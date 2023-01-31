«Арсенал» думает о третьем предложении по Кайседо – на 75 млн фунтов

«Арсенал» может сделать третье предложение о трансфере из « ».

По данным The Times, лондонский клуб раздумывает над тем, чтобы предложить около 75 млн фунтов (около 85 млн евро) за полузащитника.

Если «Арсенал» сделает это предложение, оно станет третьим в переговорах по Кайседо. Ранее «Брайтон» отказался продать его за 60 млн фунтов (около 68 млн евро) и за 70 млн фунтов (около 80 млн евро). Также «чайки» отклонили предложение «Челси» на 55 млн фунтов (около 62 млн евро) по полузащитнику.

«Брайтон» оценивает Кайседо примерно в 80 млн фунтов (чуть более 90 млн евро), но публично заявляет о том, что игрок не продается.

В пятницу эквадорец открыто заявил о желании покинуть «Брайтон». Он пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:1).

« » хочет усилить полузащитнику, так как Мохамед Эль-Ненни может пропустить остаток сезона из-за травмы. Недавно повреждение получил Томас Парти, но, как ожидается, он сможет сыграть с «Эвертоном» в субботу.

В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.