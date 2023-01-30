«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал

« » не оставляет попыток приобрести хавбека « » .

Лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Эквадора до 70 млн фунтов вместе с бонусами, но «чайки» тут же ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» в размере 60 млн, поскольку не хочет продавать Кайседо зимой.

Сам полузащитник пропустил тренировку и уже попрощался с командой.