«В Монако нет дискриминации русских». Советник князя про Головина и Рыболовлева

Советник князя Монако рассказал, что не подвергается дискриминации.

– Было много разговоров, что Головин уедет. Они имели под собой основания?

– Я не знаю, с Головиным нет никаких проблем. И в Монако нет дискриминации русских.

Если и должен быть трансфер, то только по спортивным причинам и делам бизнеса. У нас 120 национальностей, живущих вместе, здесь сотрудничают русские и украинцы.

– Нет ли проблем у «Монако» из-за того, что владелец клуба и футболист – русские?

– Вовсе нет. Головин – отличный игрок, а очень уважают за то, что он уже 10 лет помогает клубу добиваться хороших результатов.

– Почему Головин очень редко играет все 90 минут? Что ему мешает сделать шаг вперед и играть без спадов?

– Я не могу знать наверняка. Головин только что получил травму, и это отняло много времени. Я думаю, это потому, что он не может полностью восстановиться, – сказал Жоэль Бузу, член совета директоров спортивной ассоциации Монако и советник князя Альбера II.