Геннадий Орлов: «Смолов и Кокорин не раскрыли свой талант. Я восторгался ими, они были перспективными»
Геннадий Орлов считает, что Александр Кокорин и Федор Смолов не раскрыли талант.
«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль «Динамо». Я восторгался!
Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант.
У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться.
Для того, чтобы развивать свои футбольные качества, надо вне поля быть профессионалом. Рядом с Кокориным не было тех людей, которые могли бы ему подсказать. Их история с Мамаевым – верх антипрофесионализма», – сказал комментатор и журналист.
Во времена Анжи он уже мне нравился
Было видно что очень нетипичная для паспортиста техника , пасом владеет , замахами
Все то что он потом раскрыл в Краснодаре просто пришли годы
Про Кокорина я не раз уже писал , Мега талант с творожком вместо мозгов , но над ним тоже принято смеяться всем