Кайседо покидает «Брайтон»: «Хочу воспользоваться чудесной возможностью. Горжусь, что выручу для клуба рекордную сумму»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо заявил, что покинет «Брайтон».

Сообщалось, что «чайки» отказались продать 21-летнего хавбека «Арсеналу» за 60 млн фунтов.

Ранее «Брайтон» отклонил предложение от «Челси» в размере 55 млн.

«Я благодарен «Брайтону» за шанс попасть в Премьер-лигу, и думаю, что я всегда выкладывался по полной за эту команду. Я всегда играю в футбол сердцем и с улыбкой.

Я самый младший из 10 детей, я вырос в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. И я всегда мечтал стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора.

Я горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков и поможет, чтобы он и дальше был успешным.

Болельщики приняли меня всем сердцем и навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться этой чудесной возможностью», – написал Кайседо в соцсетях.

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66 комментариев

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QUIKSILVER
Ответ TiGra
Ведет себя как конченное чмо он, а не показывает хорошее отношение. Надо держать до межсезонья и послать всех на три буквы. Клуб адекватно отпустил Троссарда за не большие деньги с учетом ситуации. Кайседо же на этом пытается выехать и начинает откровенно давить на клуб.
Ты фотку Далай ламы то убери, он же учит держать себя в руках, бомбишь че то)))
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Вячеслав Соболевский
Ответ Amalfitano
Клубы типа Брайтона прпадя в еврокубки следующий сезон гарантированно проваливают. Не надо им в еврокубки.
А в чем тогда вообще смысл клубу существовать, если не бороться за лучшие места? Постоянно сидеть в середине таблицы? Еврокубки - это новый опыт, деньги, что-то новое для болельщиков. Спад по турнирной таблице у них и без еврокубков может быть в следующем сезоне, а тут хоть возможность показать, что клуб развивается и провести необычный сезон.
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Висита Эльмурзаев
Выбрал трофеи вместо денег, красавчик.

добро пожаловать в великий Арсенал.💪💪
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Полуэктов Пётр
Ответ mr kovalsky
Ты уверен, что в Арсенал именно? Просто там один американец есть свихнувшийся, может и 200 лямов завалить
Арсенал борется за чемпионство и им нужно усиление сию секунду. Челси в этом сезоне ни за что не борется. Им что сейчас, что летом - не важно.
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Чёрный тюльпан
Как же я ненавижу руководство МЮ и конкретно "дятла Вуди", которому лично Валенсия говорил, что это очень перспективный игрок и его стоит купить на будущее, причём стоил то он тогда сущие копейки для такого клуба. Зато всяких Амадов из молодёжки Аталанты подписывали за дикий прайс, хоть и с учётом бонусов, да Пельистри из Уругвая по x2 цене от того, что просили за Мойсеса. Только не надо рассказывать, что Диалло там в Сандерленде "феерит", а ещё стал игроком месяца. Я могу кучу примеров привести, когда игроки в Чемпиошипе по несколько десятков голов забивали, а потом их команда шла на повышение в АПЛ, либо их покупали в клуб АПЛ, но статистика снижалась в 3-4 раза, потому что между АПЛ и Чемпионшипом пропасть в футбольном плане. Чтобы ожидать чего-то толкового от Амада в МЮ, это нужно, чтобы он в Чемпионшипе сейчас на фланге голов под 25-30 наколотил, тогда в АПЛ он в районе 10 за сезон будет забивать, что относительно Энтони уже неплохо.
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B@SS
Рекордную? Добро пожаловать в Челси ))
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Чёрный тюльпан
Ответ Акира_1
Ой ти, только посмотрите, Арсенал первый сезон за 10 лет находится в лидерах лиги, а всяких "экспертов" так это вдохновило, что гонят на единственного обладателя ЛЧ в Лондоне. В следующем сезоне опять будут болтаться в середине, пока Челси обкатает всех новичков, вот тогда и будет что делать 🤣
Так-то Арсенал каждый год на первом месте, когда АПЛ обнуляет таблицу перед сезоном. 😂 А вообще они не знали, что такое победа в чемпионате почти 2 десятилетия, 10 лет в этом году у МЮ будет, так что напутали вы немного.
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Эдик Татыкьян
Ответ Electric02
В чём хорошее отношение? Клуб не хочет его продавать, а хочет побороться за еврокубки, но он форсирует переход
Боже, кто это плюсует? Он не форсирует переход ахах. Если он так заявил, то всё решено. Но экспертам трансферных нюансов со спортса, конечно, виднее
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mr kovalsky
Ответ Полуэктов Пётр
Потому что это будут уже не те бабки. Арсеналу нужно ПРЯМО СЕЙЧАС кого-то срочно в центр.
Ты уверен, что в Арсенал именно? Просто там один американец есть свихнувшийся, может и 200 лямов завалить
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Виьалий
А что, по Парти верная инфа про ребра? Ужас, ужас!
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Doloni
Ответ corazón blanco
У Арсенала есть Мартинелли, Смит-Рок, которые играют на левом фланге, а вот Кайседо в центр поля был бы очень кстати Арсеналу.
Посмотри как играл Мартинелли против Сити, 90% передач просто назад отдает, еще 10% попробовал пойти вперед и потерял мяч, вот и весь ваш Мартинелли против топа!
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Yerlan73
Учитывая, что сломан Парти, Арсеналу нужнее всего опорник и потому они готовы выложить крупную сумму.
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Акира_1
Ой ти, только посмотрите, Арсенал первый сезон за 10 лет находится в лидерах лиги, а всяких "экспертов" так это вдохновило, что гонят на единственного обладателя ЛЧ в Лондоне. В следующем сезоне опять будут болтаться в середине, пока Челси обкатает всех новичков, вот тогда и будет что делать 🤣
За ЛЧ и другое скажите спасибо Роману Аркадьевичу, а его увы больше нету и Челси займёт своё привычное место
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Михаил Солдатенков
Интересно будет по итогу узнать, какой же всё-таки клуб выложил за игрока из середняка такую сумму.
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Ярослав Ройс
Ответ Акира_1
Арсенал в следующем сезоне поплывёт из-за участия в ЛЧ, и столкнётся с конкуренцией от Манчестер Юнайтед, Сити и других команд, которые в этом сезоне либо строятся, либо в кризисе. Да и в этом сезоне ещё ничего не выиграли, а их глоры уже возомнили себя королями всей лиги, что можно даже над теми, кто в кризисе смеяться. Ну ну, потом будет больно падать, но, впрочем, не привыкать сидеть без ЛЧ и только смотреть на Челси и даже Тоттенхэм, что играют в финалах ЛЧ))
Глоры у Арсенала xD больше так не шути школьник
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Amalfitano
Ответ Кирилл Голивец
Там не было математической формулы селекции. Юнион у владельца Брайтона точно не посыпался в Бельгии после смены тренера и ухода ряда лидеров.
Так я ничего и не говорил о критичности продажи игроков или смены тренера. Тем более, что Унион всё же играет не в апл. Я говорил о критичности попадания в еврокубки таких английских клубов как Брайтон.
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Яйца Тен Хага
Ответ Reright18
медальку хочется
В АПЛ одни медали, за второе и третье не дают.
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art.shu05@gmail.com
Ответ Акира_1
Арсенал в следующем сезоне поплывёт из-за участия в ЛЧ, и столкнётся с конкуренцией от Манчестер Юнайтед, Сити и других команд, которые в этом сезоне либо строятся, либо в кризисе. Да и в этом сезоне ещё ничего не выиграли, а их глоры уже возомнили себя королями всей лиги, что можно даже над теми, кто в кризисе смеяться. Ну ну, потом будет больно падать, но, впрочем, не привыкать сидеть без ЛЧ и только смотреть на Челси и даже Тоттенхэм, что играют в финалах ЛЧ))
Арсенал тоже в финале Лч играл. И АПЛ без поражений выигрывал, и это без огромных трат на игроков. Быстро же вы забыли ноябрьское поражение на Стемфорд Бридж)
+2
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Кирилл Голивец
Ответ Amalfitano
Да, да. Таких английских клубов с чем-то особенным всегда было достаточно. Лестер после чемпионского сезона упал ниже плинтуса, Ньюкасл с Пардью так же провплился после отличного сезона, а потом и вылетел. Да что там говорить? В прошлом сезоне Вест Хэм был на гребне успеха. Попали в еврокубки и где они сейчас?
Там не было математической формулы селекции. Юнион у владельца Брайтона точно не посыпался в Бельгии после смены тренера и ухода ряда лидеров.
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alha04
Ответ Денис Давыдов
Если посмотреть динамику выступлений за последние пару лет, то видно, что ваша АНАЛитика по поводу середины таблицы происходит как раз от тех первых четырех букв
Точняк)))
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DolJun
Ответ Dm Kznts
Вроде инфа с серьёзного источника и его цитаты есть. Странная подача.
сложности перевода. оригинальный источник - его инста:

