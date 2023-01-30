Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до 5 очков

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате Испании.

Перед 19-м туром каталонцы опережали мадридцев в таблице Ла Лиги на 3 очка.

Сине-гранатовые на выезде победили «Жирону» (1:0), а «сливочные» дома сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (0:0).

Теперь команда тренера Хави опережает команду Карло Анчелотти на 5 очков – 47 против 42. «Сосьедад» идет 3-м (39), «Атлетико» замыкает четверку (34).

1 февраля «Барса» на выезде встретится с «Бетисом» в перенесенном матче 17-го тура, а «Реал» 2-го примет «Валенсию».

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75 комментариев

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El Fenomeno 9️⃣
Ответ llolishe
Глоры Реала быстро забыли что их клуб попал в финал ЛЧ благодаря липовому пенальти якобы за фол Диаша на Бензема и еще ноют про карму)))пхахахахаха
Что ещё придумаешь, сказочник?🤡
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Ты видел, он хотел петицию собирать, что бы меня забанили на сайте и бегает агитирует на сайте за это:)🤣🤣🤣🤣🤣
Да это не первый раз уже, несколько месяцев назад тоже самое было, но такое удаляли)
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Бускетс это позиция
Ответ Camp_Nou
Я только сейчас осознал, что Барселона на 100 очков за сезон идёт. Сотку пробить будет архисложно, но в прошлом сезоне вообще 73 было.
Да, темп отличный пока, но думаю будет и спад, главное брать максимум возможных очков
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Ortego
Ответ Yoursistersboyfriend
Рычаг жестко отскакивает со своим любимым 1:0, а Реал сегодня создал миллион моментов, возил соперника по газону, но не забил своё. Вот и вся разница, открыв сократится точно и уже скоро. Ну не может так вести одним и не вести другим
"не может так вести одним и не вести другим"
Да, какой-то реал невеСучий:)
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llolishe
Ответ белошип
Ливерный 🤡готов к унижению в ЛЧ от хозяина?)
ЛЧ это турнир где судьи свистят в пользу одной команды)Удачи Ливерпулю против ненейтральных судей
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Бускетс это позиция
Ответ Yoursistersboyfriend
Рычаг жестко отскакивает со своим любимым 1:0, а Реал сегодня создал миллион моментов, возил соперника по газону, но не забил своё. Вот и вся разница, открыв сократится точно и уже скоро. Ну не может так вести одним и не вести другим
Стоять, когда в прошлой ЛЧ Реал отскакивал на последних секундах чудом не пропуская из кучи моментов соперника, вы это вроде чемпионским характером называли и что лучшая команда та, которая побеждает(с чем я в принципе то согласен) , а теперь оказывается появилась такая невероятная переменная как удача, о существовании которой 90% болельщиков Реала наверное вчера узнала)
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ДЖИН
Хави в первом своём сезоне полноценном уже хозяин ЛаЛиги. В прошлом он взял команду в середке турнира на 9-10 месте чемпа, была Команда Кумана и вывел на второе место порвав весной Мадрид 4-0 . Прогресс идёт.
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Goofts
Ответ белошип
Ливерный 🤡готов к унижению в ЛЧ от хозяина?)
Реал вторая команда Испании, а Месси лучший игрок в истории футбола
Больно?)))
+2
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Andrew Chepaylo
Ответ Football poet
Реалу СРОЧНО нужны трансферы
Вудгейт💪
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белошип
Ответ llolishe
Глоры Реала быстро забыли что их клуб попал в финал ЛЧ благодаря липовому пенальти якобы за фол Диаша на Бензема и еще ноют про карму)))пхахахахаха
Ливерный 🤡готов к унижению в ЛЧ от хозяина?)
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-6
-6
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Виктор Петров
Ответ Football poet
Реалу СРОЧНО нужны трансферы
Азар Камавинга Рюдигер Чуамени Алаба ну да ну да пошли мы
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Pamir88
Справедливости ради, команда хаваи так-то очков 6-9 точно перебрала в первом круге. Взять хотя бы недавние матчи против атлетов и жироны.
С другой, во втором круге календарь у Барсы помягче. Но за Мадрид будут судьи. Так что борьба еще впереди.
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-3
-3
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llolishe
Глоры Реала быстро забыли что их клуб попал в финал ЛЧ благодаря липовому пенальти якобы за фол Диаша на Бензема и еще ноют про карму)))пхахахахаха
+10
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+5
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артмаст
Ответ Yoursistersboyfriend
Рычаг жестко отскакивает со своим любимым 1:0, а Реал сегодня создал миллион моментов, возил соперника по газону, но не забил своё. Вот и вся разница, открыв сократится точно и уже скоро. Ну не может так вести одним и не вести другим
А после матча барсы с эспаньолом ты что говорил?))
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артмаст
Ответ Aleksandr Danilov
Сейчас Тебас ещё понизит потолок для клубов Ла Лиги и возьмут Ахметова с Ильиным
Ахметов получше венисюса будет
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Black Bei
Сектантоглоры барбилоны, вы очень рано радуетесь !
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Yoursistersboyfriend
Рычаг жестко отскакивает со своим любимым 1:0, а Реал сегодня создал миллион моментов, возил соперника по газону, но не забил своё. Вот и вся разница, открыв сократится точно и уже скоро. Ну не может так вести одним и не вести другим
+1
-6
-5
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Ivang King
Ответ rigobersong
А чего глоры риала ноют, про усиление:) Мариано же есть:))🤣
Ой, смотрите ка кто нарисовался 🤦‍♂️ сладкие очки на жироной ?😁
+1
-1
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Игорь Климов
Хави потихоньку осваивается в Ла Лиге в роли главного тренера, и находит возможности как побеждать Барселоне, молодец!
+4
-2
+2
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Моутиньо оформляет 40
Традиция у Анчелотти такая - брать топ-чемпионат один раз
+3
0
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Ivang King
Ответ llolishe
C такой игрой Реал Мадриду надо думать как бы их Реал Сосьедад бы не догнал и обогнал бы
Какой игрой, ты своему комментарий отдаёшь отчёт ?🤦‍♂️
+1
0
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Aleksandr Danilov
Ответ Football poet
Реалу СРОЧНО нужны трансферы
Сейчас Тебас ещё понизит потолок для клубов Ла Лиги и возьмут Ахметова с Ильиным
0
0
0
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Ivang King
Фигня, Реал в огне, по игре видно, голы придут, главное игру такого плана настроить, 5 очков-это не приговор!
+1
-2
-1
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llolishe
C такой игрой Реал Мадриду надо думать как бы их Реал Сосьедад бы не догнал и обогнал бы
0
-3
-3
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Goofts
Ответ Ярик01
Следующий класико важнейший матч. В марте вроде.
Пока барса на голову сильнее, посмотрим что будет в марте
+7
-5
+2
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