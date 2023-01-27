«Рома» поставила Дзаньоло ультиматум – либо он уйдет в «Борнмут», либо не будет играть до конца контракта

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Борнмут Николо Дзаньоло Дэн Фридкин Футбол

«Рома» поставила Николо Дзаньоло ультиматум.

Полузащитник форсировал трансфер из «Ромы» этой зимой. Сообщалось, что он хочет перейти в «Милан», однако условия трансфера с «Ромой» согласовал «Борнмут». «Милан» не был готов повторить предложение англичан и вышел из борьбы за игрока.

Конкретное предложение о трансфере Дзаньоло римляне получили только от «Борнмута».

По данным Corriere dello Sport, в связи с этим Николо раздумывает над тем, чтобы остаться в «Роме», однако отношения между ним и клубом испорчены окончательно.

Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины лично участвовали в переговорах по Дзаньоло с «Борнмутом» и заняли жесткую позицию в отношении игрока.

Дзаньоло поставили ультиматум. Он должен либо согласиться на трансфер в «Борнмут», либо остаться в «Роме», рискуя остаться вне заявки до лета. Фридкины не исключают, что Дзаньоло больше не сыграет за «Рому» до окончания срока контракта, который рассчитан до лета 2024 года, и проведет все это время на трибунах.

Ранее стало известно, что «Борнмут» предложил за хавбека 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи.

В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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98 комментариев

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frog19
Ответ Mario14
АПЛ выиграть в разы престижней и сложнее ЛЕ, именно поэтому там даже такие клубы как Вэст Хэм играют дублем и попросту сливают... МЮ в прошлом сезоне до финала дошёл, хотел выиграть хоть какой-нибудь трофей за множество лет), не получилось. Челси недавно в финале выиграл Арсенала, который до финала дошёл дублем... Если любой клуб из АПЛ претендует на чемпионство в чемпионате, то он сольёт эту ЛЕ не задумываясь! Ну а то что в ЛЧ побеждают не часто, так это потому что очень много сил тратят на чемпионат, где НЕТ проходных матчей, плюс два кубка Англии, в большинстве странах он один... У того же Реала например, минимум половина матчей в сезоне проходные, где можно дать отдохнуть основе перед лч...
Те кто играют в лиге Европы, им чаще всего никакой титул АПЛ не светит.
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Wekil Halylow
Ответ Аталанта расправила плечи
Я тебе больше скажу, вылетающие из апл команды получают на уровне победителей лч. Что уж там какая-то серия а.
Болше чем ЛЧ
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Вадим Сидоров
Ответ 0rbit
А если Николо не хочет в Борнмут, в чем его вполне можно понять, конечно можно долго заливать про «кресты», характер и прочую чушь, но это игрок сборной Италии и он ещё очень очень молод. Зачем руинить ему карьеру? Не хотят отпускать в Милан, что мешает так же использовать его по ходу сезона, где он был в игроком обоймы и летом распрощаться. Тренировки он не саботировал и ультиматумов не ставил, а в Борнмут играть с Соланке и Билингом ( лол ) в чемпионшипе через полгода такое себе. Контракт вещь работающая в две стороны.
Деньги
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гилберт
Ответ 0rbit
Отказ продлевать контракт и желание перехода в другой клуб, не равно форсировать
Написано форсировал зимой.
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Mario14
Ответ frog19
Мифы про силу чемпионата Англии они такие )))) И сколько еврокубков выиграли сильнейшие английские команды за последние 20 лет ? и речь больше идёт про Лигу Европы, в которой играют команды, которые могут болтаться в середине таблицы, где якобы играл бы Милан в АПЛ )) Да даже российские клубы больше выиграли.
АПЛ выиграть в разы престижней и сложнее ЛЕ, именно поэтому там даже такие клубы как Вэст Хэм играют дублем и попросту сливают... МЮ в прошлом сезоне до финала дошёл, хотел выиграть хоть какой-нибудь трофей за множество лет), не получилось. Челси недавно в финале выиграл Арсенала, который до финала дошёл дублем... Если любой клуб из АПЛ претендует на чемпионство в чемпионате, то он сольёт эту ЛЕ не задумываясь! Ну а то что в ЛЧ побеждают не часто, так это потому что очень много сил тратят на чемпионат, где НЕТ проходных матчей, плюс два кубка Англии, в большинстве странах он один... У того же Реала например, минимум половина матчей в сезоне проходные, где можно дать отдохнуть основе перед лч...
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di Malkovich
Всё таки не докрутил Моуриньо Дзаньоллу. Всё казалось вот-вот выстрелит. И вроде бы бегал хорошо, и под моменты открывался и сам создавал, но чего-то так и не хватило. На фоне кадрового дефицита в Роме без него будет тяжелее. Тем более с возобновлением ЛЕ.
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0rbit
Ответ гилберт
Ну раз форсировал переход, считай что ультиматум. Клуб имеет право на ответку.
Отказ продлевать контракт и желание перехода в другой клуб, не равно форсировать
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0rbit
Ответ zidane467554
ему всего лишь 23 года. ниче с его карьерой не будет из-за перехода в борнмут. если покажет себя может в премьерлигу заберут.
Очевидно, самое главное вы не поняли, он не хочет в апл и покидать Италию. Как и большинство итальянских футболистов предпочитает остаться в стране, на что имеет полное право.
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arspurs9
Ответ 0rbit
А если Николо не хочет в Борнмут, в чем его вполне можно понять, конечно можно долго заливать про «кресты», характер и прочую чушь, но это игрок сборной Италии и он ещё очень очень молод. Зачем руинить ему карьеру? Не хотят отпускать в Милан, что мешает так же использовать его по ходу сезона, где он был в игроком обоймы и летом распрощаться. Тренировки он не саботировал и ультиматумов не ставил, а в Борнмут играть с Соланке и Билингом ( лол ) в чемпионшипе через полгода такое себе. Контракт вещь работающая в две стороны.
Я так понимаю он много наговорил, когда требовал отпустить его во время новостей от Тоттенхэма и Милана. Вот и все.
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arspurs9
Ответ Janture Beckjan
Один из лидеров Серий А не смог повторить предложение по трансферу аутсайдера АПЛ. Скажи это 20 лет назад все бы сочли меня сумашедшим.
Скорее всего «не смог» тут лишнее, просто решили не тратить такую сумма на откровенный шлак.
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Defensore
Ответ Janture Beckjan
Один из лидеров Серий А не смог повторить предложение по трансферу аутсайдера АПЛ. Скажи это 20 лет назад все бы сочли меня сумашедшим.
просто Милан разумен, зачем ему переплачивать, не было такого, когда серия а была в авангарде?
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МТБ
Ответ Аталанта расправила плечи
Я тебе больше скажу, вылетающие из апл команды получают на уровне победителей лч. Что уж там какая-то серия а.
Не совсем правда. Они получают на уровне призовых победителя ЛЧ, без прочих бонусов
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liverpool and barcelona fan
Зато замутил с Мадалиной
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МТБ
Ответ Janture Beckjan
Один из лидеров Серий А не смог повторить предложение по трансферу аутсайдера АПЛ. Скажи это 20 лет назад все бы сочли меня сумашедшим.
Именно так. Но на то оно и было 20 лет назад.
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B_Boris
Ну все, Дзаньоло в Борнмуте на 2 года минимум 🤷🏻
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гилберт
Ответ 0rbit
А если Николо не хочет в Борнмут, в чем его вполне можно понять, конечно можно долго заливать про «кресты», характер и прочую чушь, но это игрок сборной Италии и он ещё очень очень молод. Зачем руинить ему карьеру? Не хотят отпускать в Милан, что мешает так же использовать его по ходу сезона, где он был в игроком обоймы и летом распрощаться. Тренировки он не саботировал и ультиматумов не ставил, а в Борнмут играть с Соланке и Билингом ( лол ) в чемпионшипе через полгода такое себе. Контракт вещь работающая в две стороны.
Ну раз форсировал переход, считай что ультиматум. Клуб имеет право на ответку.
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0rbit
Ответ mv29km6ngq
Дзаньоло топчик! Уверен в Борнмуте долго не задержится.
Более того он даже туда не попадёт. Если не идиот.
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А.Э.РАСИМ
Какой шикарный выбор у футболиста.

