«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна, несмотря на готовящуюся сделку по Энцо
Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой.
По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого «синие» могут заплатить 130 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна. Владелец «Челси» Тодд Боули по-прежнему заинтересован в заключении сделки.
Сообщается, что на Кайседо также претендует «Арсенал», однако «Брайтон не намерен отпускать игрока зимой, несмотря на его желание покинуть клуб.
Он хоть расскажет им, какого держать этот трофей в руках)
Арс, не унывай. К тебе летит Бронзовый мяч и лучший полузащитник Европы 2021. Зиеша тоже в парижский Диснейленд пристроили. Зимнее ТО на 5+.
Болелы Арса и Ливера молятся и ждут своего Бройлера)
Освежил команду одним махом