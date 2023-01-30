«ПСЖ» хочет подписать Зиеша, Хаким готов перейти. Переговоры с «Челси» идут успешно

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

Полузащитник Хаким Зиеш может покинуть «Челси» и перейти в чемпионат Франции.

По информации L’Equipe, в подписании марокканца заинтересован «ПСЖ», и сам футболист тоже хочет присоединиться к парижанам.

Пока соглашения между клубами нет, но переговоры продвигаются быстро.

В текущем сезоне Зиеш сыграл в АПЛ 10 раз, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Pitkin
Ответ Okaka
у них куча игроков по арендам розданы, плюс есть Лофтус, Чалоба, Пулишич и др, от которых летом можно избавиться
Именно Пулишича Боэли не уберёт. Они же американцы. :)
Кроме того Лофтус и Чалоба - воспитанники Челси. А это огромный для них козырь. Реальный футбол не ФИФА, где можно лишь по шелчку менять ситуацию. Тут многие факторы на отношения к примеру болел клуба к самому клубу влияют.
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Pitkin
Мда... Не самый плохой игрок в Челси. Но Зиеш точно не Месси. Проблема Челси в другом. Нужно много времени, чтобы розыграть всех новых игроков в команде и АПЛ, которые фактически и не знают английский футбол. Кроме того не берут в команду именно британцев, а ведь это было правилом для клуба во время Абрамовича и до него.
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le_militaire13
Хорошая связка с Хакими, будут играть на Мбаппе
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igorrado@yandex.ru
Ответ d.xoxlov
За Жоржиньо сейчас разве что ящик помидоров можно выручить.
Арсенал хочет, если Кайседо не возьмут.
Я думаю, Челси может легко ставить цену в 20 млн.
А там пусть думают
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igorrado@yandex.ru
С арендой без права/обязательства выкупа, конечно, ситуация двоякая.
С одной стороны, если заиграет, продадим за бОльшие деньги.
С другой стороны, если не заиграет, хрен кому продашь даже за 20-25 млн.
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Zhashkovets
Ответ d.xoxlov
За Жоржиньо сейчас разве что ящик помидоров можно выручить.
Если Арсенал в панике за Кайседо с 20 матчами на профессиональном уровне готов 80 заплатить, то за 20 можно вполне его толкнуть за полгода контракта.
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Dan Kennedy
Ответ Zhashkovets
Челси сейчас продаст неликвид, типо Жоржиньо, Зиеша, Галлахера и окупит трансфер Энцо Фернандеса - а шуму сделали про фейр-плей, как будто они потратили 500 и никого не продали.
Жоржиньо уйдет за копейки или свободным агентом.
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TravenS
Ответ Antonio Romangoli
А как же Малком , неужели Медведева снова кинули , и этот дриблёр оказался никому не нужен ?
Может нужен, но кинуть на аренду без выкупа не получилось?
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Данил Луговский
Ответ Растиньяк
Зачем он им?
Фк Мем хочет сбагрить неликвид, все просто, а ПСЖ берет все что блестит или блестело
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Antonio Romangoli
А как же Малком , неужели Медведева снова кинули , и этот дриблёр оказался никому не нужен ?
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d.xoxlov
Ответ Zhashkovets
Челси сейчас продаст неликвид, типо Жоржиньо, Зиеша, Галлахера и окупит трансфер Энцо Фернандеса - а шуму сделали про фейр-плей, как будто они потратили 500 и никого не продали.
За Жоржиньо сейчас разве что ящик помидоров можно выручить.
+7
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Растиньяк
Зачем он им?
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Okaka
Ответ Zhashkovets
Челси сейчас продаст неликвид, типо Жоржиньо, Зиеша, Галлахера и окупит трансфер Энцо Фернандеса - а шуму сделали про фейр-плей, как будто они потратили 500 и никого не продали.
у них куча игроков по арендам розданы, плюс есть Лофтус, Чалоба, Пулишич и др, от которых летом можно избавиться
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Дядя ТУРА
Ответ Али Алиев
Месси не главный там, и он чемпион мира
Мбаппе чемпион мира
Серхио Рамос Чемпион мира
И чё?
+4
-3
+1
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Zhashkovets
Челси сейчас продаст неликвид, типо Жоржиньо, Зиеша, Галлахера и окупит трансфер Энцо Фернандеса - а шуму сделали про фейр-плей, как будто они потратили 500 и никого не продали.
+11
-5
+6
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Пенс
в нормальном мире усадит на лавку аргентинский балласт, но в мире пиара аут будет играть .
+3
-3
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Али Алиев
Ответ SCHOKKKK
Зиешу однозначно пора на выход. Мучается, а не играет. Пускай переходит в команду лентяев во главе с аргентинским пешеходом, там как раз стиль игры ему подойдёт
Месси не главный там, и он чемпион мира
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-4
-4
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DolJun
надеюсь все сложится, пора отпускать хакима. большие надежды возлагались, но так и не блеснул, увы
+4
-2
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SCHOKKKK
Зиешу однозначно пора на выход. Мучается, а не играет. Пускай переходит в команду лентяев во главе с аргентинским пешеходом, там как раз стиль игры ему подойдёт
+19
-19
0
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Sv1ft
С одной банки на другую.
+2
-1
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corazón blanco
Зиеш, Жоржиньо вполне неплохую чистку затеяли в Челси. Что вполне ожидаемо, после таких трансферов на вход неминуемо следуют и трансферы на выход. Лофтуса и Канте также стоит отпускать.
+5
-4
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Vlad Emelin
Боули еще и доплатить может
+9
-3
+6
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