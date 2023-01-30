«Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений? Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно». Кавазашвили про извинения Малиновского

высказался про объятия Руслана Малиновского и .

Украинский хавбек сегодня принес извинения за то, что откликнулся на приветствие со стороны российского полузащитника на матче « » с « » (1:1).

«Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты.

и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимания. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое? Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» – сказал бывший вратарь «Спартака».