Навас перейдет из «ПСЖ» в «Ноттингем Форест». Стороны договорились

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Ноттингем Форест Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас продолжит карьеру в АПЛ

«Ноттингем Форест» договорился с «ПСЖ» о переходе 36-летнего вратаря, пишет L’Equipe. Контракт с самим костариканцем уже согласован. 

Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Ранее сообщалось, что англичане хотят арендовать игрока. 

В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Enotaz24
Для Ноттингем Форест топ усиление
А для псж?
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endrioo
Навас станет Робин Гудом для Ноттингема в АПЛ.
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-=Dead King=-
Ответ Тёма Тёма
Отличный трансфер. Основной кипер травмирован. А Кейлор - до сих пор на уровне.
Тем более что этот самый основной голкипер - арендованный. А Кейлор еще попылит годика полтора или 2,5
+1
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-=Dead King=-
Видно, что человек просто хочет играть. Даже в почти 40 лет
0
0
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Arty K.
Однозначно хорошее усиление, должны сохранить прописку
0
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Okazaki
Из Булонского леса в Ноттингем Форест
0
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Ar Monohrom
Навас с деревом возложены большие надежды. Не дайте лесу вылететь в чемпионшип!
0
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Подлый Интригант
Как же не везёт Хендерсону...
+1
0
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bat90
Ответ Niko [Ars]
у кого трансферов больше, у леса или у Челси?
По количеству игроков Ноттингем вне конкуренции, по сумме – Челси
+5
0
+5
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dr. cage
В ПСЖ теперь только один авторитет остался.. Но по идее Серхио справится с раздевалкой и в соло..

А Кейлору удачи - великий кипер.
+3
-2
+1
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Ussaev M
Добро пожаловать в лучшую лигу
+2
0
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Dvapyatdesyat
По заголовку подумал, что Сесар Навас..
0
-1
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corazón blanco
Шикарно, все-таки перешёл, удачи ему, надеюсь порадует своими умопомрачительными сэйвами!
+1
-1
0
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Niko [Ars]
у кого трансферов больше, у леса или у Челси?
+14
-2
+12
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Тёма Тёма
Отличный трансфер. Основной кипер травмирован. А Кейлор - до сих пор на уровне.
+32
0
+32
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Enotaz24
Для Ноттингем Форест топ усиление
+22
0
+22
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