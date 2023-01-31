Энцо ближе к тому, чтобы остаться в «Бенфике». «Челси» не удается договориться о его трансфере

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Арука Энцо Фернандес Футбол

«Челси» и «Бенфика» по-прежнему не могут договориться о трансфере Энцо Фернандеса.

Как пишет Record, сейчас 22-летний полузащитник ближе к тому, чтобы остаться в лиссабонском клубе. «Челси» до сих пор не договорился с «Бенфикой» об условиях трансфера.

Португальцы стараются сделать все, чтобы удержать Энцо до конца сезона.

Отмечается, что из-за продолжающихся переговоров между «Бенфикой» и «Челси» полузащитник пропустит сегодняшний матч чемпионата Португалии против «Аруки».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может составить 130 млн евро.

В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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21 комментарий

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KerroChelsea
Потом будут летом с Челси заигрывать, как Мбаппе с Реалом. Мол возьмите хотя бы за 70 плюс пятнадцать португальцев из молодежки
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L A
Он в Англии не сыграется надо в Испанию Реал или в Италию
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JealousNobody
Надо договариваться, игрок топовый
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
с Бенфикой-то в ЛЧ шансов поболее продвинутся, чем с синебусом 👌
с каких это пор бороться с мю и ливерпулем за лигу конференций перестало быть почетным?
+3
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+3
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Любезный Коссутий
с Бенфикой-то в ЛЧ шансов поболее продвинутся, чем с синебусом 👌
+3
-2
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Дуойка Бубнова
Ответ Finist_bro
У тебя в голове помойка
уважай талант Энцо, братан. он готовый топ с перспективой стать Великим. только когда условный Холланд переходит в Сити и сразу начинает работать на Наследие, молодому умнейшему полузащитнику мирового уровня ты желаешь прозябания в болоте.
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-4
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Акира_1
Уход Жоржиньо и есть усиление + он летом бы и так свалил бесплатно. А так там достаточно народу в центре до лета чтобы доиграть спокойно. Летом вот будет нужен Райс или Кайседо точно.
Да я тоже об этом подумал. В принципе, с учётом турнирного положения не особо верится, что в этом сезоне ещё что-то светит. Но зимой, в разгар сезона, когда клубы обычно неохотно отпускают игроков, так отчаянно закупаются, будто верят, что ещё получится зацепиться за зону ЛЧ. Ну и в самой ЛЧ может ещё пошуметь. Как-то продажа Жоржиньо без замены сюда не очень вписывается.
+2
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QWertY
Бенфика спасает карьеру своего футболиста. Респект португальцам
+1
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Finist_bro
Ответ Дуойка Бубнова
понятно что в помоечку без задач уже не хочется переходить, а все топы укомплектованы
У тебя в голове помойка
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Wekil Halylow
Ответ Veni-Vidi-Vici
А Жоржиньо уже отпустили. То есть зимой провели массовую закупку, нахватали кучу футболистов, а в итоге получилось, что одну из самых проблемных позиций не только не усилили, но ещё и ослабили, по крайней мере количественно.
Бенфика тепер будет играт дотконца у челси варианта две Кайседо за 100 или Энцо 120
+1
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Акира_1
Ответ Veni-Vidi-Vici
А Жоржиньо уже отпустили. То есть зимой провели массовую закупку, нахватали кучу футболистов, а в итоге получилось, что одну из самых проблемных позиций не только не усилили, но ещё и ослабили, по крайней мере количественно.
Уход Жоржиньо и есть усиление + он летом бы и так свалил бесплатно. А так там достаточно народу в центре до лета чтобы доиграть спокойно. Летом вот будет нужен Райс или Кайседо точно.
+14
-1
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АРТУР АЛИЕВ
Странно, что Бенфика тормознула. Такие бабки за него давали. Вряд ли за него дадут больше или хотя бы столько же ещё кто нибудь
+6
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Veni-Vidi-Vici
А Жоржиньо уже отпустили. То есть зимой провели массовую закупку, нахватали кучу футболистов, а в итоге получилось, что одну из самых проблемных позиций не только не усилили, но ещё и ослабили, по крайней мере количественно.
+9
-2
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Ебздрогыч
Диалог Энцо и президента Бенфики:
— Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
— Даже за сто тыщ мильёнов?
— Даже за сто тысяч миллионов.
— Значит я так дорого стою...
+13
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*MVP*
помолимся, чтобы он остался в Бенфика. больше 60-70 за него - лютый развод.
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Зизуха
У Боэли денежка закончилась
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Акира_1
Сегодня прям одна новость лучше другой для Челси. 🥳
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Адепт Суперлиги
Ой, а что такое? Легальная схема обхода ффп имени Боэли перестала работать? Да не парься, трать баблишко без всяких рассрочек, потом Кефирину на клыка десяточку закинешь и все простят)
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-6
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Дуойка Бубнова
понятно что в помоечку без задач уже не хочется переходить, а все топы укомплектованы
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Wekil Halylow
Добавте сумму от Жоржиньо + 120миилион
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DolJun
тоже неплохое развитие событий. потом будут искать кому за 60 сплавить
+16
-8
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