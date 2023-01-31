Навас перейдет из «ПСЖ» в «Ноттингем Форест». Стороны договорились
Кейлор Навас продолжит карьеру в АПЛ.
«Ноттингем Форест» договорился с «ПСЖ» о переходе 36-летнего вратаря, пишет L’Equipe. Контракт с самим костариканцем уже согласован.
Структура трансфера и его экономические условия не уточняются. Ранее сообщалось, что англичане хотят арендовать игрока.
В этом сезоне Навас провел всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.
А Кейлору удачи - великий кипер.