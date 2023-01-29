«Россия – европейская страна, и будет правильно, если российский футбол останется в Европе». Йоканович об РФС в Азии

Главный тренер « » считает, что РФС не стоит переходить из Европы в Азию.

«Решение вопроса, оставаться в УЕФА или переходить в Азию, не в моей компетенции.

Но я считаю, что России стоит оставаться в УЕФА и принимать участие во всех соревнованиях, которые проводит УЕФА. Я тоже в свое время находился в похожей ситуации, когда сборную Югославии не допускали до соревнований.

Но Россия – это европейская страна, и будет правильно, если и российский футбол останется в Европе и мы будем наслаждаться европейскими матчами», – сказал .

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать