«ПСЖ» еще не закрыл сделку по Зиешу из-за высоких требований «Челси». Хавбек попросил лондонцев отпустить его
«Челси» и «ПСЖ» продолжают обсуждать трансфер Хакима Зиеша.
Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о переходе марокканца на правах аренды с правом выкупа. По информации L’Equipe, сделка еще не была оформлена из-за высоких финансовых требований «Челси».
Сам игрок уже прошел медосмотр для парижского клуба и обратился к руководству лондонцев с просьбой отпустить его.
В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Для схемы 4-4-4 Зиеш просто необходим как воздух..