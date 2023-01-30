Романцев о Кокорине: «Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся. Вспоминаю более одаренного Безродного, который тоже не смог этим распорядиться»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Олег Романцев Александр Кокорин Эдуард Стрельцов Артем Безродный Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев ответил на вопрос, почему Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал.

– Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?

– Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся. И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, – в жизни всякое может случиться.

Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее. Пример – Эдуард Стрельцов, который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим. Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.

Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного – на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память, – сказал бывший тренер «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» Артем Безродный скончался 13 сентября 2016 года. Сообщалось, что во время утренней пробежки у него случился сердечный приступ.

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17 комментариев

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Александр Поливенко
Ответ Cruel Snake
Загубленное! Он что в «Кайрате» играет? У него по всей видимости была цель заработать денег и он это сделал. После тюрьмы в Италию сгонял (топ чемпионат кстати) , сейчас на Кипре. Кайф же ему. Может это всё таки максимум его способностей
Я бы сказал так... Свой потенциал Саня сам же и загубил. Но, удивительным образом, она у него оказалась довольно таки успешной в финансовом плане, ну и в медиараскрутке, к тому же. Кока-фартовый паренёк
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ФроммайхартЯкутск
В том то и беда, что нынче проблемы футболистов это их собственные проблемы. Как и проблемы болельщиков это их вопросы. Стрельцов это продукт советской эпохи, воспитанный ею, человек-гвоздь. Саша же сибарит. И потому будет жить долго и счастливо, поскольку у нас людям с деньгами везде хорошо. И он никому ничего не должен.
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Циник Петербургский
Ответ garp
Про Безродного писали, что он много лет занимался спортивной гимнастикой, и поэтому неправильно бегал, плохая техника бега. Мне кажется, это сразу выводит из понятия "одарённый’.
Ого! Не знал. Возможно, оттуда и те самые травмы при занятии "не тем" видом спорта.
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Циник Петербургский
Ответ Доктор Верховцев
А Санёк не напрягается, пинает мячик в своё удовольствие, получает деньги и греет задницу под тёплым кипрским солнышком. В этом-то и есть его талант — жить так, как нравится. Вот пыжится этот ваш, прости господи, Роналду из последних сил, думает, что он круче всех, а что толку-то? Денег у него больше? Так с деньгами Кокорина можно тоже очень неплохо жить. Слава Кристине покоя не даёт? Так это тщетные потуги, ибо через 30 лет что от одного, что от другого останется только статья в Википедии. Правда у португальца она будет немного длиннее. Зато, у Сани — интереснее! Как говаривал один инопланетный заяц: «Смысл жизни в получении полезного всем удовольствия!» Кокорин следует заветам БоГе и не парится.
И Вы тоже правы. В конце концов, это жизнь и таланты, на сколько-то там процентов реализованные, Кокорина? Да. Он своей жизнью доволен? Судя по его вечно улыбающейся цветущей физиономии, да (и это трудно отрицать). Чего и всем желаю ;)
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Каба
Ответ Roman Araslanov
Безродному в отличии от Кокорина травмы помешали, а вот Саше помешал тупизм, а ещё раздолбайство и разгильдяйство
Травмы и у Кокорина были, и никто не знает как бы он играл, если бы тогда не порвал кресты, может и Кофемании в итоге и не было бы.
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MURA
Ответ Cruel Snake
Загубленное! Он что в «Кайрате» играет? У него по всей видимости была цель заработать денег и он это сделал. После тюрьмы в Италию сгонял (топ чемпионат кстати) , сейчас на Кипре. Кайф же ему. Может это всё таки максимум его способностей
Мне кажется Кайрату было бы западло его брать, они только россиян после АПЛ берут
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Доктор Верховцев
А Санёк не напрягается, пинает мячик в своё удовольствие, получает деньги и греет задницу под тёплым кипрским солнышком. В этом-то и есть его талант — жить так, как нравится.
Вот пыжится этот ваш, прости господи, Роналду из последних сил, думает, что он круче всех, а что толку-то? Денег у него больше? Так с деньгами Кокорина можно тоже очень неплохо жить. Слава Кристине покоя не даёт? Так это тщетные потуги, ибо через 30 лет что от одного, что от другого останется только статья в Википедии. Правда у португальца она будет немного длиннее. Зато, у Сани — интереснее!
Как говаривал один инопланетный заяц: «Смысл жизни в получении полезного всем удовольствия!» Кокорин следует заветам БоГе и не парится.
+1
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Циник Петербургский
Ответ Cruel Snake
Загубленное! Он что в «Кайрате» играет? У него по всей видимости была цель заработать денег и он это сделал. После тюрьмы в Италию сгонял (топ чемпионат кстати) , сейчас на Кипре. Кайф же ему. Может это всё таки максимум его способностей
Думаю, ОИР имел ввиду и значительно бОльшие спортивные успехи и значительно бОльшие деньги, кстати ( при достижении этих успехов). Не вижу оснований не доверять мнению Романцева в данном случае.
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garp
Про Безродного писали, что он много лет занимался спортивной гимнастикой, и поэтому неправильно бегал, плохая техника бега. Мне кажется, это сразу выводит из понятия "одарённый’.
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evil
Для Саши футбол - нелюбимая работа, где хорошо платят
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evil
У Сашки ещё всё впереди
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Roman Araslanov
Безродному в отличии от Кокорина травмы помешали, а вот Саше помешал тупизм, а ещё раздолбайство и разгильдяйство
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Bartez1986
Безродный был невероятно талантлив. Но травмы...У Коко они тоже были, но он р#######й, в отличие от Артёма
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Тиджани Бабангида
К Олегу Ивановичу можно прислушаться. И в людях и в профессии разбирается досконально
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Cruel Snake
Загубленное! Он что в «Кайрате» играет? У него по всей видимости была цель заработать денег и он это сделал. После тюрьмы в Италию сгонял (топ чемпионат кстати) , сейчас на Кипре. Кайф же ему. Может это всё таки максимум его способностей
+8
-5
+3
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Ебздрогыч
Саня, играющий на расслабоне на Кипре за неплохое баблишко, искренне не понимают что так все оплакивают его карьеру
+9
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Ебздрогыч
Прошел огонь и воду, и споткнулся о ножку стула
+3
-4
-1
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