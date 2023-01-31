Жоржиньо за 12 млн фунтов переходит в «Арсенал» из «Челси». Контракт – до июня 2024-го с опцией продления на сезон

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Жоржиньо деньги Фабрицио Романо Футбол

Жоржиньо переходит в «Арсенал» из «Челси» – трансфер согласован.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12 млн фунтов.

Условия личного контракта с полузащитником уже согласованы – соглашение будет рассчитано до июня 2024 года, в него будет включена опция продления еще на сезон.

Ключевым фактором для осуществления сделки стала заинтересованность тренера «Арсенала» Микеля Артеты в трансфере.

В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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122 комментария

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Илнур Кара
Ответ Born is the King
15 млн евро.Очень дёшево. Надо было разводить на 25
За 25 еще бы кормили пол года , а потом бесплатно ушёл б
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Плацкарт Вагоныч
Что-то совсем недорого…
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borasco
На лавку купили. С учетом того что в следующем сезоне ЛЧ добавиться, считаю нормальный трансфер
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White Bone
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
Он уже в сборной Италии допрыгался со своими пенками .
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Altim
Ответ The Best
Могу поздравить всех фанатов Челси) Избавились от неликвида который летом мог уйти бесплатно а так хоть какие-то деньги выручили.
А как же "дайте ему ЗМ" всего лишь 1.5 года назад?
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Илнур Кара
Ответ Çary
Когда уже уберут,Эду он всех своих Бразилов на работу принимает.Тренера нашли теперь надо хорошего управленца найти,да позовите Анри или Беркампа место этого Эду
Анри хороший управленец? Или Беркамп
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Артём Ларсон
Ответ JealousNobody
Средний футболист, к тому же уже старпер. Вообще не вписывается в рок-н-рольный Арсенал.
Хорошо, что вы лучше Артеты знаете, кто какой футболист и как он впишется в Арсенал
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Conor Gallagher
Ответ Антон Патракеев
Он был хорош в системе Сарри и Манчини на ЧЕ. Не может же так быстро игрок деградировать, просто не подходит под физрука из Хогвартса. Надеюсь, Артета знает, что делает, и сможет выжать максимум с Жоржа
Он не подошел ни одному тренеру Челси!! даже при Сарри играл так же отвратительно.
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Altim
Вот вам стоимость "претендента на ЗМ".
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Илнур Кара
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
Это вопрос к Артете. Если берут значит мысли как его использовать у него есть
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Zhashkovets
Тактические гении, обьясните мне, как Жоржиньо может подменить Парти, если Парти - выносливый большой бугай, а Жоржиньо - щуплый, уже не молодой пешеход?
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Born is the King
Ответ Veni-Vidi-Vici
25? Нереально за 31-летнего игрока с истекающим летом контрактом.
Асренал готов заплатить 90 млн за ноунейма у которого нет полного сезона в карьере
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Master Slova
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
по твоему он этим прыжком выиграл приз лучшего игрока от УЕФА и вошел в топ 3 на зм? И кто-то же плюсует эту чушь
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mr_orange
Ответ <~Inter~>
Арсеналу нужен сменщик Парти. Жоржиньо отлично понимает эту роль и играл в схожей системе, а значит может сразу же выходить в старте
Одно дело понимать - другое соответствовать. Там нет выдающихся физических данных или какого-то элитного отбора мяча. Уже вижу эти огромные дыры за спинами Джаки и этого товарища, в которые будут проникать юркие вингеры всех команд. Трансферная ошибка, которая, возможно, будет стоить чемпионства.
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Morning Again
Ответ JBa
огорчу вас, но Артета по каждому аспекту футбола знает в тысячу раз больше тебя или ты думаешь, 12 мульонов решили за просто так отдать?
Я поделился своим мнением, и скорее всего найдутся болельщики Арсенала, которые его разделят. В моем комментарии экспертность Артеты не стоит под вопросом.

В свою очередь, когда ты в следующий раз будешь спешить мне ответить, внимательно проверь как пишется слово "миллион" 😉
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Родя Раскольников
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
В смысле? Это обладатель ЗМ-21, лучший игрок ФИФА-21 и один из лучших полузащитников в истории футбола. За такие копейки его с руками оторвут.
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Артур Ганненко
Ответ emptinesspetr
Импортозамещение: Мудрик — Троссард, Кайседо — Жоржиньо. Здесь и сейчас для лавки неплохие варианты, но настораживает неконкурентоспособность менеджмента канониров.
Конкурировать с неадекватным Боэли - так себе достижение. Летом проверим, надеюсь топовые трансферы будут. Тогда уже отмазки про зиму или отсутствие лиги чемпионов не пройдут.
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Михаил Сафонов
Ответ The Best
Могу поздравить всех фанатов Челси) Избавились от неликвида который летом мог уйти бесплатно а так хоть какие-то деньги выручили.
Поздравляю с 10-м местом
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Comicsfan323
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
Он именно поэтому в тройке золотого мяча был два года назад
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Mercucio
Ответ Дмитрий Максимов
Объясните зачем? А главное..? Чел вроде только прыгать умеет перед пенкой
Ну далеко не только прыгать, игрок качественный. Но соглашусь трансфер слегка странный, ведь шикарно играл он пару сезонов назад.
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Kanonir152
Чето я не понял. Челси продает своего лучшего игрока за копейки и берет 10 штук по сумме среднего клуба АПЛ на замену?) В чем логика то
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NottinghamForest79
аконец челси начал продавать
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DolJun
Ответ TrueGooner
Чем это тебе так Барса не угодила? ))
всмысле?
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Afinogenov
Ответ Антон Патракеев
Он был хорош в системе Сарри и Манчини на ЧЕ. Не может же так быстро игрок деградировать, просто не подходит под физрука из Хогвартса. Надеюсь, Артета знает, что делает, и сможет выжать максимум с Жоржа
Мне кажется, что Жоржиньо - пример того, что могло бы произойти с Бускетсом, играй он в совершенно другой системе.

Ибрагимович не подошёл Гвардиоле, но быстро вернулся в "свой" футбол.
Очень много игроков, которые просто переходят не в тот клуб.
"Найти свою команду" - где-то на уровне таланта и упорства. Очень много потерянных классных игроков, потому что попали не в ту команду.
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+2
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
Ну не Мудрика за 100 покупать. Но тоже нормально сплавили
анвар, ты чего от меня по веткам бегаешь?)
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