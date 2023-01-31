Энцо не перейдет в «Челси». «Бенфика» требовала 120 млн евро одним платежом (RTP)
Энцо Фернандес не перейдет в «Челси» из «Бенфики» этой зимой.
Как утверждает RTP со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров, полузащитник останется в португальском клубе.
«Челси» не смог удовлетворить финансовые требования «Бенфики», которая была готова отпустить аргентинца только при активации пункта об отступных в размере 120 млн евро. «Челси» был готов выплатить 120 млн евро, но несколькими траншами.
На данный момент крайне маловероятно, что «синие» удовлетворят требования «Бенфики» и выплатят отступные за 21-летнего игрока.
В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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По данным газеты, британское правительство готово передать эту сумму, но должно получить окончательное одобрение от ЕС.
В середине прошло года олигарх Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому бизнесемну Тодду Боули за 4,25 млрд фунтов. Весь процесс контролировался государством: чиновники Великобритании требовали гарантий, что Абрамович от сделки ничего не получит, и после ряда проверок, как писали местные СМИ, они в этом убедились.
После продажи клуба наличные деньги хранились на санкционированном счете, но теперь чиновники, как предполагают журналисты The Telegraph, находятся в процессе завершения окончательного оформления документов с последующей передачей, возможно, «самого крупного в истории благотворительного пожертвования» на нужды Украины. Не в тему но думаю интересно!!
А так до этого Энцо уже котировался в Европе. Был лучшим ПЗ португальской лиги, съел центр ПСЖ в ЛЧ и помог выйти из группы с 1 места.