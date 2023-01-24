Журова о встрече РФС и УЕФА: «Не факт, что надо уходить в Азию. Теннис сопротивляется политизации спорта, хочется, чтобы футбол был таким»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Светлана Журова Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Светлана Журова прокомментировала встречу представителей РФС и УЕФА.

«Мы понимаем, что не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе.

Я вижу, что теннис может сопротивляться политизации спорта, и мне хочется, чтобы футбол был таким», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

Рабочая встреча представителей РФС и УЕФА по вопросу возвращения российских команд в международные турниры состоялась во вторник, 24 января. Следующая встреча намечена на февраль, сообщается, что на ней будут присутствовать представители МОК и ФИФА.

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6 комментариев

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СИ
Не надо ни Европу ни в Азию - будем все Все ждать вместе с рфс чего то. Я буду ждать когда СВО закончится на польской границе. Но нет худа без добра:
Так как не будет значимых игр ни сборной ни клубных предлагаю:
Сократить примерно в 10 раз штат рфс
Ликвидировать офис контору РПЛ за ненадобностью и дублирующую функции рфс и футбольных клубов
Освободившиеся здания и помещения по Москве занятые футболом и деньги направить на нужды СВО.
Тренера сборной перевести на общественные начала урезать финансирование сборной
Ждать так ждать но без разбазаривания денежных средств
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Mega• Battman
Теннис это индивидуальный вид спорта. Там командам не надо прилетать в Россию и играть. Турниры в теннисе проходят конкретно в одной стране где собирается теннисисты. Поэтому футбол далек от возвращении на международную арену
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Ковид 07.10.52
И пошла лапки поднимать за увеличение армии...
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encaro_one
Еще бы футбол на самоокупаемость поставить, как половину российских теннисистов.
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avcgloronalduMU
Хачанов хорошо сопротивляется
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Ростовский
Где теннис сопротивляется политизации? Флаг России запрещён там, а это значит, что на 100% политизирован теннис западными врагами.
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