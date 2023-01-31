«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо.

31-летний футболист близок к переходу в «Арсенал», потому что не уйдет в « ». Сделка о трансфере 22-летнего англичанина близка к срыву, и «Челси» хочет продать Жоржиньо вместо него, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что тренер « » – поклонник итальянца, он ценит его умения. В связи с этим лондонский клуб проявил интерес к полузащитнику.

Романо сообщает, что «Челси» просит за , срок действующего контракта рассчитан до лета, 15-20 млн фунтов. Пока неизвестно, какую сумму готов предложить «Арсенал». Переговоры продолжаются.

В этом сезоне на счету опорника 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.