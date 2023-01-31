«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорись о трансфере Наваса

«ПСЖ» не хочет отпускать в «Ноттингем Форест».

По данным L’Equipe, голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из , однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось.

Сообщается, что « » рассматривает альтернативные варианты, при этом не закрывая дверь для Наваса. В числе возможных альтернатив издание называет третьего вратаря « » и Эмиля Аудеро из «Сампдории».