Клубы предложили правительству Москвы ввести по Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей
В Москве предложили ввести для держателей Fan ID бесплатный проезд и парковки в дни матчей.
Об этом рассказал журналист Илья Казаков.
«Столичные клубы выступили единым пулом, направив в разные властные структуры свои соображения. Какие именно?
В правительство Москвы направлено письмо, где предлагается:
– ввести бесплатный проезд в общественном транспорте по карте болельщика в дни матчей;
– сделать парковки бесплатными в дни матчей по всему городу по карте болельщика;
– использовать максимальное количество МФЦ для оформления карт болельщиков;
– организовать разные взаимные активности по продвижению карты болельщика.
Этим дело не ограничилось. В адрес Минспорта ушел документ с просьбой создать дополнительные МФЦ в ТЦ рядом с аренами, например в том же Петровском парке. Готовится обращение в РФС о запуске продажи пива на стадионах», – написал Казаков в своей колонке.
на стадион они конечно не пойдут... но по Москве лишний раз покатаются