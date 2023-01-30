Анчелотти об отрыве «Барсы» в 5 очков: «Реалу» надо догонять. Ничья с «Сосьедадом» меня устраивает – команда играла очень хорошо»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча «Реала» с «Сосьедадом» (0:0).

О матче и результате

«Мы играли очень хорошо и заслуживали победы, команда становится лучше, растет. Мы отлично работали с мячом и без мяча, это была хорошая игра, но нам не хватило голов, хотя мы были близки.

Это ничья, которая меня устраивает, потому что команда сыграла очень хорошо».

О последствиях 120 минут игры с «Атлетико» в Кубке Испании

«Сегодня 90 минут мы отработали по полной, с большой интенсивностью. Дополнительное время в четверг было незаметно, у нас была высокая интенсивность до самого конца».

О Камавинга на левом фланге обороны

«Он молодец. Эдуардо не привык к этой позиции, но они с Винисиусом создали много моментов на этом фланге».

О положении в таблице

«Мы отстаем на 5 очков [от «Барселоны»], надо догонять», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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16 комментариев

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GuruFutbola
Ответ БЕКБЕРГАН
С тобой спорить бесполезно. Завтра понедельник иди спи а то школу опоздаешь.
Спокойной ночи)
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БЕКБЕРГАН
Ответ GuruFutbola
Бекберган, ты не прав)
С тобой спорить бесполезно. Завтра понедельник иди спи а то школу опоздаешь.
0
0
0
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Ариф Мейланов
С такой играй, вполне верится, что нагоним Барсу
+1
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GuruFutbola
Ответ БЕКБЕРГАН
Ты как всегда називая меньше чем клуб Реал путаешь с барсой и это не новость.
Бекберган, ты не прав)
0
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БЕКБЕРГАН
Ответ GuruFutbola
Сегодня меньше чем клуб отрекся от своего каноничного футбольного стиля - судейского И победить ожидаемо не удалось)
Ты как всегда називая меньше чем клуб Реал путаешь с барсой и это не новость.
0
-1
-1
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белошип
Ответ Reece24
Анчелотти об отрыве Барсы в 5 очков : я физрук, который всю карьеру выезжал за счёт индивидуальных скиллов отдельных игроков.
Очередной берекела,зуев, атаев?
Сколько же тупых ботов у полосатых бомжей)
+1
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ALMANAC
Ремиро вытащил вообще все. Красавец.
0
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Трупейро
Реалу надо серьёзно обновляться, и дело не в сегодняшнем результате
+1
0
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Reece24
Анчелотти об отрыве Барсы в 5 очков : я физрук, который всю карьеру выезжал за счёт индивидуальных скиллов отдельных игроков.
+3
-7
-4
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corazón blanco
По игре вопросов нет, лучший матч, мне понравилось, как команда комбинировала, игроки были раскрепощены, действительно авантюрно и зачастую им это удавалось. Но вот результат огорчает, тем не менее такая игра вызывает оптимизм.
+9
-1
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X97
Играли хорошо, жаль что не проиграли
+9
-5
+4
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Burel
нас тоже устраивает
+3
-3
0
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ДЖИН
Он прав, нас тоже устраивает)
+9
-6
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Михо
Он прав. Играли то хорошо, не хватило удачи. Но часто бывало наоборот)
+10
-1
+9
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GuruFutbola
Сегодня меньше чем клуб отрекся от своего каноничного футбольного стиля - судейского
И победить ожидаемо не удалось)
+4
-8
-4
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GuruFutbola
Ну раз эстонца устраивает, то и с валенсией ничейку скатайте)
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