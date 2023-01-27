«Брайтон» не продал Кайседо в «Арсенал» за 60 млн фунтов. Его не отпустят зимой

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Брайтон» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мойсесу Кайседо.

Как сообщает The Athletic, «чайки» отклонили предложение лондонского клуба на 60 млн фунтов (около 68 млн евро). «Брайтон» настаивает на том, что Кайседо этой зимой не продается. 

Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за центрального полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро).

В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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30 комментариев

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Kalahun
Ответ Zhashkovets
Арсенал никуда не денется - центр усилять нужно, потому что Эльнени поломался и там остался один запасной игрок в центр поля на несколько турниров - Локонга.
Локонга, к сожалению, не тянет уровень
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Владислав Рязанский
Ответ xmoro
Эдегор, Джака, Парти, Локонга, Елнени, Смит Роу, Виера. По моему жить можно. По мне я бы взял на фланг игрока. На подмену Саке. На левом может Габриель бегать, его может подменить Троссард. А вот на правом Троссарда в хайлайтах почти не видел.
Эдегор и Виера атакующие полузащитники, Эльнени травмирован и ему 30,как и Джаке,ещё сезон-два на высоком уровне смогут провести,но если есть возможность купить сейчас помоложе,то нужно брать и адаптировать. Смит Роу скорее всего уйдёт,возможно в аренду. Локонга игрок ротации. Парти норм. Но в пару Джаке этого мало.
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Maximus055
Ответ Джейме Ланнистер
Через час "Кайседо переходить в Челси. Сумма Трансфера 100 миллионов. Контракт до 2050-года. Here we go!"
За Мудрика к слову Арсенал предложил столько де сколько и Челси. Только Арсеналу не продали его. ))
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Максим Маслов
Всё верно делает Брайтон. Они высоко расположены в этом году, глядишь зацепиться за лигу конференций. Сейчас они не станут продавать. Троссар - просто так карты сошлись
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pack25
Ответ Артём Околович
А кто-нибудь знает как у Арсенала дела с Тилемансом? Вроде же он - главная трансферная цель Арсенала, а новостей толком нет
В ноябре ещё писали
Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс по окончании сезона может перейти в «Арсенал».

25-летний игрок сборной Бельгии согласовал контракт с лондонским клубом.

Действующее соглашение Тилеманса с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Так что, нет смысла покупать его в зимнее окно
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Средний палец Кирана Тирни
В этом трансфере Арсеналу придется не пожалеть денег! Тем более если упоминается Челси в переговорах.
Но деньги не фанатов, так что пусть берут. Ганец под следствием, а замены ему нет адекватной.
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кроссовер Айверсона
Ответ Zhashkovets
Арсенал никуда не денется - центр усилять нужно, потому что Эльнени поломался и там остался один запасной игрок в центр поля на несколько турниров - Локонга.
Летом может Райс перейти и Кайседо в пролете
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Антон Казанский
Ответ Артём Околович
А кто-нибудь знает как у Арсенала дела с Тилемансом? Вроде же он - главная трансферная цель Арсенала, а новостей толком нет
Насколько я понимаю, "Арсенал" хочет купить как минимум двух полузащитников. Ибо в следующем сезоне ЛЧ и снова борьба за топ-4.

Эль-Ненни уже не тянет (да особо и не тянул никогда), Самби ещё не тянет, а Джака с Парти уже не мальчики. Плюс, Парти довольно хрустальный.
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Alar Asus
Может быть это финт чтобы Челси сейчас накинулся и купил Кайседо и летом не мешал купить Райса ? 🤔
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Alar Asus
Ответ Артём Околович
А кто-нибудь знает как у Арсенала дела с Тилемансом? Вроде же он - главная трансферная цель Арсенала, а новостей толком нет
Сейчас нужен опорник на подмену Томасу, а Тилеманс бокс ту бокс. К нему вернутся летом
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stas82
Ответ Кукич
Ну и не надо.Летом за 40 млн фунтов отпустят
100%зимой всегда дикие переплаты за девевья
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carmelo hot sause
Похоже Брайтон собрался бороться за еврокубки
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
И может тогда в ЛК Челси пробьется
а может и нет
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Виьалий
А я так вижу, никто и не расстроился? Все, сага с Мудриком успокоила? Нужен опорник и все. Время пошло. Амбиции имеются, и не беспочвенные. Остаётся надеяться на командиров. Ждём!!! Верим!!!
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xmoro
Ответ Zhashkovets
Арсенал никуда не денется - центр усилять нужно, потому что Эльнени поломался и там остался один запасной игрок в центр поля на несколько турниров - Локонга.
Эдегор, Джака, Парти, Локонга, Елнени, Смит Роу, Виера. По моему жить можно. По мне я бы взял на фланг игрока. На подмену Саке. На левом может Габриель бегать, его может подменить Троссард. А вот на правом Троссарда в хайлайтах почти не видел.
+1
0
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
скрестили пальцы)
И может тогда в ЛК Челси пробьется
+3
-2
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kisliy33
а какая позиция у чувака на поле? чет для 21 матча 1+1 как то выглядят не на 75 лямов фунтов...
0
-2
-2
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Okaka
Ответ Zhashkovets
Арсенал никуда не денется - центр усилять нужно, потому что Эльнени поломался и там остался один запасной игрок в центр поля на несколько турниров - Локонга.
поляка купили же, универсала
+2
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DolJun
Ответ Джейме Ланнистер
Через час "Кайседо переходить в Челси. Сумма Трансфера 100 миллионов. Контракт до 2050-года. Here we go!"
скрестили пальцы)
+2
-4
-2
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Кукич
Ну и не надо.Летом за 40 млн фунтов отпустят
+5
-2
+3
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proiski_vragov
его не отпустят зимой
его не отпустят весной
его не отпустят летом
накроется карьера клозетом
0
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Джейме Ланнистер
Через час
"Кайседо переходить в Челси. Сумма Трансфера 100 миллионов. Контракт до 2050-года. Here we go!"
+56
-2
+54
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Zhashkovets
Арсенал никуда не денется - центр усилять нужно, потому что Эльнени поломался и там остался один запасной игрок в центр поля на несколько турниров - Локонга.
+4
0
+4
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M_i_t_y_a
Ответ Артём Околович
А кто-нибудь знает как у Арсенала дела с Тилемансом? Вроде же он - главная трансферная цель Арсенала, а новостей толком нет
Только руководство арсенала знает
А в прессе уже и Тилеманс был главной целью, и Райс, теперь Кайседо
+4
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А.Э.РАСИМ
Арсенал купит Кайседо.
+4
-1
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