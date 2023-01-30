Магнуссон о Дивееве: «Самый талантливый защитник в РПЛ. Он и Зайнутдинов заиграли бы в Серии А без проблем»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия Панатинаикос высшая лига Греция Хердюр Магнуссон Бахтиер Зайнутдинов Игорь Дивеев Чемпионат.com Футбол

 Хердюр Магнуссон считает, что Игорь Дивеев и Бахтиер Зайнутдинов могли бы заиграть в Серии А.   «Дивеев – самый талантливый защитник в РПЛ. Я видел это с его первого дня в команде и знал, что этот парень пойдет далеко. Я бы хотел, чтобы Игорь играл еще много лет, потому что его талант очень хорош. В будущем он сделает большой шаг.   Меня не удивило, что Зайнутдинов начал играть на позиции центрального защитника. В тот момент ЦСКА не хватало игроков на этой позиции. Баха – универсальный футболист, хорошо понимает игру в плане тактики и очень силен физически.   СМИ сообщают, что игроками активно интересуются итальянские клубы? Чувствую, что Дивеев и Зайнутдинов готовы заиграть в Серии А. Не вижу никаких проблем», – сказал защитник «Панатинаикоса», выступавший за московский ЦСКА.

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2 комментария

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Aleksandr Danilov
Дивеев сильный защитник, надеюсь менталитет уехать у него есть
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Если Дивеев перейдёт в Серию А, Лукаку испугается и попросится обратно в Челси
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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