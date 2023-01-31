Энцо не перейдет в «Челси». «Бенфика» требовала 120 млн евро одним платежом (RTP)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

Энцо Фернандес не перейдет в «Челси» из «Бенфики» этой зимой.

Как утверждает RTP со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров, полузащитник останется в португальском клубе.

«Челси» не смог удовлетворить финансовые требования «Бенфики», которая была готова отпустить аргентинца только при активации пункта об отступных в размере 120 млн евро. «Челси» был готов выплатить 120 млн евро, но несколькими траншами.

На данный момент крайне маловероятно, что «синие» удовлетворят требования «Бенфики» и выплатят отступные за 21-летнего игрока.

В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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51 комментарий

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Бари Барбарис
Привет
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заляпут
Ответ Enchanter WIZZARD
У Хамеса был мега крутой первый сезон в Реале, а потом стал очень хорошим игроком ротации, выходя на замены и в основе на не главные матчи и тоже много пользы приносил
Самому не смешно ? 🤣 ты где был то, когда он за Реал играл ? Ты не статистику что ли посмотрел ? Он на банке всю карьеру почти просидел там, потом отправили в Баварию. А ты вообще помнишь, за сколько его купили ?
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Enchanter WIZZARD
Ответ заляпут
Такой треш, пару матчей на ЧМ сыграл, все 120 миллионов 🤣 помнится был такой Хамес из Колумбии, прям один в один ситуация
У Хамеса был мега крутой первый сезон в Реале, а потом стал очень хорошим игроком ротации, выходя на замены и в основе на не главные матчи и тоже много пользы приносил
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Enchanter WIZZARD
Надо было соглашаться 90млн + Зиеш. И денег много и сильного игрока идеального подходящего под чемпионат Португалии получили бы.
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заляпут
Такой треш, пару матчей на ЧМ сыграл, все 120 миллионов 🤣 помнится был такой Хамес из Колумбии, прям один в один ситуация
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Valery Fan
Ответ Ебздрогыч
Можно Малкома взять. Он, правда, на 4 года старше и непонятно насколько дешевле, но это можно у Медведева уточнить, только он года в миллионы умеет конвертировать
Ещё барса умеет хрусталь в миллионы конвертировать
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Etcetera
Ответ Krull
У Боэли закончился кэш? Иначе других причин я не вижу.
Боули хочет разбить платёж на несколько частей, для ФФП. Бенфика упирается и требует все деньги сразу, в этом и весь предмет споров. Окончательно ещё ничего не решили, как пишут инсайдеры. Ищут варианты.
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gukmamop
Один платеж, мелкими купюрами, деньги загрузить в старый Фольксваген жук и оставить в старом порту на пятом пирсе
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Ильяс 65 Ю-Сахалин
2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные за продажу «Челси», уйдут на поддержку Украины. Об этом пишет The Telegraph.

По данным газеты, британское правительство готово передать эту сумму, но должно получить окончательное одобрение от ЕС.

В середине прошло года олигарх Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому бизнесемну Тодду Боули за 4,25 млрд фунтов. Весь процесс контролировался государством: чиновники Великобритании требовали гарантий, что Абрамович от сделки ничего не получит, и после ряда проверок, как писали местные СМИ, они в этом убедились.

После продажи клуба наличные деньги хранились на санкционированном счете, но теперь чиновники, как предполагают журналисты The Telegraph, находятся в процессе завершения окончательного оформления документов с последующей передачей, возможно, «самого крупного в истории благотворительного пожертвования» на нужды Украины. Не в тему но думаю интересно!!
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Мария Голденштерн
Боэли, верим!
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TravenS
Ответ Altim
Бенфика пожалеет об этом. Они выловили золотую рыбку, и просрали этот шанс. Никогда за него столько не заплатят больше.
Да у них рыбок этих на океан хватит
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Gamingpro TV
Ну и Слава Богу
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Altim
Бенфика пожалеет об этом. Они выловили золотую рыбку, и просрали этот шанс. Никогда за него столько не заплатят больше.
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LLiriKK
Самое забавное, что главную-то свою проблемную зону «Челси» так и не закроет.
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Макс Шева
Хотели развести мешок! Он лишь пол года в Бенфике отыграл,камон
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Владимир Ш
Ответ Radislav-Cheek
Почему Бенфика так упёрлась, интересно?! Такого предложения может больше не поступить
Все вокруг доят корову, почему им нельзя?
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Висита Эльмурзаев
Ответ <~Inter~>
Летом уедет за 120 в Реал или Ливерпуль. В зависимости от того кто проиграет борьбу за Беллингема
В Реал или Ливерпуль? лол, с Реалом понятно, только причём тут середняк Лузерпуль..
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Dark_Darkin
Ну и правильно. Летом более лучшую команду уйдет.
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BiG ^SiZe^
Как же надоела эта история с энцо и челси. Да определитесь уже емае
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Плакса Джон ушел налево
Фэны Челси надеялись на рассрочку на 12 лет, печаль ((
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Donald Subanov
Ответ Адепт Суперлиги
120 этот хайпобист не будет стоить никогда больше
Он хайпобист для тех кто увидел его игру впервые только на ЧМ.
А так до этого Энцо уже котировался в Европе. Был лучшим ПЗ португальской лиги, съел центр ПСЖ в ЛЧ и помог выйти из группы с 1 места.
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Krull
У Боэли закончился кэш? Иначе других причин я не вижу.
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DolJun
Ответ Адепт Суперлиги
120 этот хайпобист не будет стоить никогда больше
тоже так думаю
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Бухгалтер2021
так и останется.летом уйдет за 60
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vrazrez
Цена предельная. Никогда он больше не будет стоить столько же. Непонятно. Разве что Бенфика рассчитывает взять ЛЧ))
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