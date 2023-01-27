Черчесов про РФС: «Надо постоянно напоминать УЕФА о себе. Не могу представить российский футбол в Азии»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу высшая лига Венгрия РФС Азиатская футбольная конфедерация Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Россия – это и Европа, и Азия. Из РПЛ давно не обращались?

– Много с кем общаюсь из нашей Премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной. Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с «Ференцварошем».

– Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

– В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА. Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо.

Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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8 комментариев

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Asian
Россия больше азиатская страна.
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Макс Шева
Я каждый день визуализирую и отправляю посылы в космос чтоб матч Спартак - Пахтакор состоялся в азиатской квалификации ЛЧ.Спартак ведь все равно вылетит как от Легии,Киприотов, и иже с ними.Не умеют проходить квалификации ,наши донышка
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Александр Суходолов
Ответ Владимир Молявин
Посмотрим как дальше будет.
Да ни чего не будет пока сво не закончится
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Нефанатик
Ну, надо признать, впечатление от европейского футбола российские клубы тоже не долго портят. 6 матчей и дальше смотри без крови из глаз
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Кирилл.С-Пб
Ох уж эти усы надежды... Бриллиантовая рука, блин...
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pvh-82
Самое действенное напоминание о себе это бахнуть кинжалом по офису УЕФА
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-1
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Владимир Молявин
Посмотрим как дальше будет.
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Юрий Кечко
Возглавлял бы Саламыч РФС, быстренько пообещал бы Чиферину шею сломать в душе
Так сказать напомнил бы о себе
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-1
-1
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