когда анзорчик брызжет это по отношению к другим странам это правильно и другие стенгазеты? А анзорчик?
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Dark.Babysitter
Потому что они НАЦИоналиСТЫ. Очевидно жк
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Юрий Кечко
Не товарищ ли Кавазашаили просит послать недружественную Европу нахер с их турнирами, выгонять легионеров ? В этих заявлениях нет политики ?
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deadjoker
Потому-что это другое!!!111 :)
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Evil_Alastar
Чзх. Кавазашвили выдал базу? Невозможно.
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+4
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