«Россия – европейская страна, и будет правильно, если российский футбол останется в Европе». Йоканович об РФС в Азии

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Славиша Йоканович сборная Югославии Политика Футбол

Главный тренер «Динамо» считает, что РФС не стоит переходить из Европы в Азию.

«Решение вопроса, оставаться в УЕФА или переходить в Азию, не в моей компетенции.

Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит УЕФА. Я тоже в свое время находился в похожей ситуации, когда сборную Югославии не допускали до соревнований.

Но Россия – это европейская страна, и будет правильно, если и российский футбол останется в Европе и мы будем наслаждаться европейскими матчами», – сказал Славиша Йоканович.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
За такие слова наказать могут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Алексеев
Россия должна быть в Европе
Детям не о чем будет уже мечтать если мы перейдём в Азию!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
Не будем мы жить никогда богато если к нам придут солдаты НАТО!😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не ссы те
Ответ Любезный Коссутий
да конечно, правильно. азиатские ходоки совсем последствий не видят. деградация по всем направлениям будет
извини, размышлял на тему европейская ли Россия, и на то что ты тоже что то написал не обратил внимания.
ну и, типа, ответ вышел не в строчку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
не ссы те
Ответ Любезный Коссутий
да конечно, правильно. азиатские ходоки совсем последствий не видят. деградация по всем направлениям будет
Ну если смотреть на карту... то спорно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
да конечно, правильно. азиатские ходоки совсем последствий не видят. деградация по всем направлениям будет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шашки - любимая игра
Ответ Валентина Николаевна
а как же лгбт и сатанисты?
Он дело говорит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
не говоря уже об инструкторах НАТО и наркоманах...мы что же, будем их терпеть?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
а как же лгбт и сатанисты?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий