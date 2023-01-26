Александр Кокорин: «Равняюсь на Роналдо. Я могу забить или отдать решающую передачу»

Нападающий « » назвал Роналдо своим примером для подражания.

«Мне больше всего подходит позиция форварда или «десятки». Когда я начинал карьеру, тренеры также ставили меня на фланги, где я тоже себя хорошо проявлял, но я лучше действую в центре атаки. Я так считаю. Я могу забивать и отдавать решающие передачи.

На кого я равняюсь? На Роналдо», – сказал футболист из чемпионата Кипра в интервью Foot Mercato.