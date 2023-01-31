Энцо не перейдет в «Челси». «Бенфика» требовала 120 млн евро одним платежом (RTP)

не перейдет в «Челси» из «Бенфики» этой зимой.

Как утверждает RTP со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров, полузащитник останется в португальском клубе.

«Челси» не смог удовлетворить финансовые требования «Бенфики», которая была готова отпустить аргентинца только при активации пункта об отступных в размере 120 млн евро. «Челси» был готов выплатить 120 млн евро, но несколькими траншами.

На данный момент крайне маловероятно, что «синие» удовлетворят требования «Бенфики» и выплатят отступные за 21-летнего игрока.

В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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