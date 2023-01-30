«Челси» предложил «Бенфике» 120 млн евро за Энцо. Клуб хочет выплатить сумму шестью траншами

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» сделал новое предложение по трансферу Энцо Фернандеса

Лондонский клуб предложил «Бенфике» 120 миллионов евро без бонусов. В случае трансфера эту сумму «синие» выплатят шестью траншами, пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло. 

Решение о трансфере примет лично президент португальского клуба Руй Кошта. Ранее сообщалось, что он будет готов отпустить игрока лишь в том случае, если 120 миллионов будут выплачены сразу.

В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Португалии Энцо забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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43 комментария

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Niko [Ars]
Ответ titov-and-trubach
С чего вдруг он захочет 4-5 новых игроков? Обычно такие пожелания могут возникнуть в клубах, где в стартовом составе выходят Мактоминей или Милнер. Челси всячески старается сделать так, чтобы этого не было. Летом, наверняка, еще и будет распродажа всего этого неликвида, доигрывающего за большие суммы $ на больничных и скамейках.
С того, что тренеры всегда хотят игроков "под себя"
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Магомед Жабиев
Ответ Акира_1
Почему на этом сайте у группы людей вечно горит с любого трансфера Челси. 🤣
Так эти "диванные эксперты" должны вставлять свои 5 копеек куда -то
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gangs
Ответ titov-and-trubach
Боули красавчик. Как бы у кого не горело, но он делает то, что делали Сити при Пепе - полностью перестраивает клуб для того, чтобы через 2-3 года попытаться зайти на дубли и треблы, пока Ливерпуль и МанСити немного сдадут и уйдут в перестройку (скорее всего со сменой великих тренеров). А переплачивать приходится потому, что иначе Челси сейчас игроков ничем привлечь не может. Если не отдать сейчас за Энсо 120, он уйдет летом в какой-нибудь Реал или Ман Юнайтед. Приходится рисковать. Также с Мудриком и всеми остальными.
Чтобы брать дубли и треблы нужна стабильность с тренером в первую очередь. Практика показывает что именно системные тренеры добиваются хороших результатов, а боули чисто берет то, что блестит, не беря в расчет мнение поттера
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titov-and-trubach
Ответ Niko [Ars]
Какая разница, собирают ли формально состав под тренера или нет Суть в том, что другой тренер после Поттера захочет как минимум 4-5 новых игроков, это же как пить дать
С чего вдруг он захочет 4-5 новых игроков? Обычно такие пожелания могут возникнуть в клубах, где в стартовом составе выходят Мактоминей или Милнер. Челси всячески старается сделать так, чтобы этого не было. Летом, наверняка, еще и будет распродажа всего этого неликвида, доигрывающего за большие суммы $ на больничных и скамейках.
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titov-and-trubach
Ответ Lionel Andres Messi 10
А я считаю, что если в кого и нужно вкладываться, так это в тренера. Посмотрите на МЮ, как их шатало после ухода Фергюсона, теперь назначили тен Хага, сильного тренера с чёткой философией, и года не прошло, но уже чувствуется, что команда движется в правильном направлении.
И типа Каземирыча покупали чисто под Тен Хага? А Фернандеша под Сульшера? Речь же про покупки идет. Точечные просьбы могут и должны выполняться (кстати, чем Мудрик не идеальный Поттеровский игрок?), но никто 11 человек под него брать не будет. Даже Гвардиола, который сейчас работает в максимально комфортных условиях, вынужден думать, как использовать Холланда на 100% или как их уместить в составе с Альваресом.
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grek087
Бухгалтер Бенфики- самая сложная работа на свете. Столько денег считать каждое трансферное окно, за столькими траншами следить.. Ужас)
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Niko [Ars]
Ответ titov-and-trubach
Никто давно состав под тренера не собирает - это слишком опасное занятие. Тренер сегодня тут, а завтра нет. Да и игроки вполне универсальные. Энцо у любого заиграть должен. Они же не звезд покупают, к которым подход надо искать месяцами. Это путь ПСЖ. Здесь всё (на бумаге, по крайней мере) выглядит интереснее.
Какая разница, собирают ли формально состав под тренера или нет
Суть в том, что другой тренер после Поттера захочет как минимум 4-5 новых игроков, это же как пить дать
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Lionel Andres Messi 10
Ответ titov-and-trubach
Никто давно состав под тренера не собирает - это слишком опасное занятие. Тренер сегодня тут, а завтра нет. Да и игроки вполне универсальные. Энцо у любого заиграть должен. Они же не звезд покупают, к которым подход надо искать месяцами. Это путь ПСЖ. Здесь всё (на бумаге, по крайней мере) выглядит интереснее.
