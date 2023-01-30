Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до 5 очков

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в .

Перед 19-м туром каталонцы опережали мадридцев в таблице Ла Лиги на 3 очка.

Сине-гранатовые на выезде победили «Жирону» (1:0), а «сливочные» дома сыграли вничью с « » (0:0).

Теперь команда тренера опережает команду на 5 очков – 47 против 42. «Сосьедад» идет 3-м (39), « » замыкает четверку (34).

1 февраля «Барса» на выезде встретится с «Бетисом» в перенесенном матче 17-го тура, а «Реал» 2-го примет «Валенсию».