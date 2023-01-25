Депутат Терюшков о переходе в Азию: «Вопреки обозначенному президентом спортивному пути откладывали решение. Ново-старый курс – устремиться в удушающие объятия Запада»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков высказался о том, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд.

Ранее об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

«Руководство РФС сперва объявило всем о выгоде перехода российского футбола в АФК, как возможности вернуться в официальные турниры, для чего было необходимо совершить юридические шаги до 31 декабря 2022 г.

Потом РФС засомневался и стал откладывать данное решение вопреки вполне конкретно обозначенному президентом России спортивному пути взаимодействия с дружественными странами.

В результате декабрьских гаданий на кофейной гуще кому-то от РФС, видимо, было знамение о необходимости постучать в закрытую дверь УЕФА еще разок.

Широкой общественности был представлен ново-старый курс российского футбола – устремиться в удушающие объятия коллективного Запада, с целью чего было анонсировано создание рабочей группы с УЕФА по данному вопросу.

И теперь первые ласточки, долгожданные предвестники будущих еврокубков и отбора на ЧМ-2026 для России по результатам встречи делегации РФС с представителями УЕФА – отказать в возвращении наших клубов.

По причине продолжения СВО, как сообщил Sky News. РФС, в свою очередь, заявляет о результативности переговоров, сдвигая на февраль следующую встречу», – сказал депутат Госдумы РФ.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

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20 комментариев

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ktibr
автор отруби себе руки. Достали вы с этим чудаком из Химок и шмарой из Спама
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Ковид 07.10.52
Ответ TheSportNik
Ну красиво сказал, типа удушающий Запад.
Вот интересно, как загнивающий может быть удушающим...неужели запах гнили до этого типа добрался...
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Ковид 07.10.52
А ничего. что власть не имеет права влезать в дела РФС, плевать там хотели на президента и Терюшкова они независимая общественная организация и если такие типы будут лезть туда и дальше нас вообще выкинут из футбола и разговаривать не будут...
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Romeo Yankovich
Ответ BananaMama
Филипп Бобков - многолетний глава 5-го управления КГБ СССР. Того самого, которое занималось борьбой с диссидентами. Травил Сахарова, сажал и выдворял из страны Буковского, вот это всё. После краха совка спокойно жил в собственной элитной квартире на Арбате, работал на олигархов. Никто даже не думал его просто допросить, не то что расследовать его преступную деятельность в суде. Это я к тому, что в этой стране рассчитывать на петлю для негодяев довольно наивно. Если уж даже такие очевидные и высокопоставленные подонки благополучно подохли своей смертью, то мелкую сошку типа свищевых и терюшковых все вообще забудут через пару лет
Что означает, что преступникам снова забирать власть себе не стоит позволять. Они все ненавидят Украину равноценно тому, как боятся. Они уже увидели, что всё таки такое возможно.
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BananaMama
Ответ Romeo Yankovich
Пока вы только стремитесь в удушающую объятия петли веревки в Гааге
Филипп Бобков - многолетний глава 5-го управления КГБ СССР. Того самого, которое занималось борьбой с диссидентами. Травил Сахарова, сажал и выдворял из страны Буковского, вот это всё. После краха совка спокойно жил в собственной элитной квартире на Арбате, работал на олигархов. Никто даже не думал его просто допросить, не то что расследовать его преступную деятельность в суде.
Это я к тому, что в этой стране рассчитывать на петлю для негодяев довольно наивно. Если уж даже такие очевидные и высокопоставленные подонки благополучно подохли своей смертью, то мелкую сошку типа свищевых и терюшковых все вообще забудут через пару лет
+2
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+2
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TheSportNik
Ну красиво сказал, типа удушающий Запад.
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Romeo Yankovich
Ответ Football is coming home
Комментарий удален
Не, шляпа.... Лучше пусть опробуют свои труды совместно с ФСИН. Швабры там, шизо с больными
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Romeo Yankovich
Ответ Burel
Дюкова и его старших земляков в Гаагу
Тебя с Вальдемаром Путлером тоже
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poolshh
Какой речью то разразился. Лучше бы, по обыкновению, молебен чтоли провел какой нибудь.
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f0mk4
Вместе с Карякиным и схожими тоже скоро по пути одному пойдете
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Тренерские конспекты Бормана
Азиатской Федерации нужны новые члены - добавил Химкинский обладатель Золотого дилдо
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Dinamik1
Почитал тут разных писак и удивился.Одни пишут про успех переговоров:допуск юношей и девушек к отбору другие о полном провале сказали дальше ждите.Кому верить?
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Пользователь заблокирован
Ответ Romeo Yankovich
Пока вы только стремитесь в удушающую объятия петли веревки в Гааге
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M_i_t_y_a
Ответ Dizzod
Правильно надо уходить из этой Фифы. Есть же в мире нормальные федерации, например санного спорта.
Сейчас весь спорт в России стремится к уровню ccаногo спорта
+13
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Burel
Ответ Romeo Yankovich
Пока вы только стремитесь в удушающую объятия петли веревки в Гааге
Дюкова и его старших земляков в Гаагу
+5
-7
-2
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M_i_t_y_a
Ответ Sinister Kid
Он у ананисимова, как заезженная пластинка говорит🤪🤪🤪 Что написали и выучил перед эфиром, по 10 раз повторяет, даже отойти не может, от линии партии и на вопрос ответить.
Что за Анисимов?
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Dizzod
Правильно надо уходить из этой Фифы. Есть же в мире нормальные федерации, например санного спорта.
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Sinister Kid
Ответ M_i_t_y_a
Эх, какой слог, такой талант пропадает Ему бы книги писать
Он у ананисимова, как заезженная пластинка говорит🤪🤪🤪 Что написали и выучил перед эфиром, по 10 раз повторяет, даже отойти не может, от линии партии и на вопрос ответить.
+3
-1
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Max Zhomkov
Ответ M_i_t_y_a
Эх, какой слог, такой талант пропадает Ему бы книги писать
Хорошо заливает. И в прямом и в переносном смысле
+2
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M_i_t_y_a
Эх, какой слог, такой талант пропадает
Ему бы книги писать
+3
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Romeo Yankovich
Пока вы только стремитесь в удушающую объятия петли веревки в Гааге
+45
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