Дмитрий Черышев о сборной: «Никто не захочет играть с нами, если мы выйдем на ЧМ. Нужно переждать год-два»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Дмитрий Черышев Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Дмитрий Черышев оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Ваше мнение о ситуации с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию?

– Сложно сказать. Мы же понимаем, что клубам и сборной необходимо играть международные матчи, пусть это будет и в Азии.

Но все же понимают, что, выйди мы на чемпионат мира, никто не захочет играть с нами.

Долго размышлял над этой темой. Думаю, что нужно переждать год-два. Руководители РФС найдут точки соприкосновения, которые позволят российскому футболу вернуться в Европу.

Неизвестно, действительно ли нас ждут в Азии. И еще момент: уйдем мы в Азию, а потом захотим вернуться в Европу.

И что, бросим тот чемпионат? Как на это посмотрят все причастные федерации? – сказал отец Дениса Черышева и главный тренер клуба «Санта-Колома» из Андорры.

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13 комментариев

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Al561
Ответ =ДАДА Я=
Выносом укростана
Я говорил разумным))
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Пользователь заблокирован
Ответ Al561
Чем закончится, думаю, уже всем разумным людям понятно))
Выносом укростана
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NoWar
Ответ СИ
« нужно переждать год - два» Оптимистично, однако. Я думаю СВО закончится на польской границе года через три.
Ну если только эритрейцы путинским войскам помогут. Лавров, кстати, нынче не за этим в Эритрею рванул?
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Wasilij Petrow
Ну, или лет 10-20.
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СИ
« нужно переждать год - два»
Оптимистично, однако.
Я думаю СВО закончится на польской границе года через три.
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-2
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Al561
Ответ Evil_Alastar
Переждать год-два. После конца СВО… а вот когда это закончится… хрен его знает
Чем закончится, думаю, уже всем разумным людям понятно))
+1
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Al561
Ответ kilo_gilo
Первым делом,считаю, что рфс должно добиваться от уефа участия молодежных и юношеских команд в международных соревнованиях, пусть даже с игрой на нейтральной территории. А дальше, действительно,дожидаться исхода сво
Чтоб молодежные и детские команды где-то играли, им надо максимально отстранится от РФС, администраций, спорткомитетов и прочих про государственных организаций.
Думаю всякие университетские команды имеют неплохие шансы на участие в международных стартах.
Главное, что государство не вмешивалось.
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Hong Kil
Папа всегда был недалекий, ЧМ через 4 года.
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Al561
Нужно переждать год-два
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Похоже он не верит в Путина))
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Оптимист))
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Batitotti
Очень оптимистичный прогноз
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kilo_gilo
Первым делом,считаю, что рфс должно добиваться от уефа участия молодежных и юношеских команд в международных соревнованиях, пусть даже с игрой на нейтральной территории. А дальше, действительно,дожидаться исхода сво
+1
0
+1
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Evil_Alastar
Переждать год-два. После конца СВО… а вот когда это закончится… хрен его знает
+4
-1
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