«Челси» может подписать Кайседо до закрытия трансферного окна, несмотря на готовящуюся сделку по Энцо

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Энцо Фернандес деньги Мойсес Кайседо Тодд Боули Футбол

Мойсес Кайседо все еще может перейти в «Челси» зимой.

По информации The Guardian, несмотря на готовящийся переход Энцо Фернандеса из «Бенфики», за которого «синие» могут заплатить 130 миллионов евро, клуб все еще рассматривает возможность подписать хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо до закрытия зимнего трансферного окна. Владелец «Челси» Тодд Боули по-прежнему заинтересован в заключении сделки.

Сообщается, что на Кайседо также претендует «Арсенал», однако «Брайтон не намерен отпускать игрока зимой, несмотря на его желание покинуть клуб.

13 комментариев

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SCHOKKKK
Ответ Arturas Laucius
Главное что бы не рассказывал, какого это стабильно быть 10 - ыми в АПЛ)
Что прям стабильно каждый сезон?😂
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Чунга чанга
Ответ Arturas Laucius
Главное что бы не рассказывал, какого это стабильно быть 10 - ыми в АПЛ)
Стабильно - это два раза за 20 лет?
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mr kovalsky
Ответ TravenS
Арсенал просто идеальный... скаут для Челси 🤠 (Линекер вроде сказал)
да гениально просто, самое интересное что Эду все время начальные трансферные цели до конца не добивает и что то ему не хватает, в итоге Арсенал решил купить игрока Челси(Жоржиньо) чтобы Боули не имел возможности перехватить у них)))
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Arturas Laucius
Ответ SCHOKKKK
Плюс обладатель ЛЧ) Он хоть расскажет им, какого держать этот трофей в руках)
Главное что бы не рассказывал, какого это стабильно быть 10 - ыми в АПЛ)
+2
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SCHOKKKK
Ответ SWAGG
Боулинг: Кронке, я твое все хавал) Арс, не унывай. К тебе летит Бронзовый мяч и лучший полузащитник Европы 2021. Зиеша тоже в парижский Диснейленд пристроили. Зимнее ТО на 5+. Болелы Арса и Ливера молятся и ждут своего Бройлера)
Плюс обладатель ЛЧ)
Он хоть расскажет им, какого держать этот трофей в руках)
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Alar Asus
Это будет фейл))
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SWAGG
Боулинг: Кронке, я твое все хавал)
Арс, не унывай. К тебе летит Бронзовый мяч и лучший полузащитник Европы 2021. Зиеша тоже в парижский Диснейленд пристроили. Зимнее ТО на 5+.
Болелы Арса и Ливера молятся и ждут своего Бройлера)
+4
-4
0
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Overkiller
А ему вообще сказали что в клубе, который он купил, уже были футболисты?..
+3
0
+3
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Sardor Abdujalilov
Челси остановись
+1
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SCHOKKKK
Как же красиво Боули нагнул всю систему УЕФА 😎
Освежил команду одним махом
+8
-1
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Sevuska
Боули просто эти трансферы как кегли сбивает в Боулинг 🎳
+13
0
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Sutekh Hexen
Мало, надо еще Захаряна добить.
0
-2
-2
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TravenS
Арсенал просто идеальный... скаут для Челси 🤠 (Линекер вроде сказал)
+14
0
+14
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