Камавинга об отставании «Реала» от «Барселоны»: «Пять очков – это ничто, чемпионат длинный»
Эдуардо Камавинга не считает отставание «Реала» от «Барселоны» большим.
«Мадрид» сыграл вничью с «Сосьедадом» (0:0) в 19-м туре Ла Лиги и на 5 очков отстает от каталонцев.
– Потеряли два очка, но чемпионат длинный. Мы не теряем уверенности и идем дальше, скоро новая игра.
Сезон очень длинный, осталось много игр, не могу сказать, кто выиграет. Пять очков – это ничто по ходу сезона.
– Как вам игра на позиции левого защитника?
– Я играл левого защитника на чемпионате мира.
Я здесь, чтобы помогать команде, отдавать все силы клубу. Это не моя позиция, но я хочу помогать команде, – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.
Вини: "Всё ничего, танцы - всё!"
Вперед Реал, не будь лапшой)
Но у Барсы исторически спад в феврале всегда
Разве что в прошлом году его не было + в этом году ЧМ мог всем форму "подвинуть"
Реал свой январский спад показал, будем смотреть, как у каталонцев сложится, сезон интересный
Халамадрид
Ps:шикарный матч провел француз)