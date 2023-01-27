«Рома» поставила Дзаньоло ультиматум – либо он уйдет в «Борнмут», либо не будет играть до конца контракта

« » поставила ультиматум.

Полузащитник форсировал трансфер из «Ромы» этой зимой. Сообщалось, что он хочет перейти в «Милан», однако условия трансфера с «Ромой» согласовал «Борнмут». «Милан» не был готов повторить предложение англичан и вышел из борьбы за игрока.

Конкретное предложение о трансфере Дзаньоло римляне получили только от « ».

По данным Corriere dello Sport, в связи с этим Николо раздумывает над тем, чтобы остаться в «Роме», однако отношения между ним и клубом испорчены окончательно.

Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины лично участвовали в переговорах по Дзаньоло с «Борнмутом» и заняли жесткую позицию в отношении игрока.

Дзаньоло поставили ультиматум. Он должен либо согласиться на трансфер в «Борнмут», либо остаться в «Роме», рискуя остаться вне заявки до лета. Фридкины не исключают, что Дзаньоло больше не сыграет за «Рому» до окончания срока контракта, который рассчитан до лета 2024 года, и проведет все это время на трибунах.

Ранее стало известно, что «Борнмут» предложил за хавбека 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.