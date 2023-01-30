Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до 5 очков
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате Испании.
Перед 19-м туром каталонцы опережали мадридцев в таблице Ла Лиги на 3 очка.
Сине-гранатовые на выезде победили «Жирону» (1:0), а «сливочные» дома сыграли вничью с «Реал Сосьедад» (0:0).
Теперь команда тренера Хави опережает команду Карло Анчелотти на 5 очков – 47 против 42. «Сосьедад» идет 3-м (39), «Атлетико» замыкает четверку (34).
1 февраля «Барса» на выезде встретится с «Бетисом» в перенесенном матче 17-го тура, а «Реал» 2-го примет «Валенсию».
Да, какой-то реал невеСучий:)
Больно?)))
С другой, во втором круге календарь у Барсы помягче. Но за Мадрид будут судьи. Так что борьба еще впереди.