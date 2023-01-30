Анчелотти об отрыве «Барсы» в 5 очков: «Реалу» надо догонять. Ничья с «Сосьедадом» меня устраивает – команда играла очень хорошо»

подвел итоги матча « » с «Сосьедадом» (0:0).

О матче и результате

«Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет. Мы отлично работали с мячом и без мяча, это была хорошая игра, но нам не хватило голов, хотя мы были близки.

Это ничья, которая меня устраивает, потому что команда сыграла очень хорошо».

О последствиях 120 минут игры с «Атлетико» в Кубке Испании

«Сегодня 90 минут мы отработали по полной, с большой интенсивностью. Дополнительное время в четверг было незаметно, у нас была высокая интенсивность до самого конца».

О Камавинга на левом фланге обороны

«Он молодец. Эдуардо не привык к этой позиции, но они с создали много моментов на этом фланге».

О положении в таблице

«Мы отстаем на 5 очков [от «Барселоны»], надо догонять», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.