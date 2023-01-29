Тадич мог перейти в «Рому». Трансфер сорвался из-за отказа Дзаньоло переходить в «Борнмут»

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Душан Тадич был близок к переходу в «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Рома» согласовала с полузащитником «Аякса» условия контракта, поскольку в нем видели замену Николо Дзаньоло, по которому поступило предложение от «Борнмута». Однако, поскольку Дзаньоло отказался от перехода, трансфер Тадича сорвался.

В текущем сезоне Тадич забил 4 гола и отдал 10 голевых передач в 19 матчах Эредивизи. Подробная статистика игрока – здесь.

Дзаньоло хочет в «Милан» – он дал слово, что подождет до лета. Сейчас клуб не готов отдать 35 млн евро, которые просит «Рома»

«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»

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4 комментария

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obid
Ответ Тохир Анваров
Жаль что талант Тадича раскрылся в таком возрасте. Игрок то не плохой.
Тадич давно раскрылся. Еще в Саутгемптоне
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jurgen Klinsmann
Ответ dr. cage
Тадич у Моуриньо это однозначный вау..
на это было бы очень любопытно посмотреть.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Тадич у Моуриньо это однозначный вау..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тохир Анваров
Жаль что талант Тадича раскрылся в таком возрасте. Игрок то не плохой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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