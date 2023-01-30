Камавинга об отставании «Реала» от «Барселоны»: «Пять очков – это ничто, чемпионат длинный»

Теги Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга не считает отставание «Реала» от «Барселоны» большим.

«Мадрид» сыграл вничью с «Сосьедадом» (0:0) в 19-м туре Ла Лиги и на 5 очков отстает от каталонцев.

– Потеряли два очка, но чемпионат длинный. Мы не теряем уверенности и идем дальше, скоро новая игра.

Сезон очень длинный, осталось много игр, не могу сказать, кто выиграет. Пять очков – это ничто по ходу сезона.

– Как вам игра на позиции левого защитника?

– Я играл левого защитника на чемпионате мира.

Я здесь, чтобы помогать команде, отдавать все силы клубу. Это не моя позиция, но я хочу помогать команде, – сказал полузащитник «Реала» в эфире Movistar.

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16 комментариев

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Sasha_Swed
Ответ Алексей Зиновьев
У Барселоны в январе тоже спад как бы: с Атлетико, Хетафе и Жироной матчи кое-как доигрывали. Повезло, что травм не было, а вот у Реала полон лазарет.
Одна травма была, Дембеле
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Ramil Usmanov
Квинга: "Очки ничего, имидж - всё!"
Вини: "Всё ничего, танцы - всё!"
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Алексей Зиновьев
Ответ King_X
Не то, что прям так и будет Но у Барсы исторически спад в феврале всегда Разве что в прошлом году его не было + в этом году ЧМ мог всем форму "подвинуть" Реал свой январский спад показал, будем смотреть, как у каталонцев сложится, сезон интересный
У Барселоны в январе тоже спад как бы: с Атлетико, Хетафе и Жироной матчи кое-как доигрывали. Повезло, что травм не было, а вот у Реала полон лазарет.
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инок
Отрыв конечно небольшой
Вперед Реал, не будь лапшой)
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Bunyod Turgunov
Ответ белошип
Камавинга в курсе отскоков полосатого мусора? Ps:шикарный матч провел француз)
В Саудовской Аравии Барселона вынес этот мадридский мусор но там Реал играл не в полосатой форме
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King_X
Не то, что прям так и будет
Но у Барсы исторически спад в феврале всегда
Разве что в прошлом году его не было + в этом году ЧМ мог всем форму "подвинуть"

Реал свой январский спад показал, будем смотреть, как у каталонцев сложится, сезон интересный
+2
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Dark.Babysitter
по сравнению с Берлускони - у вас вообще проблемы уровня пердива)
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Ortego
Не дадим им оторваться на шесть!
Халамадрид
+1
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remontada
Кавабунга прав. 5 очков - ничто. Тем более, при очной игре.
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Gheorghe Rusu
Пять очков – это ничто, сделаем скоро 10 очков, чемпионат длинный. - © Камавинга
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GuruFutbola
Эпичная борьба за 2 место от двух реалов) к сожалению не удалось победить сильнейшему из-за 10 травмированных)
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Эльдар Сулейманов
Винисиуса на выход это транжира
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Бычара не краснодарский
Кара э пинга
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Cruel Snake
Так же как про пять очков можно спокойно сказать про Риго и сним по веткам ходячих друзей
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белошип
Камавинга в курсе отскоков полосатого мусора?
Ps:шикарный матч провел француз)
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GuruFutbola
Новиков решил утешить братков этой новостью)
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