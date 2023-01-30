Депутат Свищев об извинениях Малиновского за объятия с Головиным: «Душить своих абсолютно ненормально. Украинское общество это не красит»

прокомментировал объятия Руслана Малиновского с .

После матча Лиги 1 между « » и « » украинец и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях, отметив, что сделал это машинально.

«Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям.

Непонятно, зачем на него давить. Если из-за того, что имеет хорошие отношения с Головиным, – катастрофа! В данной ситуации это не красит украинское общество», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.