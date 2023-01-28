Кайседо покидает «Брайтон»: «Хочу воспользоваться чудесной возможностью. Горжусь, что выручу для клуба рекордную сумму»
Мойсес Кайседо заявил, что покинет «Брайтон».
Сообщалось, что «чайки» отказались продать 21-летнего хавбека «Арсеналу» за 60 млн фунтов.
Ранее «Брайтон» отклонил предложение от «Челси» в размере 55 млн.
«Я благодарен «Брайтону» за шанс попасть в Премьер-лигу, и думаю, что я всегда выкладывался по полной за эту команду. Я всегда играю в футбол сердцем и с улыбкой.
Я самый младший из 10 детей, я вырос в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. И я всегда мечтал стать самым титулованным футболистом в истории Эквадора.
Я горжусь, что смог выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков и поможет, чтобы он и дальше был успешным.
Болельщики приняли меня всем сердцем и навсегда останутся в моем сердце. Надеюсь, они поймут, почему я хочу воспользоваться этой чудесной возможностью», – написал Кайседо в соцсетях.
добро пожаловать в великий Арсенал.💪💪
“I am proud to be able to bring in a record transfer fee for Brighton which would allow them to reinvest it and help the club continue to be successful.”
ну а дальше уже кто куда вывернет