Анчелотти об отрыве «Барсы» в 5 очков: «Реалу» надо догонять. Ничья с «Сосьедадом» меня устраивает – команда играла очень хорошо»
Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реала» с «Сосьедадом» (0:0).
О матче и результате
«Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет. Мы отлично работали с мячом и без мяча, это была хорошая игра, но нам не хватило голов, хотя мы были близки.
Это ничья, которая меня устраивает, потому что команда сыграла очень хорошо».
О последствиях 120 минут игры с «Атлетико» в Кубке Испании
«Сегодня 90 минут мы отработали по полной, с большой интенсивностью. Дополнительное время в четверг было незаметно, у нас была высокая интенсивность до самого конца».
О Камавинга на левом фланге обороны
«Он молодец. Эдуардо не привык к этой позиции, но они с Винисиусом создали много моментов на этом фланге».
О положении в таблице
«Мы отстаем на 5 очков [от «Барселоны»], надо догонять», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Сколько же тупых ботов у полосатых бомжей)
И победить ожидаемо не удалось)