Агент Головина: «Все в «Монако» хорошо относятся к Саше, несмотря на политику. Все позитивно»

Агент Александра Головина заявил, что в хорошо относятся к российскому игроку.

«У Саши в клубе все замечательно. Все по-прежнему хорошо к нему относятся, несмотря на политику, от персонала до спортивного и тренерского штаба, президента клуба и хозяина.

Как все было позитивно, так и осталось. Ни с какими бытовыми проблемами он не столкнулся из-за санкций, все хорошо.

Саша всегда с удовольствием ездил в сборную. Для него это не пустой звук. Всегда ждал вызова и ехал с огромной радостью.

Конечно, ему очень хотелось бы и сейчас приехать, но все понимают, что с нынешней ситуацией это тяжело. Он сосредоточится на тренировочном процессе и играх за «Монако», но будет следить за сборной и поддерживать ребят», – сказал .