Руслан Малиновский: «Я играю ради друзей на Украине – если могу радовать их 90 минут, то должен это делать. Тяжелый год для нас»

Теги Марсель Аталанта Сборная Украины по футболу лига 1 Франция серия А Италия Руслан Малиновский Политика Футбол

Руслан Малиновский прокомментировал переход в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды.

«Это прекрасный город с великой футбольной историей. Это главный французский клуб с прекрасными фанатами. Я хочу вместе с клубом добиться поставленных целей.

Предложение «Марселя» было самым конкретным. Когда я его получил, то знал, что приму. Я не сомневался. Со мной связывались и из Англии, но конкретики не было.

В Италии я многого добился. Переход сюда – важный шаг в моей карьере. «Марсель» хочет завоевывать трофеи. С «Аталантой» мы выходили в Лигу чемпионов, но в Италии есть такие команды, как «Интер», «Ювентус».

Для меня было важно встретиться с украинскими семьями. Я был рад повидать соотечественников. Год для нас был тяжелым.

Я предпочитаю играть – это приносит радость моим друзьям на Украине. Я играю ради них, и если я имею возможность радовать их на протяжении 90 минут, то должен ее использовать», – сказал украинский полузащитник.

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12 комментариев

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Только Крылья
Ответ PSG Forever
В Украине*
В русском языке допустимы оба варианта. Но правильнее НА. Поэтому хватит уже в/на-кать))
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PSG Forever
В Украине*
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Pok_Toholo
Крепитесь, это ещё для вас 🌸🌸🌸🌸
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nobrainnopain
Там до Куршавеля недалеко, где самым ярым патриотам особенно тяжело
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Nazza1406
Почему вообще столько внимания на российском сайте этому Малиновскому,учитывая что идёт СВО,какая разница что он говорит и о чём,мне вот лично вообще по барабану,достаточно просто написать - такой то такой то перешёл из Аталанты а Марсель,кому нужны эти пространные интервью
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8c8dx72cs7
Ну и последний год так то.
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6tspey7tb5
В окопах Бахмута показывают футбол?
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Совесть Черданцева
Ответ WelcomeBackPURE
8 лет для жителей Донбасса были очень легкими, без света и воды, но с дырами в стенах
Во первых раз уж на то пошло, то 9 лет
А во-вторых тебя вообще не смущает, что жертв прошедшего года было больше? Раз в 15 где-то. Стыдно таким быть, zомби
+10
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Тэм Соловьёв
Ответ WelcomeBackPURE
8 лет для жителей Донбасса были очень легкими, без света и воды, но с дырами в стенах
Почитайте кто такой Гиркин и вы многое поймёте
+6
-6
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Los Galácticos
Удачи Русланчик, ты стал частью по настоящему великого клуба с историей, который с легендарным Бартезом выигрывал самый престижный футбольный клубный турнир, о победе в котором даже ПСЖ пока только может мечтать.
+12
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Артём Павлеян
Год будет тяжёлым, а не был :)
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WelcomeBackPURE
8 лет для жителей Донбасса были очень легкими, без света и воды, но с дырами в стенах
+10
-11
-1
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