«ПСЖ» хочет подписать Зиеша, Хаким готов перейти. Переговоры с «Челси» идут успешно
Полузащитник Хаким Зиеш может покинуть «Челси» и перейти в чемпионат Франции.
По информации L’Equipe, в подписании марокканца заинтересован «ПСЖ», и сам футболист тоже хочет присоединиться к парижанам.
Пока соглашения между клубами нет, но переговоры продвигаются быстро.
В текущем сезоне Зиеш сыграл в АПЛ 10 раз, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кроме того Лофтус и Чалоба - воспитанники Челси. А это огромный для них козырь. Реальный футбол не ФИФА, где можно лишь по шелчку менять ситуацию. Тут многие факторы на отношения к примеру болел клуба к самому клубу влияют.
Я думаю, Челси может легко ставить цену в 20 млн.
А там пусть думают
С одной стороны, если заиграет, продадим за бОльшие деньги.
С другой стороны, если не заиграет, хрен кому продашь даже за 20-25 млн.
Серхио Рамос Чемпион мира
И чё?