«Арсенал» хочет купить Кайседо, несмотря на скорый переход Жоржиньо. Предложение будет, если «Брайтон» передумает

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Жоржиньо Мойсес Кайседо Футбол

«Арсенал» сохраняет интерес к Мойсесу Кайседо, несмотря на скорый переход Жоржиньо.

По данным Sky Sports, лондонский клуб по-прежнему хочет подписать 21-летнего полузащитника и будет готов это сделать, если «Брайтон» изменит позицию в переговорах и согласится продать его.

Ранее «Брайтон» отказался продать эквадорца в «Арсенал» за 60 млн фунтов (около 68 млн евро) и за 70 млн фунтов (около 80 млн евро).

Сообщалось, что «канониры» раздумывают над тем, чтобы предложить около 75 млн фунтов (около 85 млн евро) за полузащитника.

В пятницу игрок открыто заявил о желании покинуть «Брайтон». Он пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:1).

В этом сезоне у 21-летнего футболиста 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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14 комментариев

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JealousNobody
вот Кайседо молодой, он проходит Арсеналу. а зачем им мертвый старпер-черепаха Жоржиньо непонятно
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Карма такая карма
Может Челси опять перехватит игрока? А что. Если за Энцо гоняемся, и не выгорит то может всё же купим Кайседо прямо сейчас?
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Ilya_Panchenko
Зачем столько игроков в центр?
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Малек2705
Ответ Amalfitano
В любом случае Арсеналу нужно закупаться перед ЛЧ. Так что, лучше растянуть эту закупочную кампанию на пол года. 2-3 купят зимой, летом еще 2-3, кто-то из аренд вернётся, кто-то из молодняка выстрелит. И к началу сезона у Арсенала будет 20-22 игрока обоймы.
Ещё кого-то раскидать по арендам. Маркиньос в норвич аренда, Локонга к Вийера поехал учиться в полузащите играть. Потино зажигает в шипе
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Wekil Halylow
Лучше летом купит Мартина Субименди его отступние 60 миллиое евро игрок очен харош на долгие годи
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corazón blanco
В Лондоне слишком большая финансовая активность)
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Вячеслав Новиков-Володько
Вот это уже разговор будет просто огонь, очень жду в Арсенале
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Кирилл Голивец
Разные ребята чуть. Жорж - для стерильности, а Кайседо может и Джаку заменить, у него есть бокс-ту-боксерские качества.
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Пепси пеналдувич
И куда с радаров Арсенала пропал Тилеманс??
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Пепси пеналдувич
Так уже купили Жоржа, а его зачем?
Через сезон ценик опустится.
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Amalfitano
В любом случае Арсеналу нужно закупаться перед ЛЧ. Так что, лучше растянуть эту закупочную кампанию на пол года. 2-3 купят зимой, летом еще 2-3, кто-то из аренд вернётся, кто-то из молодняка выстрелит. И к началу сезона у Арсенала будет 20-22 игрока обоймы.
+1
-1
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Niko [Ars]
Ответ хэйтер депутата Т
Какой-то сюр, такие деньги за парня с 30 матчами высокого уровня?
Эффект Мудрика жи есть, брат
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DolJun
кто-нить остановите эту машину! думается мне что у боули деньги жгут ляжку, поэтому если энцо до конца то не будет игроком челси - человечек может психануть и кинуть сотку за кайседо
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хэйтер депутата Т
Какой-то сюр, такие деньги за парня с 30 матчами высокого уровня?
+4
-3
+1
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