«Арсенал» увеличил предложение по Кайседо до 70 млн фунтов. «Брайтон» вновь отказал
«Арсенал» не оставляет попыток приобрести хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
Лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Эквадора до 70 млн фунтов вместе с бонусами, но «чайки» тут же ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» в размере 60 млн, поскольку не хочет продавать Кайседо зимой.
Сам полузащитник пропустил тренировку и уже попрощался с командой.
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