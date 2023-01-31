Жоржиньо согласился перейти в «Арсенал». Клуб смирился, что не подпишет Кайседо из-за позиции «Брайтона»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Жоржиньо Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Жоржиньо.

По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы приближаются к договоренности о переходе 31-летнего полузащитника.

На данный момент Жоржиньо – самый вариант усиления полузащиты для «Арсенала». Из-за жесткой позиции «Брайтона» в переговорах лондонский клуб смирился, что не сможет подписать Мойсеса Кайседо зимой.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что сейчас «Челси» и «Арсенал» ведут переговоры по Жоржиньо напрямую.

Игрок уже согласился перейти в «Арсенал». Он готов пройти медосмотр, как только клубы окончательно договорятся об условиях сделки.

Отмечается, что тренер «канониров» Микель Артета – большой поклонник Жоржиньо.

В этом сезоне на счету опорника, который летом может стать свободным агентом, 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Zhashkovets
Зинченко опорника играет только в сборной, в Англии он за 5 лет там ни матча не сыграл, а Эдегор - атакующий полузащитник в этой расстановке по-натуре.
ты видел хоть 1 матч Арсенала в этом сезоне, что продолжаешь писать этот бред? Зинченко стартует слева, смещается в центр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Capitan_RAF
Лучше уж Жоржик, чем какой то ноунейм из мелкого клуба, который решил поиграть в Шахтера.
Добьются того, что игрок никуда не уйдет и потом придется отпускать за копейки, так как контракт кончается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elihio
Ответ DolJun
извините, возможно неточно выразился. под списком бразилов имелся ввиду список ушедших из челси в арсенал бразильцев
Тогда безусловно :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Elihio
Если речь только об Арсенале, тогда я не так понял ваш пост. В Челси был очень хорош
извините, возможно неточно выразился. под списком бразилов имелся ввиду список ушедших из челси в арсенал бразильцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elihio
Ответ DolJun
а что, он в арсенале был крут?
Если речь только об Арсенале, тогда я не так понял ваш пост. В Челси был очень хорош
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Elihio
Эм, шо не так с Виллианом?
а что, он в арсенале был крут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elihio
Ответ DolJun
гений жоржиньо - это максимально быстро подсунуть мяч ближнему, даже когда тот этого совсем не ждет. и только в один год сошлись звезды, чтобы этот гений смог реализоваться в титулы, в остальном - слов больше чем дела. надеюсь пополнит список бразилов в виде давида луиза и виллиана
Эм, шо не так с Виллианом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ernest Imamov
Как по мне лучше бы никого не покупали. Томиясу или Зинченко могут играть наипозиции Парти, да и поляка купили на эту позицию. Не факт что Парти травмируется, может он до конца сезона сам доиграет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Comicsfan323
Ответ Zhashkovets
Пара полузащитникоа Джака - Жоржиньо на каком-то отрезке - звучит очень по-чемпионски ) Они наверное скорость 35 км/час на двоих не разгонят.
Жалко что Джака в этом сезоне один из лучших ПЗ лиги )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Белянский
Ответ Zhashkovets
Зинченко опорника играет только в сборной, в Англии он за 5 лет там ни матча не сыграл, а Эдегор - атакующий полузащитник в этой расстановке по-натуре.
ты хоть один матч арсенала смотрел?) зина - ложный фулбэк, он в опорке чаще чем в обороне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виьалий
Чудное окошко))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhashkovets
Ответ AmanEsen
Ну с Зинченко и Эдегором же как-то играют
Зинченко опорника играет только в сборной, в Англии он за 5 лет там ни матча не сыграл, а Эдегор - атакующий полузащитник в этой расстановке по-натуре.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ Адепт Суперлиги
Для Апл 13 млн - это считай 0.1 млн для других лиг. Копейки, в общем. А про сдал, то в таком убогом челси любой сдаст. Арсеналу нужна доминация! В плане контроля Жоржиньо-Парти-Эдегор этои сильнейшая полузащита в мире
Я знаю,поэтому и говорю что для скамейки запасных это в принципе нормальный вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AmanEsen
Ответ Zhashkovets
Пара полузащитникоа Джака - Жоржиньо на каком-то отрезке - звучит очень по-чемпионски ) Они наверное скорость 35 км/час на двоих не разгонят.
Ну с Зинченко и Эдегором же как-то играют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ DolJun
гений жоржиньо - это максимально быстро подсунуть мяч ближнему, даже когда тот этого совсем не ждет. и только в один год сошлись звезды, чтобы этот гений смог реализоваться в титулы, в остальном - слов больше чем дела. надеюсь пополнит список бразилов в виде давида луиза и виллиана
Как тупые тренеры ничего не понимали и ставили его в состав?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
За 12 лямов это вообще топ , им как раз нужен игрок на финише , плюс ещё год на высоком уровне отыграет , а там уже спокойно можно искать опорника
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Ответ The Best
Кого он там вертит?😂 Он сильно сдал,будет передачами назад создавать моменты для соперника но в принципе для скамейки запасных нормальный вариант.Вопрос в том что Арсенал его мог взять летом бесплатно так как у Жоржиньо контракт истекал,получается канониры сделали услугу для Челси)
Для Апл 13 млн - это считай 0.1 млн для других лиг. Копейки, в общем. А про сдал, то в таком убогом челси любой сдаст. Арсеналу нужна доминация! В плане контроля Жоржиньо-Парти-Эдегор этои сильнейшая полузащита в мире
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sacha2
Арс уже построил команду, Челси только-только преступил. Жорж добротный игрок, не травмо. Для глубины состава самое оно, не пожалеете:)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Ответ qshcv4zytm
Может борьбой за чемпионство?)
Ты думаешь, для победителя ЛЧ, ЛЕ и Евро это решающий фактор?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ dreamstep
Жоржиньо главное пенальти бить не давайте, а так полузащиту усилит.
Не пускайте меня снова...пеналь исполнять, а не то...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ llolishe
Жоржиньо сколько забил пенальти в ворота соперников и победных для Челсе)Вот вы ж неблагодарные
витя, ты о чем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a.sh.s.
Кайседо, вообще наверно в @хye) совсеми попрощался, а трансфер сорвался ему обязательно напишут болелы, что с лицом Кай)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ришад Хайруллин
А кайседо уже попрощался со всеми, ну теперь будет у брайтона игрок без мотивации и до лета немного в цене упадет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey_kst
Одно радует - что контракт с ним до 2024 года подпишут с возможностью продления на год, т.е. доить клуб он не сможет как Озил или Обамеянг.
Конечно практика покупать пенсионеров у Челси не была удачной, но лучше уж Жоржиньо за 12 млн, чем Кайседо за 90
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
20 лямов - пыль для АПЛ, тем более такой умный и опытный игрок, а летом уже можно и Кайседо торгануть, и Райса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий