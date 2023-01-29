«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»

«Рома» в бешенстве из-за отказа от перехода в « ».

Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт.

Римляне очень разочарованы ситуацией, которую создали Дзаньоло и его агент. По данным Il Tempo, « » готовится принять дисциплинарные меры против полузащитника. Клуб может отстранить его до конца сезона.

Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений.

В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.