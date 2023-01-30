«Реал» не забил впервые за 30 матчей в этом сезоне – «Сосьедаду». «Мадрид» нанес 20 ударов по воротам

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

«Реал Мадрид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью.

Матч 19-го тура Ла Лиги завершился без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/23. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.

«Реал» нанес 20 ударов по воротам «Сосьедада», 7 из них пришлись в створ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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35 комментариев

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pq
Ответ Cruel Snake
Глоры сине-гранатовых уже здесь 😭 вот кем надо быть, что-бы не спать ночью, смотреть матч ненавистной команды, а потом ещё и на ветках 🤤 больше чем комплексы
люди, болеющие за какой-либо клуб, смотрят матчи прямого конкурента, болея при этом за его соперников, кем надо быть, чтобы не понимать этого и видеть в этом что-то странное. разумеется, так делают болельщики барселоны, реала, фенербахче и вообще любого клуба
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
https://www.transfermarkt.com/laliga/fairnesstabelle/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=ges Вот статистика по картам за всю историю, больше всего прямых КК получила Барселона. То что сейчас они форсят без пруфа просто лживая статистика:))
Если посмотреть с сезона 09/10 (навскидку взял) то в 12 из 14 случаев, модрид в топ-2 по полученным пенкам в свою пользу)

https://www.transfermarkt.world/ЛаЛига/topErhalteneElfmeter/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=2022
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f0rmoceft
Ответ llolishe
Не удаление Бензема за удар локтем в лицо голкиперу Липовый пенальти за якобы фол Диаша в полуфинале ЛЧ Оффсайдовые голы Роналду это вообще классика
Ой, лучше 6-1 с ПСЖ пересмотри
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a2wai
И такое бывает.
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Фарид Алиев
Ответ ts_vlad
Уже 5 матчей подряд продолжается (один клуб из Каталонии с начала года в Ла Лиге только 1:0 играет)
Они играли в Ла Лиге без нп Левандовского но выигрывают за счёт опорных полузащитников. Мы видели Эль Классико в прошлом году, без бензема этот Реал прогарает разгромно 4-0.
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GuruFutbola
Ответ f0rmoceft
Статистика? Или только пыль можешь пускать? Помню как Глория вроде тебя писали, что с ВАР Реалу ничего не светит, однако все совсем наоборот.
Статистику взял из трансфермаркета по ла-лиге
Потом напиши, что с лицом)
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андрей быцюк
Ответ FantasticFede
Такие же оправдания читал от тебя после поражения на выезде от Баварии 🤡
Дак то и поражением трудно назвать - поражение когда два войска сражаются,несут потери- а здесь одни давали пинков под зад другим в течении 90 мин
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corazón blanco
Ответ ZaSvabody
Ты что-то путаешь, MVP матча признали Родриго )
Ну это моя личная оценка, а не от Примеры. Ремино здорово переиграл несколько раз Винисиуса. Да и в целом сыграл надёжно, что и позволило увезти очко из Мадрида.
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Играли отлично, бегали, пытались попасть по мячу Оправдания глоров меньше чем клуба конечно вызывают смех 🤣
https://www.transfermarkt.com/laliga/fairnesstabelle/wettbewerb/ES1/plus/?saison_id=ges

Вот статистика по картам за всю историю, больше всего прямых КК получила Барселона. То что сейчас они форсят без пруфа просто лживая статистика:))
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rigobersong
Ответ f0rmoceft
Судейский проект? Вот тебе статистика Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: «Реал Мадрид» - 91 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: «Мадрида» - 84 «Барселоны» - 105
Покажите пруфы, или вы просто скопировали лживый комментарий, который приматы плюсовали?:)
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FantasticFede
Ответ GuruFutbola
Играли отлично, бегали, пытались попасть по мячу Оправдания глоров меньше чем клуба конечно вызывают смех 🤣
Такие же оправдания читал от тебя после поражения на выезде от Баварии 🤡
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FantasticFede
Риго с трех аккаунтов уже без палева общается, совсем страх потерял.
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f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
Модрид 12 раз за 14 последних сезонов входит в топ-2 по назначенным пенальти Что на это скажешь? Модрид больше, чем судейское шапито)
Статистика? Или только пыль можешь пускать?
Помню как Глория вроде тебя писали, что с ВАР Реалу ничего не светит, однако все совсем наоборот.
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corazón blanco
Ответ llolishe
Я не понял вы суперкубок за турнир не считаете уже?Там Барселоне Реал гол не забил же
Забил гол престижа Бензема в самой концовке встречи.
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llolishe
Ответ f0rmoceft
Судейский проект? Вот тебе статистика Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: «Реал Мадрид» - 91 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: «Мадрида» - 84 «Барселоны» - 105
Не удаление Бензема за удар локтем в лицо голкиперу
Липовый пенальти за якобы фол Диаша в полуфинале ЛЧ
Оффсайдовые голы Роналду это вообще классика
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ZaSvabody
Ответ corazón blanco
Отличный матч провел Ремино, герой сегодняшнего матча в составе Сосьедада. В целом классный футбол сегодня команды продемонстрировали, самое обидное досадная ничья при таком большом количестве моментов.
Ты что-то путаешь, MVP матча признали Родриго )
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GuruFutbola
Ответ f0rmoceft
Судейский проект? Вот тебе статистика Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года: «Реал Мадрид» - 91 «Барселона» - 55 Количество красных карточек за тот же период у соперников: «Мадрида» - 84 «Барселоны» - 105
Модрид 12 раз за 14 последних сезонов входит в топ-2 по назначенным пенальти
Что на это скажешь?
Модрид больше, чем судейское шапито)
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llolishe
Я не понял вы суперкубок за турнир не считаете уже?Там Барселоне Реал гол не забил же
+1
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mkudusov
Ответ ts_vlad
Уже 5 матчей подряд продолжается (один клуб из Каталонии с начала года в Ла Лиге только 1:0 играет)
Ну разок 3:1 раскатали)
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GuruFutbola
Ответ ts_vlad
Уже 5 матчей подряд продолжается (один клуб из Каталонии с начала года в Ла Лиге только 1:0 играет)
Когда модридский кабинет удаляет половину игроков нападения на долгий срок, тут будет непросто)
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rigobersong
Ответ ts_vlad
Уже 5 матчей подряд продолжается (один клуб из Каталонии с начала года в Ла Лиге только 1:0 играет)
1-3, это не 1:0:) Ты хоть в первый класс пошел?:)
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f0rmoceft
Ответ Burel
стоанно, что дежурный пеналь на 78 минуте не поставили в пользу судейского проекта
Судейский проект?
Вот тебе статистика

Количество красных карточек в Ла Лиге со старта 2004 года:
«Реал Мадрид» - 91
«Барселона» - 55

Количество красных карточек за тот же период у соперников:
«Мадрида» - 84
«Барселоны» - 105
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ts_vlad
Ответ GuruFutbola
Когда -то же должно было отскоку не повезти) надеюсь тенденция продолжится)
Уже 5 матчей подряд продолжается (один клуб из Каталонии с начала года в Ла Лиге только 1:0 играет)
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Aleksandr Danilov
Не того баска Энрике в ворота ставил в сборной
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GuruFutbola
Играли отлично, бегали, пытались попасть по мячу
Оправдания глоров меньше чем клуба конечно вызывают смех 🤣
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