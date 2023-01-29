Тадич мог перейти в «Рому». Трансфер сорвался из-за отказа Дзаньоло переходить в «Борнмут»

Душан Тадич был близок к переходу в «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» согласовала с полузащитником «Аякса» условия контракта, поскольку в нем видели замену Николо Дзаньоло, по которому поступило предложение от «Борнмута». Однако, поскольку Дзаньоло отказался от перехода, трансфер Тадича сорвался.

В текущем сезоне Тадич забил 4 гола и отдал 10 голевых передач в 19 матчах Эредивизи. Подробная статистика игрока – здесь.

Дзаньоло хочет в «Милан» – он дал слово, что подождет до лета. Сейчас клуб не готов отдать 35 млн евро, которые просит «Рома»

«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»