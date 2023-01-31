«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна, несмотря на готовящуюся сделку по Энцо

все еще может перейти в «Челси» зимой.

По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход из «Бенфики», за которого «синие» могут заплатить 130 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать хавбека « » Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна. Владелец « » по-прежнему заинтересован в заключении сделки.

Сообщается, что на Кайседо также претендует «Арсенал», однако «Брайтон не намерен отпускать игрока зимой, несмотря на его желание покинуть клуб.