“I am proud to be able to bring in a record transfer fee for Brighton which would allow them to reinvest it and help the club continue to be successful.”

ну а дальше уже кто куда вывернет
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Gaiar
Ответ Amalfitano
Да, да. Таких английских клубов с чем-то особенным всегда было достаточно. Лестер после чемпионского сезона упал ниже плинтуса, Ньюкасл с Пардью так же провплился после отличного сезона, а потом и вылетел. Да что там говорить? В прошлом сезоне Вест Хэм был на гребне успеха. Попали в еврокубки и где они сейчас?
Только Брайтон каждый сезон теряет лидеров, но становится только сильнее. Тоже самое будет и дальше
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Акира_1
Ответ Денис Давыдов
Если посмотреть динамику выступлений за последние пару лет, то видно, что ваша АНАЛитика по поводу середины таблицы происходит как раз от тех первых четырех букв
Аргументы подвизите, тогда отвечу, а пока набор букв очевидно в силу осознания того, что так и будет, как я сказал))
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Александр Гончаров
Ответ corazón blanco
У Арсенала есть Мартинелли, Смит-Рок, которые играют на левом фланге, а вот Кайседо в центр поля был бы очень кстати Арсеналу.
За 60 млн? Чел даже нигде не играл, вообще нигде.
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Акира_1
Ответ art.shu05@gmail.com
Кто Как на 10 месте? Арсенал в следующем сезоне будет бороться за чемпионство и играть в Лч. А Челси будет без еврокубов и не знать куда сбагрить Стерлинга, Обаму, Зиеша, Пулишича, Мудрика и остальных
Арсенал в следующем сезоне поплывёт из-за участия в ЛЧ, и столкнётся с конкуренцией от Манчестер Юнайтед, Сити и других команд, которые в этом сезоне либо строятся, либо в кризисе. Да и в этом сезоне ещё ничего не выиграли, а их глоры уже возомнили себя королями всей лиги, что можно даже над теми, кто в кризисе смеяться. Ну ну, потом будет больно падать, но, впрочем, не привыкать сидеть без ЛЧ и только смотреть на Челси и даже Тоттенхэм, что играют в финалах ЛЧ))
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