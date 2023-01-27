Геннадий Орлов: «Смолов и Кокорин не раскрыли свой талант. Я восторгался ими, они были перспективными»

считает, что и не раскрыли талант.

«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль « ». Я восторгался!

Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант.

У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться.

Для того, чтобы развивать свои футбольные качества, надо вне поля быть профессионалом. Рядом с Кокориным не было тех людей, которые могли бы ему подсказать. Их история с – верх антипрофесионализма», – сказал комментатор и журналист.