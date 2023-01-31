Жоржиньо за 12 млн фунтов переходит в «Арсенал» из «Челси». Контракт – до июня 2024-го с опцией продления на сезон

переходит в « » из «Челси» – трансфер согласован.

По данным журналиста , сумма сделки составит 12 млн фунтов.

Условия личного контракта с полузащитником уже согласованы – соглашение будет рассчитано до июня 2024 года, в него будет включена опция продления еще на сезон.

Ключевым фактором для осуществления сделки стала заинтересованность тренера «Арсенала» Микеля Артеты в трансфере.

В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за « » во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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