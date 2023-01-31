Жоржиньо близок к «Арсеналу». «Челси» хочет 15-20 млн фунтов за хавбека, который летом может уйти бесплатно

Теги Челси Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Жоржиньо Конор Галлахер Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

31-летний футболист близок к переходу в «Арсенал», потому что Конор Галлахер не уйдет в «Эвертон». Сделка о трансфере 22-летнего англичанина близка к срыву, и «Челси» хочет продать Жоржиньо вместо него, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что тренер «Арсенала» Микель Артета – поклонник итальянца, он ценит его умения. В связи с этим лондонский клуб проявил интерес к полузащитнику.

Романо сообщает, что «Челси» просит за Жоржиньо, срок действующего контракта рассчитан до лета, 15-20 млн фунтов. Пока неизвестно, какую сумму готов предложить «Арсенал». Переговоры продолжаются.

В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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29 комментариев

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NottinghamForest79
наконец клуб продаёт
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кроссовер Айверсона
Ответ Ernest Imamov
Ладно Жоржиньо, что там по Маркиньосу не пишут? Его арендовал Норвич?
Да
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Ronny92
Чёт не знаю, вместо опорника не потянет, слишком пассивный. Вместо восьмерок тем более - усиление под лигу Европы что ли?
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bm
Вот это поворот!
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Nikolai Maiorov
Поклоник умений не забивать пенальти в самые ответственные моменты?)
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Aslan Dlnaeb
Ответ <~Inter~>
Как раз таки подмена Парти. Арсенал так или иначе способен в большинстве матчей обороняться за счёт прессинга, а в контроле мяча Жоржиньо даже сильнее будет. К чему Арсеналу за 70 млн покупать Кайседо или Райса, которые в большинстве случаев будут просто сидеть под Парти
Ты что вообще пишешь ? Парти сто раз лучше .
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<~Inter~>
Ответ Rotick
Для доминирующей системы Артеры очень подходит, но это не подмена Парти
Как раз таки подмена Парти. Арсенал так или иначе способен в большинстве матчей обороняться за счёт прессинга, а в контроле мяча Жоржиньо даже сильнее будет. К чему Арсеналу за 70 млн покупать Кайседо или Райса, которые в большинстве случаев будут просто сидеть под Парти
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-1
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Ernest Imamov
Ладно Жоржиньо, что там по Маркиньосу не пишут? Его арендовал Норвич?
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jzx
Ответ Ahilles
парти и в атлетико не на последних ролях был
Еще бы опорник в атлетико был на последних ролях
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Милан_Тео
С уходом Жоржиньо и Канте окончательно уйдёт эпоха Абрамовича 🤔....
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TrueGooner
Надеюсь, Артета что-то видит в этом игроке, чего не видим мы.
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Ovsyankin
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
Помним в том году один поляк был рад тарелке из под корнишонов, которые для Месси перед золотым мячом вынесли.
А вот Жоржиньо да, ограбили
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Адепт Суперлиги
Ответ LLiriKK
У Виллиана по данному маршруту как-то не пошло, а вот Жоржиньо Артета вполне способен раскрыть. Парти вон как засеял!
Жоржиньо уже на закате карьеры, что там раскрывать?
+2
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kustarnik555@gmail.com
Ответ LLiriKK
У Виллиана по данному маршруту как-то не пошло, а вот Жоржиньо Артета вполне способен раскрыть. Парти вон как засеял!
Виллиан был покупкой Санлехи для отмыва денег, Жоржиньо хочет купить лично Артета
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Дима Берин
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
А за что Месси в тот год давать зм было? Просто за имя?
+11
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Ilia Maksiokov
на позицию Джаки? Ну не знаю, он в это сезоне очень много носится, Жорж так не сможет.
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Роберт Дауни-средний
Ответ LLiriKK
У Виллиана по данному маршруту как-то не пошло, а вот Жоржиньо Артета вполне способен раскрыть. Парти вон как засеял!
Парти урожай сеял?
+2
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Kanan Jarrus
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
секта тогда зарешала в пользу месси
+7
-3
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Rotick
Для доминирующей системы Артеры очень подходит, но это не подмена Парти
+3
-2
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Andrew0425
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
Кто хотел? Ты? Адекватные люди и так всё понимали.
Он был одним из номинантов из-за титулов,но не более того.
+1
-3
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Кино Музыка
Раньше был хорош. Забивной опорник это серьезно.
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Rotick
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
Помним, в тот сезон он выиграл чемпионат Европы и лч и это был лучший год в его карьере
+37
-2
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Ahilles
Ответ LLiriKK
У Виллиана по данному маршруту как-то не пошло, а вот Жоржиньо Артета вполне способен раскрыть. Парти вон как засеял!
парти и в атлетико не на последних ролях был
+25
-1
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здравия желаю
Ответ cektor
А помните как ему хотели ЗМ дать ? Вместо Месси , ахахах
А что смешного? В том сезоне он был ключевым игроком в победе Челси в ЛЧ и Италии в Евро
+49
-5
+44
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Роман Марченко
Ответ LLiriKK
У Виллиана по данному маршруту как-то не пошло, а вот Жоржиньо Артета вполне способен раскрыть. Парти вон как засеял!
скоро пожинать будем
+7
-1
+6
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