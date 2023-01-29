«Реал» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

« » примет « » в 19-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги