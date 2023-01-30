Магнуссон о Дивееве: «Самый талантливый защитник в РПЛ. Он и Зайнутдинов заиграли бы в Серии А без проблем»

считает, что и могли бы заиграть в Серии А. «Дивеев – самый талантливый защитник в . Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдет далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл еще много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг. Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха – универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силен физически. СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», – сказал защитник «Панатинаикоса», выступавший за московский .

Клубам Серии А предлагали услуги Соболева, Литвинова, Дивеева и Уткина