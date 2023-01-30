«Челси» предложил «Бенфике» 120 млн евро за Энцо. Клуб хочет выплатить сумму шестью траншами
«Челси» сделал новое предложение по трансферу Энцо Фернандеса.
Лондонский клуб предложил «Бенфике» 120 миллионов евро без бонусов. В случае трансфера эту сумму «синие» выплатят шестью траншами, пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.
Решение о трансфере примет лично президент португальского клуба Руй Кошта. Ранее сообщалось, что он будет готов отпустить игрока лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.
В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Португалии Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
Суть в том, что другой тренер после Поттера захочет как минимум 4-5 новых игроков, это же как пить дать
Челси: Хорошо, а можно несколькими траншами?
Бенфика: Да почему нет
Челси: Тогда первый транш на 120 млн отправим через пару недель, остальные позже
Бенфика: Договорились! 🤝
А переплачивать приходится потому, что иначе Челси сейчас игроков ничем привлечь не может. Если не отдать сейчас за Энсо 120, он уйдет летом в какой-нибудь Реал или Ман Юнайтед. Приходится рисковать. Также с Мудриком и всеми остальными.