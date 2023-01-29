«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»
«Рома» в бешенстве из-за отказа Николо Дзаньоло от перехода в «Борнмут».
Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт.
Римляне очень разочарованы ситуацией, которую создали Дзаньоло и его агент. По данным Il Tempo, «Рома» готовится принять дисциплинарные меры против полузащитника. Клуб может отстранить его до конца сезона.
Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений.
В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Милан его хотел,Рома ему отказала.А он отказал Борнмуту.
А Николо, к моему великому сожалению, видимо совсем не в ладах с головой, раз самолично попросил выставить его на трансфер. И это с учетом доверия тренера, руководства и болельщиков. Не надо тут приплетать свист фанатов после матча КИ. Они, во-первых, в праве требовать отдачи от игроков, а во-вторых, нужно честно признаться, что сам Николо в этом сезоне совсем не блещет.
Еще раз, игрок сам требовал дать ему уйти. Рома дала. Если игрок дал заднюю в последний момент, то почему Рома должна спокойно принимать его обратно в состав?
Для приостановки / разрыва контракта с помощью профсоюза нужны очень веские причины. То, что на полгода он пропадёт из основы - что будет? Как он докажет, что его убрали не по спортивному принципу?
Я когда то был поклонником его таланта. Года так 3-4 назад. Сейчас это очень слабый игрок. Никакой пользы Роме он не приносит и выходит лишь из за недостаточной скамейки. Милан и Тоттенхэм он бы не потянул, по этому от него обе команды моментально отказались, как только потребовали серьезные деньги.
А подвал АПЛ в данный момент - как раз его уровень уже.