Романцев о Кокорине: «Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся. Вспоминаю более одаренного Безродного, который тоже не смог этим распорядиться»
Олег Романцев ответил на вопрос, почему Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал.
– Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?
– Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся. И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, – в жизни всякое может случиться.
Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее. Пример – Эдуард Стрельцов, который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим. Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.
Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного – на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память, – сказал бывший тренер «Спартака».
Бывший полузащитник «Спартака» Артем Безродный скончался 13 сентября 2016 года. Сообщалось, что во время утренней пробежки у него случился сердечный приступ.
Вот пыжится этот ваш, прости господи, Роналду из последних сил, думает, что он круче всех, а что толку-то? Денег у него больше? Так с деньгами Кокорина можно тоже очень неплохо жить. Слава Кристине покоя не даёт? Так это тщетные потуги, ибо через 30 лет что от одного, что от другого останется только статья в Википедии. Правда у португальца она будет немного длиннее. Зато, у Сани — интереснее!
Как говаривал один инопланетный заяц: «Смысл жизни в получении полезного всем удовольствия!» Кокорин следует заветам БоГе и не парится.