Кайседо покидает «Брайтон»: «Хочу воспользоваться чудесной возможностью. Горжусь, что выручу для клуба рекордную сумму»

заявил, что покинет «Брайтон».

Сообщалось, что «чайки» отказались продать 21-летнего хавбека « » за 60 млн фунтов.

Ранее « » отклонил предложение от « » в размере 55 млн.

«Я благодарен «Брайтону» за шанс попасть в Премьер-лигу, и думаю, что я всегда выкладывался по полной за эту команду. Я всегда играю в футбол сердцем и с улыбкой.

Я самый младший из 10 детей, я вырос в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. И я всегда мечтал стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора.

Я горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков и поможет, чтобы он и дальше был успешным.

Болельщики приняли меня всем сердцем и навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться этой чудесной возможностью», – написал Кайседо в соцсетях.