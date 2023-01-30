«Реал» не забил впервые за 30 матчей в этом сезоне – «Сосьедаду». «Мадрид» нанес 20 ударов по воротам

« » и « » сыграли вничью.

Матч 19-го тура завершился без забитых мячей – 0:0.

Таким образом, «Реалу» не удалось забить впервые за 30 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/23. В каждой из 29 предыдущих игр сезона мадридцы хотя бы раз поражали ворота соперника.

«Реал» нанес 20 ударов по воротам «Сосьедада», 7 из них пришлись в створ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до 5 очков