«Ноттингем» готов арендовать Наваса без права выкупа и взять на себя 50% его зарплаты

«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» ведут переговоры о переходе .

По данным L’Équipe, английский клуб сделал « » предложение об аренде вратаря без права выкупа с покрытием 50% его зарплаты.

Такое предложение может устроить «ПСЖ», однако французскому клубу для начала предстоит решить проблемы с арендованными игроками. Уже 8 футболистов «ПСЖ» выступают в других командах на правах аренды, и у парижан нет права отдать еще одного игрока в аренду.

В связи с этим может отозвать из аренды одного из футболистов, который редко выходит на поле. Его имя пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Навас дал согласие на переход в « ». Сообщалось, что его зарплата в «ПСЖ» – 9 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 36-летний голкипер сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.