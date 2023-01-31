«Арсенал» думает о третьем предложении по Кайседо – на 75 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

«Арсенал» может сделать третье предложение о трансфере Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

По данным The Times, лондонский клуб раздумывает над тем, чтобы предложить около 75 млн фунтов (около 85 млн евро) за полузащитника.

Если «Арсенал» сделает это предложение, оно станет третьим в переговорах по Кайседо. Ранее «Брайтон» отказался продать его за 60 млн фунтов (около 68 млн евро) и за 70 млн фунтов (около 80 млн евро). Также «чайки» отклонили предложение «Челси» на 55 млн фунтов (около 62 млн евро) по полузащитнику.

«Брайтон» оценивает Кайседо примерно в 80 млн фунтов (чуть более 90 млн евро), но публично заявляет о том, что игрок не продается.

В пятницу эквадорец открыто заявил о желании покинуть «Брайтон». Он пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:1).

«Арсенал» хочет усилить полузащитнику, так как Мохамед Эль-Ненни может пропустить остаток сезона из-за травмы. Недавно повреждение получил Томас Парти, но, как ожидается, он сможет сыграть с «Эвертоном» в субботу.

В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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44 комментария

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Said Aliyev
Не понимаю Брайтон, если игрок хочет уйти нужно заняться чтобы цена была максимально высокой, но так чтобы его купили. В итоге они получат не мотивированного Кайседо и летом, в межсезонье никто за него мешками платить не будет. Никто кроме Челси с его пятилетними траншами. Я конечно не специалист но не вчера начал следить за футболом, уверен его надо продавать сейчас, когда у кого-то срочная необходимость, когда игрок не травмирован и мотивирован на уход. Я так думаю☝️
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mr_orange
Ответ Benner
Смешно. Жорж в системе Артеты будет чувствовать себя лучше, чем в лучшие годы в Челси. То, что он сдал в дуболомном футболе синего середняка, не значит, что он и в Арсенале обосрется
Смешно осознавать, что кто-то так считает. Парти он не заменит от слова "совсем", Джаку тоже вряд ли, да и смысла убирать Гранита нет сейчас, человек лучший футбол в жизни показывает. Так что если и будет себя лучше чувствовать, то лишь на банке. Ну если только под ЛЕ его берут, то допустимо ещё, чтобы основа отдыхала там.
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Benner
Ответ mr_orange
Ещё вчера писал, что 70 млн - это много за него. Но на фоне слухов о подписании одного итальянского "пенсионера" изменил своё мнение, пусть берут хоть за мильярд Кайседо этого, лишь бы не возвращаться к приобретению синего неликвида. Уж слишком свежи воспоминания обо всех этих Вильянах, Луизах, Чехах, Галласах, Бенаюнах.
Смешно. Жорж в системе Артеты будет чувствовать себя лучше, чем в лучшие годы в Челси. То, что он сдал в дуболомном футболе синего середняка, не значит, что он и в Арсенале обосрется
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kotopandych
Ответ Rick Sanchezz
Это не цирк - это рынок. Торг/переговоры на рынке - обыкновенная повседневная практика. Или кому-то было это неизвестно?
Торг - это когда обе стороны намерены торговаться. А тут просто Арсенал просто как обычно вертит жопой как со своими знаменитыми 40+1, хотя цену им сказали.
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mr_orange
Ответ David Avagyan
Ну я помню как фанати Арсенала радовались и тролили Челси после первой игры Вильяна.
Не знаю, что там за фанаты. Лично я, если подписывается кто-то из МЮ, Челси, тотенхема, жду лишь одного, когда у этого игрока кончится контракт и он перестанет быть игроком Арсенала.
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Konstar
Хоть и слишком много, лучше уж он, чем очередной синий пенсионер, который наверняка ещё и большую личку запросит
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mr_orange
Ответ problemzz9
ну Чех и особенно Галлас явно лишний в этом списке, он на хорошем уровне играл в Арсенале, так еще капитанил после ухода Анри
Чех ничем особым в периоде выступлений за Арсенал не запомнился, под конец стал лажать постоянно, Оспина в то время больше нравился. Галлас хоть и был капитаном, но пожарил всегда и стабильно. Ну и самое главное в том, что все они вызывают ассоциации с самым бесславным периодом в истории клуба в 21 веке, когда вошло в норму безвольно проигрывать топам, довольствуясь лишь 4-ым местом. Я сейчас всё ещё не могу привыкнуть, что нужно, как и в начале-середине нулевых, рассчитывать на 3 очка в матчах против всех этих МЮ, МС, Ливерпулей и Челси. Какое-то ощущение внутри, что вот-вот, и всё вернётся каким-то образом обратно, может из-за травм, может ещё из-за чего-либо, не знаю. Вроде бы и игра появилась, и трансферы грамотные совершаются уже пару лет, и болельщики на Эмирэйтс болеют так, как никогда не болели (именно на этом стадионе), а тревога внутри всё равно есть, уж слишком долго были мы не у дел.
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SopTecret
