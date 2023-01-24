Черданцев о России на ЧМ-2026: «Сыграть отбор в Азии, оставаясь при этом в УЕФА, – единственное, что можно пытаться сделать»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Георгий Черданцев ЧМ-2026 Футбол

Георгий Черданцев предположил, как сборная России может принять участие в отборе ЧМ-2026

«Такое впечатление, что сторонние наблюдатели и любители футбола из числа ведущих телеграм-каналов не о футболе видят ситуацию так: России предложили переход в Азиатскую конфедерацию, она, вместо того чтобы согласиться и прямо сейчас начать играть на ЧМ-2026, отказалась и добровольно осталась без матчей в недружественной УЕФА.

Это не так.

1. Ни в какую Азию никто не звал, РФС лишь рассматривал вариант с обращением в УЕФА о выходе из этой конфедерации. Выход из одной конфедерации не означает автоматический прием в другую. Можно так вообще оказаться нигде.

2. Кроме слов насчет того, что международные футбольные чиновники не против перехода России в Азию, ничего нет. Никаких документов и гарантий! Да, на словах президент Азиатской конфедерации шейх Бахрейна пообещал, что будет содействовать вступлению России в конфедерацию. Но это опять же слова.

Где письменные гарантии каждого члена конфедерации, что они не будут саботировать матчи со сборной России, где письменные гарантии стран Юго-Восточной Азии, что они согласны летать за тысячи километров играть в футбол в России? И так далее. Нет этого ничего, кроме слов.

Вот говорят, что решение о приеме в Азиатскую конфедерацию решается простым большинством голосов стран-участниц. Ну хорошо, допустим проголосовали. А потом сильнейшие сборные конфедерации Япония, Австралия, Южная Корея скажут – а мы все равно играть с ними не будем. А шейх им скажет – тогда вам баранка, а они скажут – ну и ладно. Так, что ли?

Нет, так не будет, потому что скандалы и отмены матчей никому не нужны, в том числе и президенту Азиатской конфедерации футбола. Если бы все так было просто.

Мне кажется, сейчас единственное, что можно пытаться сделать, – это пробовать, пользуясь нашими хорошими отношениями с Инфантино (все-таки провели вместе шикарный ЧМ), дать возможность сборной России в виде исключения и беспрецедентной ситуации сыграть в отборе к ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации, оставаясь при этом в УЕФА.

Наверное, юридические коллизии как-то можно будет решить. Ну и если это все теоретически возможно, то дальше остается развести в жеребьевке с теми азиатскими странами, которые не подтвердят готовность играть со сборной России. Тогда можно играть. Хотя опять же можно нарваться на недружественную азиатскую страну в стыковых матчах. И снова будет под угрозой целостность соревнований, о которой так беспокоятся в УЕФА.

Кстати, сегодня УЕФА никаких недружественных действий в адрес РФС не сделал. Наоборот. Если бы все было совсем безнадежно, то и встречаться бы сегодня не стали. Хорошо, что встретились. Надо встречаться дальше и договариваться», – написал комментатор «Матч ТВ».

