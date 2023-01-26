Александр Кокорин: «Равняюсь на Роналдо. Я могу забить или отдать решающую передачу»

Теги премьер-лига Россия Роналдо высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин назвал Роналдо своим примером для подражания.

«Мне больше всего подходит позиция форварда или «десятки». Когда я начинал карьеру, тренеры также ставили меня на фланги, где я тоже себя хорошо проявлял, но я лучше действую в центре атаки. Я так считаю. Я могу забивать и отдавать решающие передачи.

На кого я равняюсь? На Роналдо», – сказал футболист из чемпионата Кипра в интервью Foot Mercato.

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53 комментария

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Евгений Кузнецов
Это Роналду должен на санька ровняться , разбить телефон инвалида это разве поступок? вот корейца табуреткой по башке бахнуть и отсидеть за это ,это уровень
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Евгений Кузнецов
могу забить!!и забил одно корейца стулом в кофем.....
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Alex1005
Ответ Alexander Prokofyev
Роналдо или Роналду?
Роналдо (бразилец), написано же!
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Team_Coach
Или замкнуть стулом
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Влад Бахолдин
Ответ ОттоДракула
Роналдо: равняюсь на Кокорина.
Так которого Роналдо он ровняется? Роналду или Роналдо🤷‍♂️
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Рагнар Лодброк
За Кокориным хоть записывай перлы
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Yury Sin
Хах, решала )))
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Andreas Soffliggare
У Даниила Хармса есть повесть "Старуха". Герой повести решил написать рассказ про чудотворца, который в своей жизни не сотворил ни одного чуда.
Рассказ состоял из одного предложения: "Чудотворец был высокого роста".

Это по Кокорина.
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Bei Bender
Ответ ОттоДракула
Роналдо: равняюсь на Кокорина.
Не ерничвй !!! У человека все в порядке , жизнь удалась , а что ты из себя представляешь ?!?
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-8
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Romano de Roma
Миранчук и Головин жгут в своих командах, но Спортс по прежнему смакует лишь кокорина.
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Old Partisan
легко равняться на роналдо, ему 46 лет, и он уже не забивает
+1
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Алексей Венедиктов
Ответ Никому_никабельный
Для него это один человек
😂😂😂😂😂😂😂
+6
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United
Сгинь..
+3
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Водяра
Кокорину надо равняться на WWE такими ударами стулом по голове.
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Jeejogho
Ответ Человек1991
Хахаха) в курортном деревенском чемпе Кипра за 15 игр, 6 голов, 3 с пеналей , 2 в пустые , 0 голевых.)) Даже я бы там забил больше, всё таки мастерство не пропьёшь, 1000 голов и 200 голевых за юношескую школьную карьеру)
У него вообще артрит коленного сустава прогрессирует. Не все Ягудины с ним выступать...
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kokakoka
Ну Кокоша хотя бы в официальных матчах забивает. Рон может на него равняться
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Verhovn
Сашка молодец. Вдруг еще есть шанс в Аль-Наср... А вдруг..
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d_kdc
Да нет, уже наоборот Роналду стал ровняться на Кокорина))
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Anton Sobolev
Ответ Artem15
А могу не забить
Поучаствовать в голевой комбинации, пропустив мяч на партнёра — как Погребняк в своё время сверкнул
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Verhovn
Ответ Друг ИА
Нет скорее всего под канабисом . Я думаю он закончит карьеру на Ямайке , с дредами под пальмой , рассуждая сколько ему до Пеле голов осталось )
Гыы... Представляю эту историю 🤣
+3
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+3
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Mechel**
В лиге фермеров ты все можешь
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Lex
Ответ Человек1991
Хахаха) в курортном деревенском чемпе Кипра за 15 игр, 6 голов, 3 с пеналей , 2 в пустые , 0 голевых.)) Даже я бы там забил больше, всё таки мастерство не пропьёшь, 1000 голов и 200 голевых за юношескую школьную карьеру)
Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино…
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-1
-1
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Друг ИА
Ответ slavery
Он что опять в кофемании подшофе?
Нет скорее всего под канабисом . Я думаю он закончит карьеру на Ямайке , с дредами под пальмой , рассуждая сколько ему до Пеле голов осталось )
+38
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+38
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mahurat
Мощно! Мощное интервью, мощный клуб, мощная игра, мощный игрок!
+6
0
+6
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заляпут
Роналду или Роналдо ?
0
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