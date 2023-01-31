Жоржиньо согласился перейти в «Арсенал». Клуб смирился, что не подпишет Кайседо из-за позиции «Брайтона»

«Арсенал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Жоржиньо.

По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы приближаются к договоренности о переходе 31-летнего полузащитника.

На данный момент Жоржиньо – самый вариант усиления полузащиты для « ». Из-за жесткой позиции « » в переговорах лондонский клуб смирился, что не сможет подписать зимой.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что сейчас « » и «Арсенал» ведут переговоры по напрямую.

Игрок уже согласился перейти в «Арсенал». Он готов пройти медосмотр, как только клубы окончательно договорятся об условиях сделки.

Отмечается, что тренер «канониров» Микель Артета – большой поклонник Жоржиньо.

В этом сезоне на счету опорника, который летом может стать свободным агентом, 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.