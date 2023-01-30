Романцев о Кокорине: «Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся. Вспоминаю более одаренного Безродного, который тоже не смог этим распорядиться»

ответил на вопрос, почему Александр Кокорин не смог раскрыть свой потенциал.

– Причины загубленного таланта кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?

– Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся. И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, – в жизни всякое может случиться.

Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее. Пример – , который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим. Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.

Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного – на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память, – сказал бывший тренер « ».

Бывший полузащитник «Спартака» Артем Безродный скончался 13 сентября 2016 года. Сообщалось, что во время утренней пробежки у него случился сердечный приступ.