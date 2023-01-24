предположил, как сборная России может принять участие в отборе .

«Такое впечатление, что сторонние наблюдатели и любители футбола из числа ведущих телеграм-каналов не о футболе видят ситуацию так: России предложили переход в Азиатскую конфедерацию, она, вместо того чтобы согласиться и прямо сейчас начать играть на ЧМ-2026, отказалась и добровольно осталась без матчей в недружественной УЕФА.

Это не так.

1. Ни в какую Азию никто не звал, РФС лишь рассматривал вариант с обращением в УЕФА о выходе из этой конфедерации. Выход из одной конфедерации не означает автоматический прием в другую. Можно так вообще оказаться нигде.

2. Кроме слов насчет того, что международные футбольные чиновники не против перехода России в Азию, ничего нет. Никаких документов и гарантий! Да, на словах президент Азиатской конфедерации шейх Бахрейна пообещал, что будет содействовать вступлению России в конфедерацию. Но это опять же слова.

Где письменные гарантии каждого члена конфедерации, что они не будут саботировать матчи со сборной России, где письменные гарантии стран Юго-Восточной Азии, что они согласны летать за тысячи километров играть в футбол в России? И так далее. Нет этого ничего, кроме слов.

Вот говорят, что решение о приеме в Азиатскую конфедерацию решается простым большинством голосов стран-участниц. Ну хорошо, допустим проголосовали. А потом сильнейшие сборные конфедерации Япония, Австралия, Южная Корея скажут – а мы все равно играть с ними не будем. А шейх им скажет – тогда вам баранка, а они скажут – ну и ладно. Так, что ли?

Нет, так не будет, потому что скандалы и отмены матчей никому не нужны, в том числе и президенту Азиатской конфедерации футбола. Если бы все так было просто.

Мне кажется, сейчас единственное, что можно пытаться сделать, – это пробовать, пользуясь нашими хорошими отношениями с Инфантино (все-таки провели вместе шикарный ЧМ), дать возможность сборной России в виде исключения и беспрецедентной ситуации сыграть в отборе к ЧМ-2026 в конфедерации, оставаясь при этом в УЕФА.

Наверное, юридические коллизии как-то можно будет решить. Ну и если это все теоретически возможно, то дальше остается развести в жеребьевке с теми азиатскими странами, которые не подтвердят готовность играть со сборной России. Тогда можно играть. Хотя опять же можно нарваться на недружественную азиатскую страну в стыковых матчах. И снова будет под угрозой целостность соревнований, о которой так беспокоятся в УЕФА.

Кстати, сегодня УЕФА никаких недружественных действий в адрес РФС не сделал. Наоборот. Если бы все было совсем безнадежно, то и встречаться бы сегодня не стали. Хорошо, что встретились. Надо встречаться дальше и договариваться», – написал комментатор «Матч ТВ».

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»