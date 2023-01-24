Журова о встрече РФС и УЕФА: «Не факт, что надо уходить в Азию. Теннис сопротивляется политизации спорта, хочется, чтобы футбол был таким»
Светлана Журова прокомментировала встречу представителей РФС и УЕФА.
«Мы понимаем, что не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе.
Я вижу, что теннис может сопротивляться политизации спорта, и мне хочется, чтобы футбол был таким», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.
Рабочая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд в международные турниры состоялась во вторник, 24 января. Следующая встреча намечена на февраль, сообщается, что на ней будут присутствовать представители МОК и ФИФА.
УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)
Так как не будет значимых игр ни сборной ни клубных предлагаю:
Сократить примерно в 10 раз штат рфс
Ликвидировать офис контору РПЛ за ненадобностью и дублирующую функции рфс и футбольных клубов
Освободившиеся здания и помещения по Москве занятые футболом и деньги направить на нужды СВО.
Тренера сборной перевести на общественные начала урезать финансирование сборной
Ждать так ждать но без разбазаривания денежных средств