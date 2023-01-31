«ПСЖ» и «Ноттингем Форест» не договорись о трансфере Наваса
«ПСЖ» не хочет отпускать Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест».
По данным L’Equipe, голкипер согласовал условия личного контракта с клубом из АПЛ, однако договориться о сумме трансфера с «ПСЖ» не удалось.
Сообщается, что «Ноттингем Форест» рассматривает альтернативные варианты, при этом не закрывая дверь для Наваса. В числе возможных альтернатив издание называет третьего вратаря «ПСЖ» Серхио Рико и Эмиля Аудеро из «Сампдории».
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