«Реал» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Сосьедад» в 19-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
«Реал Мадрид» победы (97) забитые ⚽ (361)
в среднем за матч (2.06)крупнейшая победа (9:1)
«Реал Сосьедад» победы (37)забитые ⚽ (215)
в среднем за матч (1.23)
«Бело-голубые» сейчас в порядке, топ 3. Будет не просто.
Успехов Мадрид!
Удачи Реалу в этом непростом матче)
Один из лидеров Сосьедада, против Барселоны в Кубке Короля был одним из лучших. Начо явно придётся не сладко против него.