А некоторые сами бросились в команды "Лиги чемпинов"....
А этого устраивают всей командой.
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Милчик
Ответ Tigo_Volchara93
Правильно, продавать его надо любой ценой сейчас, чтобы хоть что-то получить. Человек 2 раза рвался, ему давали шанс, но кроме сумбура ничего не вышло, так хоть какие-то деньги за него получат
Рвал и что? Он спокойно может спокойно отыграть всю карьеру и больше не рвать их да и вообще без травм отыграть. Эти ультимативные высказывания о его травмах просто смех
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Милчик
Ответ Dvin
Нормально) на самом деле у него были задатки вырасти в очень серьёзного игрока. Но эти травмы + характер… на поле не видит никого, прёт вперед, а скорости уже нет. Отпускать нужно не думая
скорости уже нет...?? Он что за полгода постарел на 10 лет?)) Постоянные комментарии о его травмах, это просто смешно, деревянная логика
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Адепт Суперлиги
Ответ galymmus
Насильственное подписание контракта с нежелаемым местом работы и шантаж
Всё правильно, эти ханжи в первых рядах Ювентус топили, но здесь они ни при чём. Клоунада полная
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Шухрат Кесикбаев
Ответ 0rbit
А если Николо не хочет в Борнмут, в чем его вполне можно понять, конечно можно долго заливать про «кресты», характер и прочую чушь, но это игрок сборной Италии и он ещё очень очень молод. Зачем руинить ему карьеру? Не хотят отпускать в Милан, что мешает так же использовать его по ходу сезона, где он был в игроком обоймы и летом распрощаться. Тренировки он не саботировал и ультиматумов не ставил, а в Борнмут играть с Соланке и Билингом ( лол ) в чемпионшипе через полгода такое себе. Контракт вещь работающая в две стороны.
Ну Биллинг то посильнее Дзаньоло будет, он в отличии от итальянца не является мертвым телом на поле
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galymmus
Ответ leading_in_nowhere
Зарплату платят? От тренировок не отстраняют? Идите и попробуйте доказать, что он будет сидеть по воле клуба, а не потому, что не устраивает Моура? Узбек в запасе сидел и без всякого шантажа, что его вынуждают уйти.
То есть тебе наверное неизвестны права человека, защита прав работников и тд
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Адепт Суперлиги
Ответ Игорь Новиков
Все меняется. Были времена, когда Италия была самой богатой. Но не сумели выстроить бизнес так, чтобы он не развалился.
Представляю, как раньше Лечче на сдачу брало одного из лучших игроков Арсенала, которого вел МЮ, но решил не связываться с итальянскими богатеями.
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galymmus
Ответ spaispower
а в чем нарушение? от тренировок не отстраняют, стартовый состав выбирает тренер
Насильственное подписание контракта с нежелаемым местом работы и шантаж
+2
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