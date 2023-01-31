Энцо просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Лондонцы не дадут более 120 млн евро

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Арука Энцо Фернандес деньги Футбол

Энцо Фернандес хочет перейти в «Челси», но «Бенфика» не отпускает его.

Как сообщает журналист Данкан Каслс, полузащитник просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Вчера он не тренировался с командой, его не будет в заявке на игру чемпионата Португалии против «Аруки».

По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы не могут договориться о трансфере 21-летнего игрока. «Челси» не предложит больше 120 млн евро, поэтому структура выплат является ключевым моментом.

Отмечается, что условия личного контракта с Энцо уже согласованы. Со скорым переходом Жоржиньо в «Арсенал» сделка по Фернандесу не связана.

В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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19 комментариев

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Ruar
Ответ Eden Hazard
Если реально попросил, то будет большой глупостью не отпустить. Хотя Бенфике пофиг, сотка за Нуньеса прошлым летом греет душу.
Таки 2 сотки греют сильнее)
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Ноно Гомес
Молодец Энцо
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untilofend
да пусть дождутся конца сезона
там бенфика сама будет просить хотя бы 70кк
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Акира_1
Жадность сгубила Бенфику и спасла Челси. 👍
+4
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DolJun
Ответ Bunyod Turgunov
Ошалеть. У тя есть источники из Бенфики?😂
если бы он был у меня - я бы сказал у меня. а так я сказал там, что как бы намекает что это не здесь, т.е. не у меня.
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KerroChelsea
Когда закрывается трансферное окно, надеюсь у Боэли деньги на телефоне кончатся или батарейка сядет и он не сможет купить этого коротыша
+2
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
там источник из бенфики сообщил что энцо остается. развод не удался, расходимся)
Ошалеть. У тя есть источники из Бенфики?😂
+1
-1
0
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NickRockStar
Бенфика как в покере походу блефует с целью выбить больше денег.
+4
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Сергей Фомичев
Ещё Риверу 25 процентов.
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Никита Лазарев
13 голов и 16 голевых за карьеру, 21 год пацану... Челси делает бооольшую ошибку. Как плеймейкер он хорош...в Бенфике)) Что будет в дождливом Лондоне никто не знает
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-2
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Eden Hazard
Если реально попросил, то будет большой глупостью не отпустить. Хотя Бенфике пофиг, сотка за Нуньеса прошлым летом греет душу.
+14
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+14
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Никита Гарин
Сошли с ума уже. Англия просто рушит представление об игроках и их стоимости. Внутри чемпионата переходы по 60-70 миллионов за всяких игроков Брайтона и Пэллас. И то команды носом вертят, отпускать не хотят. Готовы платить 120 за Энцо, который, объективности ради пока провел один турнир, а брать в расчёт португальскую Примейру - это такое себе. Как тут в минус по трансферам не уходить, если топам приходится выкладывать уже минимум 80 за не пойми кого, не говоря про нормальных игроков. Не всем удается заиграть и потом, команды вынуждены их продавать. Но продадут то они уже не за те же деньги, а за полцены максимум. Либо бесконечные аренды
В общем, пора уже здравому смыслу заходить в трансферные дела. Иначе дальше будут в Англии по 200млн платить за игрока Лидса
+1
-4
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паувэр данкер
Болельшики Челси должны просто благодарить руководство Бенфики
+1
-1
0
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хавбек+
Бенфике по хорошему стоит сбагрить вчерашнего нонейма, эмоарги игроки настроения
+21
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QWertY
Руи Коште можно респектнуть ,если не отпустит Энцо. Проучит Теда Лассо за неуважение к клубу
0
-4
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Ебздрогыч
Бенфика решила развести синий мешок по полной!
+1
-4
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Адепт Суперлиги
Недостаточно, Энцо. Надо пропустить сегодняшнюю тренировку обязательно, чтобы всё по канону было
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NaughtyboY
Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться
+8
-1
+7
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DolJun
там источник из бенфики сообщил что энцо остается. развод не удался, расходимся)
+3
-4
-1
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