Энцо ближе к тому, чтобы остаться в «Бенфике». «Челси» не удается договориться о его трансфере

«Челси» и « » по-прежнему не могут договориться о трансфере .

Как пишет Record, сейчас 22-летний полузащитник ближе к тому, чтобы остаться в лиссабонском клубе. «Челси» до сих пор не договорился с «Бенфикой» об условиях трансфера.

Португальцы стараются сделать все, чтобы удержать Энцо до конца сезона.

Отмечается, что из-за продолжающихся переговоров между «Бенфикой» и «Челси» полузащитник пропустит сегодняшний матч чемпионата Португалии против «Аруки».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может составить 130 млн евро.

В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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