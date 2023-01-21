Клубы предложили правительству Москвы ввести по Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия РФС болельщики Торпедо Динамо Москва Илья Казаков Министерство спорта России Политика Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

В Москве предложили ввести для держателей Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей.

Об этом рассказал журналист Илья Казаков

«Столичные клубы выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения. Какие именно?

В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:

– ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;

– сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;

– использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;

– организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.

Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в ТЦ рядом с аренами, например в том же Петровском парке. Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах», – написал Казаков в своей колонке.

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15 комментариев

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Владимир Молявин
Идея хорошая.
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MikhaL
Про отмену глупого закона никто и не думает, конечно же.
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инок
Наши чиновники лучше придумают, как штрафовать клубы за плохую посещаемость стадионов...
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ЗЕНИТ65
Ответ Инженер Управляющий
Ну это правильная инициатива, должны же быть какие-то плюшки за фануйди для желающих) себе оформлять всё равно не буду))
Да ты хоть застрелись, всё равно никто не заметит. Тем более, что ты и так не ходил.
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-Ancient-
Пива нет на футболе,ввели какой-то пропуск.Зачем такой футбол нужен...
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Витольд Бубеный
Классная идея! Я оформил FAN ID и всем советую!
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VuNePonimaete
🤦‍♂️😂
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Андрей Балабаев
Иж чего захотели. Ну так и быть, бесплатно конных ментов предоставят
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.ru
хорошая идея... для халявщиков
на стадион они конечно не пойдут... но по Москве лишний раз покатаются
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Max Zhomkov
"нас не купить, или домой" cwt ))
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андрэ
И плиткой выложить все вокруг газона и на трибунах
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Bdv68
А чо тогда уж не блекддэк и шлюпок-то?😜
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Инженер Управляющий
Ну это правильная инициатива, должны же быть какие-то плюшки за фануйди для желающих) себе оформлять всё равно не буду))
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Alex Chernov
Ну ну. 🙃
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damondiamond
Руководство как впарить не нужную вещь
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