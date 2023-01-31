Жоржиньо за 12 млн фунтов переходит в «Арсенал» из «Челси». Контракт – до июня 2024-го с опцией продления на сезон
Жоржиньо переходит в «Арсенал» из «Челси» – трансфер согласован.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 12 млн фунтов.
Условия личного контракта с полузащитником уже согласованы – соглашение будет рассчитано до июня 2024 года, в него будет включена опция продления еще на сезон.
Ключевым фактором для осуществления сделки стала заинтересованность тренера «Арсенала» Микеля Артеты в трансфере.
В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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В свою очередь, когда ты в следующий раз будешь спешить мне ответить, внимательно проверь как пишется слово "миллион" 😉
Ибрагимович не подошёл Гвардиоле, но быстро вернулся в "свой" футбол.
Очень много игроков, которые просто переходят не в тот клуб.
"Найти свою команду" - где-то на уровне таланта и упорства. Очень много потерянных классных игроков, потому что попали не в ту команду.