А я считаю, что если в кого и нужно вкладываться, так это в тренера. Посмотрите на МЮ, как их шатало после ухода Фергюсона, теперь назначили тен Хага, сильного тренера с чёткой философией, и года не прошло, но уже чувствуется, что команда движется в правильном направлении.
0
0
0
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titov-and-trubach
Ответ Lionel Andres Messi 10
Чтобы это сработало, нужно полное доверие к тренеру со стороны руководства, а я сильно сомневаюсь, что Поттер надолго задержится в клубе. А что если после него придёт новый тренер и скажет: а вот эти игроки мне нужны, – какая тогда польза от всех этих трат?
Никто давно состав под тренера не собирает - это слишком опасное занятие. Тренер сегодня тут, а завтра нет. Да и игроки вполне универсальные. Энцо у любого заиграть должен. Они же не звезд покупают, к которым подход надо искать месяцами. Это путь ПСЖ. Здесь всё (на бумаге, по крайней мере) выглядит интереснее.
+4
-3
+1
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Erkebulan Onerbek
Ответ Nasim Jaborov
Далбаёб не видеш Энсо Фернандеш
Ну и чтоо
+1
0
+1
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Lionel Andres Messi 10
Ответ titov-and-trubach
Боули красавчик. Как бы у кого не горело, но он делает то, что делали Сити при Пепе - полностью перестраивает клуб для того, чтобы через 2-3 года попытаться зайти на дубли и треблы, пока Ливерпуль и МанСити немного сдадут и уйдут в перестройку (скорее всего со сменой великих тренеров). А переплачивать приходится потому, что иначе Челси сейчас игроков ничем привлечь не может. Если не отдать сейчас за Энсо 120, он уйдет летом в какой-нибудь Реал или Ман Юнайтед. Приходится рисковать. Также с Мудриком и всеми остальными.
Чтобы это сработало, нужно полное доверие к тренеру со стороны руководства, а я сильно сомневаюсь, что Поттер надолго задержится в клубе. А что если после него придёт новый тренер и скажет: а вот эти игроки мне нужны, – какая тогда польза от всех этих трат?
+5
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+5
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Temp LC
Ответ Орa Алв
Господи, продайте уже парня, к лету он не будет стоить даже 100 миллионов
Какие 100 ? Он даже сейчас 70 млн не стоит
+2
0
+2
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Iamliam
Ответ Ебздрогыч
Клуб хочет выплатить сумму шестью траншами по 120 млн. евро
Бенфика: Хотим 120 млн за Энцо
Челси: Хорошо, а можно несколькими траншами?
Бенфика: Да почему нет
Челси: Тогда первый транш на 120 млн отправим через пару недель, остальные позже
Бенфика: Договорились! 🤝
+7
-4
+3
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Виктор Герман
Ответ Iamliam
Челси конечно выдоили по полной в это ТО)
Последние лет пять точно
0
-2
-2
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titov-and-trubach
Боули красавчик. Как бы у кого не горело, но он делает то, что делали Сити при Пепе - полностью перестраивает клуб для того, чтобы через 2-3 года попытаться зайти на дубли и треблы, пока Ливерпуль и МанСити немного сдадут и уйдут в перестройку (скорее всего со сменой великих тренеров).
А переплачивать приходится потому, что иначе Челси сейчас игроков ничем привлечь не может. Если не отдать сейчас за Энсо 120, он уйдет летом в какой-нибудь Реал или Ман Юнайтед. Приходится рисковать. Также с Мудриком и всеми остальными.
+27
-11
+16
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Mikas7
Ответ Wekil Halylow
Мудрик за 100
Так он был лучший в крайнем матче в составе Синих
0
0
0
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Виктор Герман
Ответ Wekil Halylow
Мудрик за 100
Мудрик хорош на левом фланге так что стеклянного пулу надо продать
+1
0
+1
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здоровяк
У Челси остался от Абрамовича доступ к платному FM Editor:)
+2
-1
+1
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Iamliam
Челси конечно выдоили по полной в это ТО)
+1
-2
-1
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SCHOKKKK
Ответ Акира_1
Почему на этом сайте у группы людей вечно горит с любого трансфера Челси. 🤣
Потому что завистливые неудачники, чей удел выжидать очередной рычаг от президентов-мошенников😂
+4
-1
+3
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aidos_1979
Ну в рассрочку всегда ведь дороже, 150 не меньше)
0
-2
-2
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Акира_1
Ответ Burel
этот синий мешок - главное посмешище среди клубов
Почему на этом сайте у группы людей вечно горит с любого трансфера Челси. 🤣
+7
-3
+4
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SCHOKKKK
Ждём Энцо в лучшем клубе мира Челси 💙😎
+12
-7
+5
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Guillermo
Продолжают пилить отжатое у Абрамовича)
+1
-2
-1
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Кирилл Голивец
Ответ Mikas7
Кого например ?
Мудрика) а это стержневой игрок чемпионов мира, опорник, прессинг-мен и плеймейкер глубинный в одном лице
+1
-1
0
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