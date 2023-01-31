«Арсенал» думает о третьем предложении по Кайседо – на 75 млн фунтов
«Арсенал» может сделать третье предложение о трансфере Мойсеса Кайседо из «Брайтона».
По данным The Times, лондонский клуб раздумывает над тем, чтобы предложить около 75 млн фунтов (около 85 млн евро) за полузащитника.
Если «Арсенал» сделает это предложение, оно станет третьим в переговорах по Кайседо. Ранее «Брайтон» отказался продать его за 60 млн фунтов (около 68 млн евро) и за 70 млн фунтов (около 80 млн евро). Также «чайки» отклонили предложение «Челси» на 55 млн фунтов (около 62 млн евро) по полузащитнику.
«Брайтон» оценивает Кайседо примерно в 80 млн фунтов (чуть более 90 млн евро), но публично заявляет о том, что игрок не продается.
В пятницу эквадорец открыто заявил о желании покинуть «Брайтон». Он пропустил матч Кубка Англии против «Ливерпуля» (2:1).
«Арсенал» хочет усилить полузащитнику, так как Мохамед Эль-Ненни может пропустить остаток сезона из-за травмы. Недавно повреждение получил Томас Парти, но, как ожидается, он сможет сыграть с «Эвертоном» в субботу.
В этом сезоне у 21-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача в 21 матче за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Или только Рассказов?)