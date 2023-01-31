Жоржиньо близок к «Арсеналу». «Челси» хочет 15-20 млн фунтов за хавбека, который летом может уйти бесплатно
«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.
31-летний футболист близок к переходу в «Арсенал», потому что Конор Галлахер не уйдет в «Эвертон». Сделка о трансфере 22-летнего англичанина близка к срыву, и «Челси» хочет продать Жоржиньо вместо него, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что тренер «Арсенала» Микель Артета – поклонник итальянца, он ценит его умения. В связи с этим лондонский клуб проявил интерес к полузащитнику.
Романо сообщает, что «Челси» просит за Жоржиньо, срок действующего контракта рассчитан до лета, 15-20 млн фунтов. Пока неизвестно, какую сумму готов предложить «Арсенал». Переговоры продолжаются.
В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
А вот Жоржиньо да, ограбили
Он был одним из номинантов из-за титулов,но не более того.