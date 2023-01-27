«Брайтон» не продал Кайседо в «Арсенал» за 60 млн фунтов. Его не отпустят зимой
«Брайтон» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мойсесу Кайседо.
Как сообщает The Athletic, «чайки» отклонили предложение лондонского клуба на 60 млн фунтов (около 68 млн евро). «Брайтон» настаивает на том, что Кайседо этой зимой не продается.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» требует за центрального полузащитника более 75 млн фунтов (85 млн евро).
В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс по окончании сезона может перейти в «Арсенал».
25-летний игрок сборной Бельгии согласовал контракт с лондонским клубом.
Действующее соглашение Тилеманса с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Так что, нет смысла покупать его в зимнее окно
Но деньги не фанатов, так что пусть берут. Ганец под следствием, а замены ему нет адекватной.
Эль-Ненни уже не тянет (да особо и не тянул никогда), Самби ещё не тянет, а Джака с Парти уже не мальчики. Плюс, Парти довольно хрустальный.
его не отпустят весной
его не отпустят летом
накроется карьера клозетом
"Кайседо переходить в Челси. Сумма Трансфера 100 миллионов. Контракт до 2050-года. Here we go!"
А в прессе уже и Тилеманс был главной целью, и Райс, теперь Кайседо