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

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106 комментариев

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Точный_пас_Ещенко
Ну если чердак сказал, то вернёмся)
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OldRedWhite
Красавчик Жора ! Дело говорит !
Это как попробовать получить вместо дачной - ипотечную амнистию )))
Проще простого )))
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worn-out sneakers
Ответ Николай Антошкин
Суд над нариком зелей? Все ждут
С золотым уколом ему скорее помогут его кураторы. Чтобы судить уже было некого. И концы в воду.
+3
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ak_
Ответ Ленар Ахмадуллин
И сколько там народу живёт? Три три человека?
Ну Новосибирск - миллионник например. Ничего себе 3 человека!
0
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ak_
Ответ sacha2
Что это? Цитата: "...сегодня УЕФА никаких недружественных действий в адрес РФС не сделал". Это бред наркомана. УЭФА никаких действий вообще не делает. Член УЭФА Россия инициировал встречу. Она состоялась... и будут ещё. Точно так же, как решение по крымскому футболу было принято 9 лет тому и за это время ничего не поменялось. То же самое будет и с решениями, принятыми год тому... пока не будет подписан мирный договор между Украиной и Россией.Точка,без запятых
А можно УЕФА не коверкать? Как ты "Э" расшифровываешь?
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Николай Антошкин
Ответ kvint(ksk)
Лайфхак для чердака , что еще можно сделать. Тезисно. Вывод войск. Выплата репараций. Суд над военными преступниками. Если сейчас начнём- можно успеть аккурат к началу отбора.
Суд над нариком зелей? Все ждут
+3
-5
-2
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atelos
Ответ АГОШКИН Алексей
Настолько великой,что осталась только Эретрия из тех кто поддерживает. У нас русских людей и города никто не забирал,они у нас все на месте.
не только ...
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worn-out sneakers
Ответ АГОШКИН Алексей
Это наши стратегические партнёры,с ними нам Марс осваивать,зря вы так или вы не поддерживаете политику партии?
Так говорю же, валите быстрее отсюда, осваивать ведь не хочешь.
Твоя партия известная... Пооорать лишь бы...
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atelos
Ответ kvint(ksk)
Лайфхак для чердака , что еще можно сделать. Тезисно. Вывод войск. Выплата репараций. Суд над военными преступниками. Если сейчас начнём- можно успеть аккурат к началу отбора.
готов платить?
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atelos
Ответ Иван Шуткин
Можно нашим взять китайское гражданство , а после окончания бана , стать опять русскими , тоже норм вариант
готов ходить жмуриком?
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atelos
Ответ YOKODZUMA
А че не в океании?
Потому что с маленькой буквы
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Генаха Орлов
Ответ atelos
А сатанисты каким боком? И про какого геостратега речь?
Забей) не бери в голову
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atelos
Ответ Генаха Орлов
Главное чтобы к моменту перехода в Азию, великий геостратег и многоходовщик не успел найти нациков и сатанистов в какой нибудь азиатской стране из бывшего сэсэсэр. Иначе и оттуда погонят мокрыми тряпками…
А сатанисты каким боком? И про какого геостратега речь?
0
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-2
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Беня_Финитас
Ответ Ранальду с пивком
А зачем такие длинные тысячи километров перелетов? Есть же Владивосток, Хабаровск , Сахалин, Иркутск, Чита , (мегаполисы Западной Сибири в конце концов) , можно там играть , а что такое? футбол похерели там? играть негде? Нет стадионов ? Аэропорты плохо развиты ? Вот не задача айайайай
не только футбол похерили , еще 330 миллиардов долларов похерили . на эти деньги можно было 200 Газпром- Арен построить . в каждом субъекте федерации по 2 Газпром- Арены . даже в Еврейской Автономной области - тоже 2 Газпром- Арены с выкатными полями . На Курилах можно и обязательно на Командорских островах ( на случай , если проситься в Океанию ) .
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Генаха Орлов
Главное чтобы к моменту перехода в Азию, великий геостратег и многоходовщик не успел найти нациков и сатанистов в какой нибудь азиатской стране из бывшего сэсэсэр. Иначе и оттуда погонят мокрыми тряпками…
+3
-1
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АГОШКИН Алексей
Ответ worn-out sneakers
Езжайте все вместе туда к херам, кто вспоминает тут про подобные страны... Ведь жить и дня без них не можешь, не вспоминая!
Это наши стратегические партнёры,с ними нам Марс осваивать,зря вы так или вы не поддерживаете политику партии?
+1
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Сергей Ефимов
Ни отбора, ни Европы, ни Азии в итоге будет.
0
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Realist2022
Ответ sacha2
Что это? Цитата: "...сегодня УЕФА никаких недружественных действий в адрес РФС не сделал". Это бред наркомана. УЭФА никаких действий вообще не делает. Член УЭФА Россия инициировал встречу. Она состоялась... и будут ещё. Точно так же, как решение по крымскому футболу было принято 9 лет тому и за это время ничего не поменялось. То же самое будет и с решениями, принятыми год тому... пока не будет подписан мирный договор между Украиной и Россией.Точка,без запятых
Эти глупые Z-патриоты всё думают, что в УЕФА решается также, как и в Кремле, ну т.е. глава УЕФА дал команду, пальчиком погрозил, и все дружно, опустив головы, пошли выполнять. А в УЕФА так не работает - должны страны проголосовать и выбор большинства определит решение. А администрация УЕФА утвердит решение голосования.
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Почтенный эльф
Ответ kvint(ksk)
Лайфхак для чердака , что еще можно сделать. Тезисно. Вывод войск. Выплата репараций. Суд над военными преступниками. Если сейчас начнём- можно успеть аккурат к началу отбора.
Можешь прямо сейчас начинать платить и каяться. Зачтётся.
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Realist2022
Ответ Russ Ivan
Если завтра ситуация на украине коим-то образом разрулится, то всё равно ничего не поменяется. Всякие прибалты, поляки, шведы и братья-болгары будут до посинения гавкать, что они не будут играть с Россией. Пока вашингтонский обком рулит своими европейскими табаки - ничего не поменяется. Лет 10-15 будем без спорта точно...
Излечиваемся от имперскости и шовинизма, и начинаем смотреть в зеркало, а не винить во всем вашингтонский обком.
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Ленар Ахмадуллин
Ответ Ранальду с пивком
А зачем такие длинные тысячи километров перелетов? Есть же Владивосток, Хабаровск , Сахалин, Иркутск, Чита , (мегаполисы Западной Сибири в конце концов) , можно там играть , а что такое? футбол похерели там? играть негде? Нет стадионов ? Аэропорты плохо развиты ? Вот не задача айайайай
И сколько там народу живёт? Три три человека?
0
0
0
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worn-out sneakers
Ответ АГОШКИН Алексей
Настолько великой,что осталась только Эретрия из тех кто поддерживает. У нас русских людей и города никто не забирал,они у нас все на месте.
Езжайте все вместе туда к херам, кто вспоминает тут про подобные страны...
Ведь жить и дня без них не можешь, не вспоминая!
+1
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justbored
Еще один интергалактический интеллект из телевизора.
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Дороф
Ответ Ковид 07.10.52
Более глупого варианта я еще не слышал...но с автором все ясно, он же на единственном спортканале....совсем голову потерял....А возвращение может быть только при прекращении сво...
Не-а. После СВО это не закончится... Впереди ещё Прибалтика...
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Дороф
Ответ kvint(ksk)
Лайфхак для чердака , что еще можно сделать. Тезисно. Вывод войск. Выплата репараций. Суд над военными преступниками. Если сейчас начнём- можно успеть аккурат к началу отбора.
По тезисам:
1)В ближайшее время невыполнимо
2) С чего вдруг?
3) Желательно, как в Нюрнберге.
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