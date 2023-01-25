Депутат Терюшков о переходе в Азию: «Вопреки обозначенному президентом спортивному пути откладывали решение. Ново-старый курс – устремиться в удушающие объятия Запада»

Роман Терюшков высказался о том, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд.

Ранее об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

«Руководство РФС сперва объявило всем о выгоде перехода российского футбола в АФК, как возможности вернуться в официальные турниры, для чего было необходимо совершить юридические шаги до 31 декабря 2022 г.

Потом РФС засомневался и стал откладывать данное решение вопреки вполне конкретно обозначенному президентом России спортивному пути взаимодействия с дружественными странами.

В результате декабрьских гаданий на кофейной гуще кому-то от РФС, видимо, было знамение о необходимости постучать в закрытую дверь УЕФА еще разок.

Широкой общественности был представлен ново-старый курс российского футбола – устремиться в удушающие объятия коллективного Запада, с целью чего было анонсировано создание рабочей группы с УЕФА по данному вопросу.

И теперь первые ласточки, долгожданные предвестники будущих еврокубков и отбора на ЧМ-2026 для России по результатам встречи делегации РФС с представителями УЕФА – отказать в возвращении наших клубов.

По причине продолжения СВО, как сообщил Sky News. РФС, в свою очередь, заявляет о результативности переговоров, сдвигая на февраль следующую встречу», – сказал депутат Госдумы РФ.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»