Александр Кокорин: «Равняюсь на Роналдо. Я могу забить или отдать решающую передачу»
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин назвал Роналдо своим примером для подражания.
«Мне больше всего подходит позиция форварда или «десятки». Когда я начинал карьеру, тренеры также ставили меня на фланги, где я тоже себя хорошо проявлял, но я лучше действую в центре атаки. Я так считаю. Я могу забивать и отдавать решающие передачи.
На кого я равняюсь? На Роналдо», – сказал футболист из чемпионата Кипра в интервью Foot Mercato.
Рассказ состоял из одного предложения: "Чудотворец был высокого роста".
Это по Кокорина.