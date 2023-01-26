Дмитрий Черышев о сборной: «Никто не захочет играть с нами, если мы выйдем на ЧМ. Нужно переждать год-два»
Дмитрий Черышев оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Ваше мнение о ситуации с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию?
– Сложно сказать. Мы же понимаем, что клубам и сборной необходимо играть международные матчи, пусть это будет и в Азии.
Но все же понимают, что, выйди мы на чемпионат мира, никто не захочет играть с нами.
Долго размышлял над этой темой. Думаю, что нужно переждать год-два. Руководители РФС найдут точки соприкосновения, которые позволят российскому футболу вернуться в Европу.
Неизвестно, действительно ли нас ждут в Азии. И еще момент: уйдем мы в Азию, а потом захотим вернуться в Европу.
И что, бросим тот чемпионат? Как на это посмотрят все причастные федерации? – сказал отец Дениса Черышева и главный тренер клуба «Санта-Колома» из Андорры.
Оптимистично, однако.
Я думаю СВО закончится на польской границе года через три.
Думаю всякие университетские команды имеют неплохие шансы на участие в международных стартах.
Главное, что государство не вмешивалось.
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Похоже он не верит в Путина))