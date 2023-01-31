Энцо просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Лондонцы не дадут более 120 млн евро
Энцо Фернандес хочет перейти в «Челси», но «Бенфика» не отпускает его.
Как сообщает журналист Данкан Каслс, полузащитник просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Вчера он не тренировался с командой, его не будет в заявке на игру чемпионата Португалии против «Аруки».
По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы не могут договориться о трансфере 21-летнего игрока. «Челси» не предложит больше 120 млн евро, поэтому структура выплат является ключевым моментом.
Отмечается, что условия личного контракта с Энцо уже согласованы. Со скорым переходом Жоржиньо в «Арсенал» сделка по Фернандесу не связана.
В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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там бенфика сама будет просить хотя бы 70кк
В общем, пора уже здравому смыслу заходить в трансферные дела. Иначе дальше будут в Англии по 200млн платить за игрока Лидса