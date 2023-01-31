Энцо ближе к тому, чтобы остаться в «Бенфике». «Челси» не удается договориться о его трансфере
«Челси» и «Бенфика» по-прежнему не могут договориться о трансфере Энцо Фернандеса.
Как пишет Record, сейчас 22-летний полузащитник ближе к тому, чтобы остаться в лиссабонском клубе. «Челси» до сих пор не договорился с «Бенфикой» об условиях трансфера.
Португальцы стараются сделать все, чтобы удержать Энцо до конца сезона.
Отмечается, что из-за продолжающихся переговоров между «Бенфикой» и «Челси» полузащитник пропустит сегодняшний матч чемпионата Португалии против «Аруки».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может составить 130 млн евро.
В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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— Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой!
— Даже за сто тыщ мильёнов?
— Даже за сто тысяч миллионов.
— Значит я так дорого стою...