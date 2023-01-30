«ПСЖ» хочет подписать Зиеша, Хаким готов перейти. Переговоры с «Челси» идут успешно

Полузащитник Хаким Зиеш может покинуть « » и перейти в чемпионат Франции.

По информации L’Equipe, в подписании марокканца заинтересован « », и сам футболист тоже хочет присоединиться к парижанам.

Пока соглашения между клубами нет, но переговоры продвигаются быстро.

В текущем сезоне Зиеш сыграл в 10 раз, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.