«ПСЖ» еще не закрыл сделку по Зиешу из-за высоких требований «Челси». Хавбек попросил лондонцев отпустить его

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

«Челси» и «ПСЖ» продолжают обсуждать трансфер Хакима Зиеша

Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о переходе марокканца на правах аренды с правом выкупа. По информации L’Equipe, сделка еще не была оформлена из-за высоких финансовых требований «Челси». 

Сам игрок уже прошел медосмотр для парижского клуба и обратился к руководству лондонцев с просьбой отпустить его. 

В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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6tspey7tb5
Ответ DolJun
отпускайте парня, чего держать
Там черепашка скучает))))
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Etcetera
Там цена вопроса смешная - 20 млн евро за Зиеша. ПСЖ хочет просто в аренду без всяких выкупов. Клубы АПЛ готовы выкупить, Зиеш хочет только в ПСЖ. Вот такой вот тупик.
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avcgloronalduMU
Ответ DolJun
отпускайте парня, чего держать
Потому что псж )) решили поднять мани
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DolJun
отпускайте парня, чего держать
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Sv1ft
Обходной лист не подписал.
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Бухгалтер2021
с псж надо требовать больше не бедный клуб
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dr. cage
Ответ Адепт Суперлиги
Какие высокие требования? Боэли, окстись, тебе всех этих новичков в заявку не впихнуть, отпусти хоть кого-то
Это как посмотреть..

Для схемы 4-4-4 Зиеш просто необходим как воздух..
+5
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-3
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Адепт Суперлиги
Какие высокие требования? Боэли, окстись, тебе всех этих новичков в заявку не впихнуть, отпусти хоть кого-то
+3
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+1
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Bashibuzuck
В свете последних событий, мароканцу реально полегче будет во Франции, и жить, и играть
0
-1
-1
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