«Брайтон» не продал Кайседо в «Арсенал» за 60 млн фунтов. Его не отпустят зимой

«Брайтон» отклонил первое предложение « » по .

Как сообщает The Athletic, «чайки» отклонили предложение лондонского клуба на 60 млн фунтов (около 68 млн евро). «Брайтон» настаивает на том, что Кайседо этой зимой не продается.

Ранее сообщалось, что « » требует за центрального полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро).

В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.