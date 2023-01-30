«Реал» не забил впервые за 30 матчей в этом сезоне – «Сосьедаду». «Мадрид» нанес 20 ударов по воротам
«Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью.
Матч 19-го тура Ла Лиги завершился без забитых мячей – 0:0.
Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/23. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.
«Реал» нанес 20 ударов по воротам «Сосьедада», 7 из них пришлись в створ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
https://www.transfermarkt.world/ЛаЛига/topErhalteneElfmeter/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=2022
Потом напиши, что с лицом)
Вот статистика по картам за всю историю, больше всего прямых КК получила Барселона. То что сейчас они форсят без пруфа просто лживая статистика:))
Помню как Глория вроде тебя писали, что с ВАР Реалу ничего не светит, однако все совсем наоборот.
Липовый пенальти за якобы фол Диаша в полуфинале ЛЧ
Оффсайдовые голы Роналду это вообще классика
Что на это скажешь?
Модрид больше, чем судейское шапито)
Вот тебе статистика
Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года:
«Реал Мадрид» - 91
«Барселона» - 55
Количество красных карточек за тот же период у соперников:
«Мадрида» - 84
«Барселоны» - 105
Оправдания глоров меньше чем клуба конечно вызывают смех 🤣