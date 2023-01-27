Геннадий Орлов: «Смолов и Кокорин не раскрыли свой талант. Я восторгался ими, они были перспективными»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Геннадий Орлов Александр Кокорин Футбол

Геннадий Орлов считает, что Александр Кокорин и Федор Смолов не раскрыли талант.

«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль «Динамо». Я восторгался!

Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант.

У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться.

Для того, чтобы развивать свои футбольные качества, надо вне поля быть профессионалом. Рядом с Кокориным не было тех людей, которые могли бы ему подсказать. Их история с Мамаевым – верх антипрофесионализма», – сказал комментатор и журналист.

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14 комментариев

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dmAnjuna
коко, еще только начинает на кипре...
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Аркадий Аркадич
Да у Смолова норм карьера получилась. На страте побуксовал, зато потом и лучший бомбардир ЧР и поездка в Испанию с голами двум гегемонам. Плюс сборная и ЧМ. В целом, как раз по его таланту итоги, все таки там уровень дарования далеко не как у Холланда или Мбаппе.
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Каба
Ответ LevSmith
Кокорин поиграл за свою карьеру под руководством Капелло, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Не повезло, конечно, ему с тренерами. А ведь такая светлая головушка, старательный, дисциплинированный
Есть интервью, где Кокорин говорит про тренеров в своей карьере. Он там сказал, что только пара из всех по-настоящему его понимали, а все остальные им просто затыкали дыры, ставили то слева, то справа, но не нападающим, а Кокорин хотел всегда играть именно нападающего. Он отметил, что его лучший тренер это Петреску.
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LevSmith
Кокорин поиграл за свою карьеру под руководством Капелло, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Не повезло, конечно, ему с тренерами. А ведь такая светлая головушка, старательный, дисциплинированный
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Игореха Веселов
Ну, Смолов-то хоть Реалу и Барсе позабивать успел...Не такая уж и плохая карьера, как Гена расписывает...
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Великий Алонсо
Кокорин ещё молодой, всё впереди.
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Жаргал Шадапов
Смолов я считаю сполна реализовал (кроме того пенальти) свой потенциал
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Peter Parker
Помню, читал когда-то в то ли в СЭ то ли в еженедельные футбол, что Смолов входил в список топ 100 талантов до 16 лет за которыми следил Реал
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Кеды и бутса
Это Геннадий Сергеевич так лихо на Луческу, Манчини, Гуса и Капелло наехал?
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Omega-3
Вот и испортили их своими восторгами...
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Михаил Солдатенков
А всё потому, что те сумасшедшие деньги, которые они получали, вкладывали не в себя, а в разгульную светскую жизнь. Отсюда все проблемы.
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Юрий Кечко
На самом деле вот лично я восторгался Смоловым когда он не забивал годами , и вся страна над ним ржала
Во времена Анжи он уже мне нравился
Было видно что очень нетипичная для паспортиста техника , пасом владеет , замахами
Все то что он потом раскрыл в Краснодаре просто пришли годы

Про Кокорина я не раз уже писал , Мега талант с творожком вместо мозгов , но над ним тоже принято смеяться всем
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Sevuska
Особенно паненкой Федя запомнился , а Саня улыбкой ☺️
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Spartakus1984
Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант(с). Гена пробивает дно все чаще
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