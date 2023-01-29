«Реал» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» примет «Сосьедад» в 19-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Дата проведения
29 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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10 комментариев

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Vlad
Ответ белошип
Я про судейский бестрофейник за который ты болеешь)
Тогда ты явно ошибся. Может и бестрофейник, но вот насчёт судейского (на данный момент) бестрофейника (до и после Зидана и Анчи) ты перепутал
0
-2
-2
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Kyancey
Удачи лучшему клубу Испании - мадридскому «Реалу»!!!⚪️🟣 Только победа!!!💪
+1
0
+1
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белошип
Ответ Vlad
Парадокс, называть Реал Мадрид позорным ’фкотскок’ом и тут же - желать ему удачи. Раз так, уж пожелай удачи Реал Сосьедаду
Я про судейский бестрофейник за который ты болеешь)
0
0
0
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Vlad
Ответ Lindeman
Удачи Реалу
Их тут два ))) обоим что ли?
0
-2
-2
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Vlad
Ответ белошип
Нельзя отпускать позорный ’фкотскок’ далеко Удачи Реалу в этом непростом матче)
Парадокс, называть Реал Мадрид позорным ’фкотскок’ом и тут же - желать ему удачи. Раз так, уж пожелай удачи Реал Сосьедаду
0
-5
-5
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Lindeman
Удачи Реалу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FantasticFede
Удачи Реал Мадриду!
0
0
0
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Cruel Snake
История противостояний

«Реал Мадрид» победы (97) забитые ⚽ (361)
в среднем за матч (2.06)крупнейшая победа (9:1)

«Реал Сосьедад» победы (37)забитые ⚽ (215)
в среднем за матч (1.23)
«Бело-голубые» сейчас в порядке, топ 3. Будет не просто.

Успехов Мадрид!
+2
-2
0
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белошип
Нельзя отпускать позорный ’фкотскок’ далеко
Удачи Реалу в этом непростом матче)
+5
-6
-1
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corazón blanco
Оба клуба обескровленны + после тяжёлых игр Кубка Короля. Но я надеюсь, что это не помещает командам показать игру высокого качества. Удачи Мадриду, нельзя далеко отпускать Барселону. Ну и главное, чтобы снова не сработал принцип бывшего игрока. Кубо сейчас очень хорош.
Один из лидеров Сосьедада, против Барселоны в Кубке Короля был одним из лучших. Начо явно придётся не сладко против него.
+5
-3
+2
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