«Арсенал» хочет купить Кайседо, несмотря на скорый переход Жоржиньо. Предложение будет, если «Брайтон» передумает

« » сохраняет интерес к , несмотря на скорый переход .

По данным Sky Sports, лондонский клуб по-прежнему хочет подписать 21-летнего полузащитника и будет готов это сделать, если «Брайтон» изменит позицию в переговорах и согласится продать его.

Ранее «Брайтон» отказался продать эквадорца в «Арсенал» за 60 млн фунтов (около 68 млн евро) и за 70 млн фунтов (около 80 млн евро).

Сообщалось, что «канониры» раздумывают над тем, чтобы предложить около 75 млн фунтов (около 85 млн евро) за полузащитника.

В пятницу игрок открыто заявил о желании покинуть « ». Он пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:1).

В этом сезоне у 21-летнего футболиста 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.