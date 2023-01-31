«Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки с «Челси»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес может перейти из «Бенфики» в «Челси» до закрытия трансферного окна. 

Как сообщает The Athletic, вероятность того, что клубы договорятся о трансфере полузащитника, растет. «Бенфика» разрешила игроку пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки. 

Напомним, в контракте аргентинца с лиссабонским клубом прописана сумма отступных – 120 миллионов евро. 

В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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23 комментария

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Водяра
Ответ Орa Алв
Биполярка у Бенфики жёсткая, сначала выбивали 120 млн, когда им это обещали по частям они отказались, а теперь разрешают пройти медосмотр ещё и в Португалии. Такое ощущение что руководство Бенфики будет до последней секунды трансферного окна думать и в итоге примут предложение. Если нет, то это жёсткий для них облом, такого предложения не будет.
Щас выйдет Аль Наср и предложит 200 милл.
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Dexter Dallas
Ответ Дмитрий
Ха-ха. Удивляться и не понимать руководство Бенфики при продаже игроков?)) Бенфика еще во времена ветхого завета впаривала элитные варианты.
Так то да. Но тут они разом хотят 120 млн. Лично я сомневаюсь что летом за него кто либо сотку даст.
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Артем_
Боули и Егбигали конечно серьезные мужики. Никакая Грановская не потянула бы такие разборки.
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Amalfitano
Летом они даже за 60 не смогут его продать. Парень то средненький.
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Jhon Jhon
Ответ SexyCow
А вообще чем это все аргументировано ? Ну вот это раскидываение деньгами ? Никакого вау эффекта не производит, так ощущение что Боули это эдакий старик которого разводят служба поддержки Сбербанка из тюрьмы.
Боули собирает талантливую молодежь, либо ого план сработает и Челси будет на коне, либо что-то пойдет не так, поживем увидим
+4
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Jhon Jhon
Ответ Орa Алв
Биполярка у Бенфики жёсткая, сначала выбивали 120 млн, когда им это обещали по частям они отказались, а теперь разрешают пройти медосмотр ещё и в Португалии. Такое ощущение что руководство Бенфики будет до последней секунды трансферного окна думать и в итоге примут предложение. Если нет, то это жёсткий для них облом, такого предложения не будет.
А вдруг Боули 150 даст)
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jane gunn
Ответ Vaksinator
дак он уйдёт или не уйдет, че происходит?
50/50
3 дня уже договариваются
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Артем_
Это самый драматичный трансфер за всю историю.
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Vaksinator
дак он уйдёт или не уйдет, че происходит?
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Ноно Гомес
Непонятно....
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Дмитрий
Ответ Орa Алв
Биполярка у Бенфики жёсткая, сначала выбивали 120 млн, когда им это обещали по частям они отказались, а теперь разрешают пройти медосмотр ещё и в Португалии. Такое ощущение что руководство Бенфики будет до последней секунды трансферного окна думать и в итоге примут предложение. Если нет, то это жёсткий для них облом, такого предложения не будет.
Ха-ха. Удивляться и не понимать руководство Бенфики при продаже игроков?)) Бенфика еще во времена ветхого завета впаривала элитные варианты.
+2
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BZB
Если его сегодня не продадут за 120 лямов, больше он столько никогда столько стоить не будет. Кажется до Бенфики начинает доходить.
+5
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Орa Алв
Ответ Д'Артаньян
Просто добиваются наилучших для себя условий
Рискуют, очень сильно рискуют
+3
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Д'Артаньян
Ответ Орa Алв
Биполярка у Бенфики жёсткая, сначала выбивали 120 млн, когда им это обещали по частям они отказались, а теперь разрешают пройти медосмотр ещё и в Португалии. Такое ощущение что руководство Бенфики будет до последней секунды трансферного окна думать и в итоге примут предложение. Если нет, то это жёсткий для них облом, такого предложения не будет.
Просто добиваются наилучших для себя условий
+3
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ХавиГави_Паратрупер
Кто бы сомневался, когда ещё такого щедрого барина найдёшь?😏
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Мягкий бананчик Месси
Главное - чтобы бюрофакс не подвёл
0
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QWertY
Долж уже устал переобуваться на счет этого трансфера. Хватит!)
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Nuraly Amirov
Я так когда-то диспансеризацию прошел, на всякий пожарный, как сказала терапевт) хотя пришел к ней с конкретной проблемой
+1
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Орa Алв
Биполярка у Бенфики жёсткая, сначала выбивали 120 млн, когда им это обещали по частям они отказались, а теперь разрешают пройти медосмотр ещё и в Португалии. Такое ощущение что руководство Бенфики будет до последней секунды трансферного окна думать и в итоге примут предложение. Если нет, то это жёсткий для них облом, такого предложения не будет.
+20
-1
+19
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Бухгалтер2021
Бенфика превращается в мешок
0
-2
-2
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SexyCow
А вообще чем это все аргументировано ? Ну вот это раскидываение деньгами ? Никакого вау эффекта не производит, так ощущение что Боули это эдакий старик которого разводят служба поддержки Сбербанка из тюрьмы.
+14
-4
+10
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udiekemen
Логично, за такого игрока не каждый день такую сумму предложат
+9
-1
+8
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DolJun
тот случай, когда уже сказали что сделка сорвалась, но контент нужно продолжать генерировать)
+2
-3
-1
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