Магнуссон о Fan ID: «Каждый в России должен посещать матчи без него. Это нелепо! Футбол – для людей»

рассказал о своем отношении к Fan ID.

– В соцсети ты выкладывал яркие пиротехнические шоу греческих фанатов. Кайфуешь от этой атмосферы?

Я люблю атмосферу в Греции. Поддержка фанатов всегда выглядит очень мощно – это дает нам энергию, необходимую для каждого матча. Болельщики « » – потрясающие, они сразу же приняли меня как своего – точно так, как это сделали болельщики ЦСКА. Конечно, мне это понравилось.

– Знаешь о бойкоте фанатов в России и его причинах?

– К сожалению, мало знаю об этом. Но, конечно, каждый в России должен посещать матчи без какого-либо Fan ID. Это просто нелепо! Этот вид спорта предназначен для людей, и это не должно происходить таким образом.

– Представляешь стадион команды без фанатской трибуны?

– Наша арена без фанатов ЦСКА – это просто театр. Болельщики всегда дают дополнительный стимул и мотивацию. Представь, что у тебя ее теперь нет.

– Что бы сказал фанатам ЦСКА?

– Я бы сказал им спасибо за всю любовь и преданность, которую они показывали каждый день моего пребывания в ЦСКА. Они дали мне все, а я старался отдать им все, что у меня было взамен.

Мои отношения с фанатами красно-синих были и остаются фантастическими. Я хочу, чтобы они вместе с клубом добились больших успехов. Они заслуживают всего счастья в мире, и надеюсь, что в будущем ЦСКА выиграет множество титулов. Испытываю только крайнее уважение к фанатам. Они – причина, по которой футбол существует, – сказал бывший защитник , выступающий за «Панатинаикос».