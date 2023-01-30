«Челси» предложил «Бенфике» 120 млн евро за Энцо. Клуб хочет выплатить сумму шестью траншами

« » сделал новое предложение по трансферу .

Лондонский клуб предложил «Бенфике» 120 миллионов евро без бонусов. В случае трансфера эту сумму «синие» выплатят шестью траншами, пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

Решение о трансфере примет лично президент португальского клуба . Ранее сообщалось, что он будет готов отпустить игрока лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.

В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Португалии Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.