«Ноттингем» готов арендовать Наваса без права выкупа и взять на себя 50% его зарплаты

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Ноттингем Форест Кейлор Навас Луиш Кампуш Футбол

«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» ведут переговоры о переходе Кейлора Наваса.

По данным L’Équipe, английский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде вратаря без права выкупа с покрытием 50% его зарплаты.

Такое предложение может устроить «ПСЖ», однако французскому клубу для начала предстоит решить проблемы с арендованными игроками. Уже 8 футболистов «ПСЖ» выступают в других командах на правах аренды, и у парижан нет права отдать еще одного игрока в аренду.

В связи с этим Луиш Кампуш может отозвать из аренды одного из футболистов, который редко выходит на поле. Его имя пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Навас дал согласие на переход в «Ноттингем Форест». Сообщалось, что его зарплата в «ПСЖ» – 9 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 36-летний голкипер сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Норм. Форест сейчас на подъеме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
Пару лет ещё поиграет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надоело париться в бане
Ответ Пепси пеналдувич
Дин Хендерсон наверно в афиге.
Хендерсон бедро травмировал и походу выбыл надолго. Нужна срочная замена
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пепси пеналдувич
Дин Хендерсон наверно в афиге.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий