Камавинга об отставании «Реала» от «Барселоны»: «Пять очков – это ничто, чемпионат длинный»

не считает отставание «Реала» от «Барселоны» большим.

« » сыграл вничью с « » (0:0) в 19-м туре и на 5 очков отстает от каталонцев.

– Потеряли два очка, но чемпионат длинный. Мы не теряем уверенности и идем дальше, скоро новая игра.

Сезон очень длинный, осталось много игр, не могу сказать, кто выиграет. Пять очков – это ничто по ходу сезона.

– Как вам игра на позиции левого защитника?

– Я играл левого защитника на чемпионате мира.

Я здесь, чтобы помогать команде, отдавать все силы клубу. Это не моя позиция, но я хочу помогать команде, – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.