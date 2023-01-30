«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Эквадора до 70 млн фунтов вместе с бонусами, но «чайки» тут же ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» в размере 60 млн, поскольку не хочет продавать Кайседо зимой.

Сам полузащитник пропустил тренировку и уже попрощался с командой.

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15 комментариев

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Александр Гончаров
Что происходит? Кто такой Кайседо, что за цифра страшная 70 млн и что значит Брайтон отказал Арсеналу? Футбол закончился видимо.
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Anuar Bukurov
Надо брать Кайседо за 80 лямов еще пол сезона впереди
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Джейме Ланнистер
Зачем Арсеналу он вместе с Райс? Они игроки одинакового амплуа. Где в Арсенале есть Парти. Вместо Джаки разве что Маккалистер подойдет.
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Джейме Ланнистер
Ответ mr_orange
Надо переключаться на другой вариант, как было в случае с Мудриком и Троссардом. Потому что даже 70 млн - это очень много за него. Брайтон откровенно пытается нажиться на свежем повреждении Парти. Их право конечно, но не стоит он таких денег имхо.
Ну с Парти ничего серьезного. он сыграет с Эвертоном
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Джейме Ланнистер
Ответ Temp Account
Пару часов назад прочитал, что Райс может перейти в Арсенал. Такое возможно ?!
Летом только. Наверно у него есть соглашение с клубом. Помочь до конца сезона клубу.
+2
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Вадим Сидоров
В Испании, Италии и Германии давно бы уже продали, но английские середняки довольно хорошо:)
+1
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Temp Account
Пару часов назад прочитал, что Райс может перейти в Арсенал. Такое возможно ?!
+1
0
+1
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Jazzzz
Ответ AyEmoL ___
Энцо Фернандеса за 120 млн покупает. Банкомат долго деньги выдаёт, подождите.
Так за 80 Кайседо и будет ровно 200.
Банкомат лучше сдает сотками)
+5
-1
+4
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StarsAndArrows
Нужно искать другой вариант,Брайтон Бенфику включил,таких слать нужно подальше)
+7
0
+7
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mr_orange
Надо переключаться на другой вариант, как было в случае с Мудриком и Троссардом. Потому что даже 70 млн - это очень много за него. Брайтон откровенно пытается нажиться на свежем повреждении Парти. Их право конечно, но не стоит он таких денег имхо.
+16
0
+16
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Крыс Пол
Логично, чайки ждут звонка от Тодда.
+6
-1
+5
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AyEmoL ___
Ответ Jazzzz
Боули там за сигаретами ушел?
Энцо Фернандеса за 120 млн покупает. Банкомат долго деньги выдаёт, подождите.
+33
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Доминатор3000
Надеюсь,альтернативные варианты имеются…
Остаться с Локонга(ой) в центре,самоубийство…
+5
-2
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Said Aliyev
Ну и пусть его Челси покупает, 5 траншами. Хотя Ньюкасл может если захочет летом купить, по обоюдному согласию. Арсеналу теперь сконцентрироваться на имеющихся игроках, а летом попробовать купить Райса с Тьюрамом
+1
-1
0
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Jazzzz
Боули там за сигаретами ушел?
+12
-1
+11
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