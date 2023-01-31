продолжит карьеру в .

« » договорился с « » о переходе 36-летнего вратаря, пишет L’Equipe. Контракт с самим костариканцем уже согласован.

Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Ранее сообщалось, что англичане хотят арендовать игрока.

В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.