«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорись о трансфере Наваса

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«ПСЖ» не хочет отпускать Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест».

По данным L’Equipe, голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из АПЛ, однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось.

Сообщается, что «Ноттингем Форест» рассматривает альтернативные варианты, при этом не закрывая дверь для Наваса. В числе возможных альтернатив издание называет третьего вратаря «ПСЖ» Серхио Рико и Эмиля Аудеро из «Сампдории».

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3 комментария

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Тохир Анваров
Жаль конечно Наваса. Вратарь он отменный!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Казалось бы, при чем здесь Малком
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TDB
ПСЖ: ну ок не договорюсь...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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