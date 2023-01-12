Руслан Малиновский: «Я играю ради друзей на Украине – если могу радовать их 90 минут, то должен это делать. Тяжелый год для нас»

прокомментировал переход в «Марсель» из «Аталанты» на правах аренды.

«Это прекрасный город с великой футбольной историей. Это главный французский клуб с прекрасными фанатами. Я хочу вместе с клубом добиться поставленных целей.

Предложение « » было самым конкретным. Когда я его получил, то знал, что приму. Я не сомневался. Со мной связывались и из Англии, но конкретики не было.

В Италии я многого добился. Переход сюда – важный шаг в моей карьере. «Марсель» хочет завоевывать трофеи. С «Аталантой» мы выходили в Лигу чемпионов, но в Италии есть такие команды, как «Интер», «Ювентус».

Для меня было важно встретиться с украинскими семьями. Я был рад повидать соотечественников. Год для нас был тяжелым.

Я предпочитаю играть – это приносит радость моим друзьям на . Я играю ради них, и если я имею возможность радовать их на протяжении 90 минут, то должен ее использовать», – сказал украинский полузащитник.