Сейчас есть футболисты, которые стоят дешевле 100?
Или только Рассказов?)
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ML26
Ответ problemzz9
ну Чех и особенно Галлас явно лишний в этом списке, он на хорошем уровне играл в Арсенале, так еще капитанил после ухода Анри
Да Луиз в проблемном Арсенале был лучшим защитником
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гилберт
Сотка евро, тогда возьмут трубку.
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гилберт
Ответ Rick Sanchezz
Это не цирк - это рынок. Торг/переговоры на рынке - обыкновенная повседневная практика. Или кому-то было это неизвестно?
Я думаю торг здесь...неуместен!!!
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David Avagyan
Ответ Mr@k
это просто трэш, но наверно Брайтон повышает цену ожидая что Боули наконец то стукнет своей соткой по столу и решит вопрос
Нет Челси уже вне борьбы за Кайседо.
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David Avagyan
Ответ GoonerLt
Давайте будет оценивать опорников, защей и вратарей по забитым голам!:)
Не по голам но хотя бы по количеству сыгранных матчей.
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David Avagyan
Ответ mr_orange
Ещё вчера писал, что 70 млн - это много за него. Но на фоне слухов о подписании одного итальянского "пенсионера" изменил своё мнение, пусть берут хоть за мильярд Кайседо этого, лишь бы не возвращаться к приобретению синего неликвида. Уж слишком свежи воспоминания обо всех этих Вильянах, Луизах, Чехах, Галласах, Бенаюнах.
Ну я помню как фанати Арсенала радовались и тролили Челси после первой игры Вильяна.
+1
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problemzz9
Ответ mr_orange
Ещё вчера писал, что 70 млн - это много за него. Но на фоне слухов о подписании одного итальянского "пенсионера" изменил своё мнение, пусть берут хоть за мильярд Кайседо этого, лишь бы не возвращаться к приобретению синего неликвида. Уж слишком свежи воспоминания обо всех этих Вильянах, Луизах, Чехах, Галласах, Бенаюнах.
ну Чех и особенно Галлас явно лишний в этом списке, он на хорошем уровне играл в Арсенале, так еще капитанил после ухода Анри
+5
-2
+3
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dr. cage
Ответ The Best
Ну так Парти хорош,но ему нужна замена.Если он сломается то кто его заменит?Дерево Локонга что-ли
Покупать опорника за 75 млн на бенч - 👍
+2
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Denis Spiridenock
Ответ Гани Дюсенов
Им говорят 80, они 75 предлагают. Ну очевидно не хотят покупать, зачем этот цирк. Брали бы уже Тилеманса тогда, хоть какая то подмена Джаке/Парти.
Джаке может быть, но Парти вообще нет, совсем другой функционал
+1
0
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mr_orange
Ещё вчера писал, что 70 млн - это много за него. Но на фоне слухов о подписании одного итальянского "пенсионера" изменил своё мнение, пусть берут хоть за мильярд Кайседо этого, лишь бы не возвращаться к приобретению синего неликвида. Уж слишком свежи воспоминания обо всех этих Вильянах, Луизах, Чехах, Галласах, Бенаюнах.
+7
-3
+4
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Сева Нурали
Арсенал слишком долго думает, скоро то закроется и прощай чемпионство апл. Жадность фраера погубила.
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FEZ10
Ответ Гани Дюсенов
Им говорят 80, они 75 предлагают. Ну очевидно не хотят покупать, зачем этот цирк. Брали бы уже Тилеманса тогда, хоть какая то подмена Джаке/Парти.
Это называется переговоры :)
+6
0
+6
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Rick Sanchezz
Ответ Гани Дюсенов
Им говорят 80, они 75 предлагают. Ну очевидно не хотят покупать, зачем этот цирк. Брали бы уже Тилеманса тогда, хоть какая то подмена Джаке/Парти.
Это не цирк - это рынок. Торг/переговоры на рынке - обыкновенная повседневная практика. Или кому-то было это неизвестно?
+35
-1
+34
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Евгений Громов 22
Надеюсь что подпишут Парти крут конечно но подмена необходима. , Да и вообще разнообразие в центре не повредит
+1
0
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The Best
Ответ dr. cage
По-моему Арсенал не умеет в дорогие трансферы.. Если взять топ-5 трат, то 3.5 трансфера будут либо провальными, либо с сомнительной успешностью.. Наверно только Жезус относительно норм.. Обама, Ляказетт, Пепе, Озил... Все они вышли боком Арсу. Уйат может быть ещё что-то покажет, но имхо, на свои деньги не играет. Парти... Если бы он был реально хорош, сейчас за Кайседо не предлагали от 70 млн..
Ну так Парти хорош,но ему нужна замена.Если он сломается то кто его заменит?Дерево Локонга что-ли
+1
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Ответ SpainFan
Кажется, что всю АПЛ разводят на такие ценники. Условная Бавария купила бы за 30 млн.
Или бесплатно :)
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GoonerLt
Ответ Гани Дюсенов
Им говорят 80, они 75 предлагают. Ну очевидно не хотят покупать, зачем этот цирк. Брали бы уже Тилеманса тогда, хоть какая то подмена Джаке/Парти.
тилеманс ни разу не замена Парти.
+16
-2
+14
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