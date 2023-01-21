Клубы предложили правительству Москвы ввести по Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей

В Москве предложили ввести для держателей Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей.

Об этом рассказал журналист .

«Столичные клубы выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения. Какие именно?

В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:

– ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;

– сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;

– использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;

– организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.

Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в ТЦ рядом с аренами, например в том же Петровском парке. Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах», – написал Казаков в своей колонке.