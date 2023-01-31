«Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки с «Челси»

может перейти из «Бенфики» в « » до закрытия трансферного окна.

Как сообщает The Athletic, вероятность того, что клубы договорятся о трансфере полузащитника, растет. « » разрешила игроку пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки.

Напомним, в контракте аргентинца с лиссабонским клубом прописана сумма отступных – 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 21-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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