Черчесов про РФС: «Надо постоянно напоминать УЕФА о себе. Не могу представить российский футбол в Азии»
Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.
– Россия – это и Европа, и Азия. Из РПЛ давно не обращались?
– Много с кем общаюсь из нашей Премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной. Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с «Ференцварошем».
– Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?
– В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА. Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо.
Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
Так сказать напомнил бы о себе