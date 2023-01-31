«ПСЖ» еще не закрыл сделку по Зиешу из-за высоких требований «Челси». Хавбек попросил лондонцев отпустить его

« » и « » продолжают обсуждать трансфер .

Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о переходе марокканца на правах аренды с правом выкупа. По информации L’Equipe, сделка еще не была оформлена из-за высоких финансовых требований «Челси».

Сам игрок уже прошел медосмотр для парижского клуба и обратился к руководству лондонцев с просьбой отпустить его.

В этом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.