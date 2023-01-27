Черчесов про РФС: «Надо постоянно напоминать УЕФА о себе. Не могу представить российский футбол в Азии»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

– Россия – это и Европа, и . Из РПЛ давно не обращались?

– Много с кем общаюсь из нашей Премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной. Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с « ».

– Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

– В курсе, что на днях руководство провело переговоры с УЕФА. Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с и постоянно напоминать о себе непременно надо.

Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК, – сказал главный тренер «Ференцвароша».