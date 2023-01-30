Депутат Свищев об извинениях Малиновского за объятия с Головиным: «Душить своих абсолютно ненормально. Украинское общество это не красит»

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Государственная дума Дмитрий Свищев Руслан Малиновский Александр Головин Политика Футбол

Дмитрий Свищев прокомментировал объятия Руслана Малиновского с Александром Головиным.

После матча Лиги 1 между «Марселем» и «Монако» украинец Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях, отметив, что сделал это машинально.

«Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям.

Непонятно, зачем на него давить. Если из-за того, что имеет хорошие отношения с Головиным, – катастрофа! В данной ситуации это не красит украинское общество», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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36 комментариев

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Лыж_Ник
Ответ evil
Не, для них ты москаль
Точно. Которых они много лет собирались "на ножи, на ножи".
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atomio
"Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям" (с) дада, Савин тоже сделал вью с этими футболистами "за рубежом", что не помешало его вам в РФ смешать с грязью, объявить иноагентом, глумиться и "душить", просить завести уголовку и прочее, изза чего он был вынужден уехать из страны в том числе. но ЭТО ДРУГОЕ, естественно.
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ta-tosha
Малиновському сначала родители всыпали, которые сидят под налетами крылатых ракет, а не общество. Общество было потом
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Фан Рубина
Душить своих как раз нормально для "украинского" общества. Это нам удивительно.
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Wiley Fox
А Савин и прочие не свои

Это замаскированные агенты Запада

Депутаты Госдумы РФ - враги России и народа России. Доказали это не раз, принимая законы, спущенные из кремля
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Kit244098
Ответ Сибирский литовец
Так попробуй там скажи - голову вмиг отвинтят .
Где это там? Во Франции? А какое отношение Головин имеет к деяниям Путина? Он что разорялся о том, что приветствует войну? Я что-то не помню, чтобы он высказывался на эту тему. Хаматова вон сколько лет власти задницу лизала и работала отмывочной так, что от этой грязи никогда не отмоется. Однако она там почему-то хорошая, а тихий дурачок Сашка почему-то достоин удушения. Нелогично получается)) Я за индивидуальный подход.
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Alexandr Donskoy
Уобщества давно уже нет.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
На месте пригожинских ботов я бы сделал так же - от лица украинцев бы хейтил люто) Но это не отменяет тупость ситуации Руслана
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Назар Игорь
Вот и на сайте обе стороны перешли на политику. Мужики, но это же спорт, как бы не относиться к войне, Путину, Зеленскому, но согласитесь, наброситься на украинца обнявшегося с русским, или на эстонских футболистов посидевших в компании с Карпиным это уже на уровне каменного века, дикость несусветная. Не Головин и не Карпин развязали эту войну.
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pvh-82
Ответ Никита Game
Да потому-что это игры политиков идут, а для нас простых смертных, украинец-русский брат, земляк, родная кровь!!!
Украинцы тоже разные, восточный - брат и по менталитету и по вере, западенец это враг и вообще другой менталитет.
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Сибирский литовец
Ответ Kit244098
Малиновский тряпка конечно. И марионетка. Но чуйка мне подсказывает, что столкнись он со Свищевым, то обниматься бы с ним не стал.
Так попробуй там скажи - голову вмиг отвинтят .
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Kit244098
Малиновский тряпка конечно. И марионетка. Но чуйка мне подсказывает, что столкнись он со Свищевым, то обниматься бы с ним не стал.
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FortMinor
щас бы учить украинское общество как себя вести во время войны на их земле, во время вмв что особо не жаловали даже тех кто в плен сдался
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Teodrakis
Теперь чтобы переспать с украинкой приходится осудить Путина, аннексию Крыма, вспомнить украинские фейки про Бучу... В принципе русофобии нет, если зеркалить их фанатизм.
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Dmitri Kudrenko
Ответ Дмитрий
Душить своих неприемлемо, конечно. Только сажать в тюрьму, стрелять на мостах или травить ядами.
Whataboutism?
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Дядя ТУРА
Ответ Человек1991
Да сам быстро написал, это адекватно, если вкратце и несложно писать .
А кто решил, что это адекватно?
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Дмитрий
Ответ Pok_Toholo
К чему оправдывать мракобесие укропитеков, даже такими примерами?
К тому что это говорит чинуша из такой же мракобесной страны. Если бы это Сергий Радонежский сказал, вопросов нет.
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WhatZ
Ответ IceBear27
Согласен, плохие методы у украинского общества
"кто о чем, а вшивый о бане"

Навальный, Яшин, Карамурза и многие другие в тюрьме. Бориса Немцова убили на мосту в центре Москвы, убийцу до сих пор не нашли (хотя все знают кто и зачем). Скрипали, Литвиненко были отравлены. Также отравлению подвергались Карамурза и Навальный.

Но в твоей голове именно Украина такими методами пользуется. Как думаешь, этот еще лечится?
+15
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Demyan Grachev
Ответ Никита Game
Да потому-что это игры политиков идут, а для нас простых смертных, украинец-русский брат, земляк, родная кровь!!!
Красавчик! Мира Украине!
+4
-1
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kostolom007
Ответ evil
Не, для них ты москаль
На гиляке желательно
+1
-3
-2
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Pok_Toholo
Ответ Дмитрий
Душить своих неприемлемо, конечно. Только сажать в тюрьму, стрелять на мостах или травить ядами.
К чему оправдывать мракобесие укропитеков, даже такими примерами?
+8
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-3
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Teodrakis
Потом заставят Малиновского при встрече загрызть Головина.
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-2
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Человек1991
Ответ Дядя ТУРА
Норм ты откуда-то скопипастил и сюда выложил за пару секунд. Дичь полная
Да сам быстро написал, это адекватно, если вкратце и несложно писать .
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Дядя ТУРА
Ответ Человек1991
Как же так получилось что большинство населения украины конкретно зашизофренилось , это просто необъяснимо , что то сверхъестественное. Блин это фантастика, но хотелось бы, чтобы в скором времени хотя бы 5-10 миллионов граждан украины внезапно очнулись, стали адекватными, многие вернулись в свою страну, и вышли на улицу взять власть в свои руки, потом приструнят всех нац фаш шизиков,ну или ликвидируют их. Потом признают все свои ошибки , и извиняться за всё перед Донбассом и Россией , перед всеми русскими и русскоязычными людьми,скажут америке и европе, всё мы хотим жить дружно и в мире с Россией, у нас более 30 миллионов говорят по русски. Это единственный вариант на мой взгляд, чтобы всё стало нормально .
Норм ты откуда-то скопипастил и сюда выложил за пару секунд. Дичь полная
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Ахимассс
Свищев- Ган***!
+1
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