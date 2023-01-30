Депутат Свищев об извинениях Малиновского за объятия с Головиным: «Душить своих абсолютно ненормально. Украинское общество это не красит»
Дмитрий Свищев прокомментировал объятия Руслана Малиновского с Александром Головиным.
После матча Лиги 1 между «Марселем» и «Монако» украинец Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись. Позже Малиновский принес извинения в социальных сетях, отметив, что сделал это машинально.
«Это безобразие! Совершенно ненормально душить своих же ребят. Ни Головин, ни Малиновский, играя за рубежом, не имеют никакого отношения к нынешним событиям.
Непонятно, зачем на него давить. Если из-за того, что имеет хорошие отношения с Головиным, – катастрофа! В данной ситуации это не красит украинское общество», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Это замаскированные агенты Запада
Депутаты Госдумы РФ - враги России и народа России. Доказали это не раз, принимая законы, спущенные из кремля
Навальный, Яшин, Карамурза и многие другие в тюрьме. Бориса Немцова убили на мосту в центре Москвы, убийцу до сих пор не нашли (хотя все знают кто и зачем). Скрипали, Литвиненко были отравлены. Также отравлению подвергались Карамурза и Навальный.
Но в твоей голове именно Украина такими методами пользуется. Как думаешь, этот еще лечится?