Жоржиньо согласился перейти в «Арсенал». Клуб смирился, что не подпишет Кайседо из-за позиции «Брайтона»
«Арсенал» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Жоржиньо.
По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы приближаются к договоренности о переходе 31-летнего полузащитника.
На данный момент Жоржиньо – самый вариант усиления полузащиты для «Арсенала». Из-за жесткой позиции «Брайтона» в переговорах лондонский клуб смирился, что не сможет подписать Мойсеса Кайседо зимой.
Журналист Фабрицио Романо добавляет, что сейчас «Челси» и «Арсенал» ведут переговоры по Жоржиньо напрямую.
Игрок уже согласился перейти в «Арсенал». Он готов пройти медосмотр, как только клубы окончательно договорятся об условиях сделки.
Отмечается, что тренер «канониров» Микель Артета – большой поклонник Жоржиньо.
В этом сезоне на счету опорника, который летом может стать свободным агентом, 3 гола в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Добьются того, что игрок никуда не уйдет и потом придется отпускать за копейки, так как контракт кончается
Конечно практика покупать пенсионеров у Челси не была удачной, но лучше уж Жоржиньо за 12 млн, чем Кайседо за 90