«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Борнмут Николо Дзаньоло Футбол

«Рома» в бешенстве из-за отказа Николо Дзаньоло от перехода в «Борнмут».

Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт. 

Римляне очень разочарованы ситуацией, которую создали Дзаньоло и его агент. По данным Il Tempo, «Рома» готовится принять дисциплинарные меры против полузащитника. Клуб может отстранить его до конца сезона.

Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений.

В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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33 комментария

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Ответ Старый Волк
Мне больше непонятна ситуация с Риком. Да, он не самый сильный краек лиги, но точно сильнейший в «Роме» на правом фланге. А Николо, к моему великому сожалению, видимо совсем не в ладах с головой, раз самолично попросил выставить его на трансфер. И это с учетом доверия тренера, руководства и болельщиков. Не надо тут приплетать свист фанатов после матча КИ. Они, во-первых, в праве требовать отдачи от игроков, а во-вторых, нужно честно признаться, что сам Николо в этом сезоне совсем не блещет.
Что тут непонятного? Открытый конфликт с тренером.
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Ответ Savarona25
Стоит разобраться в ситуации. Дзаниоло никто не гнобил, а напротив лечили год кресты и потом выпускали в основе практически во всех матчей не смотря на малую эффективность. Продлевать контракт он не спешил. В итоге Дзаниоло при помощи агента надумал уйти за 1.5 года до окончания контракта. Причем сейчас клубы его мечты покупать игрока не готовы, а готовы покупать летом значительно дешевле. Якобы Дзаниоло уже о чем-то устно договорился с Миланом. Есть сейчас единственный хороший в плане денег вариант с Бормутом, но Дзаниоло он не устраивает.Это все здорово, но где тут во всем роль действующего работодателя Ромы? В итоге руководство Ромы оскорбилось и намерено идти на принцип - не хочешь переходить туда, куда устроило бы клуб - сиди в запасе. Еще раз повторю - Дзаниоло мог давно продлить контракт с Ромой и спокойно играть тут и дальше.
Дзаньолло сказал что хочет уйти и отказался играть и тренироваться с командой. Так сказал Моуриньо вчера. Так что после этого новости довольно логичные.
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tackle by Moore
Кркич играл в шипе и не брезговал, а этот чем лучше? Очевидно, что для любого футболиста отъезд из коррупционной мафиоз-лиги в английскую суперлигу - большая честь и повышение. А топ-команды надо еще заслужить через борнмуты, во всех лигах это только так работает
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EKSPERT
Ответ arspurs9
Вначале сам приходил и требовал ухода, но 2 сильных клуба оказались не сильно в нем заинтересованны (он видимо считал иначе), но Рома уже договорилась с третьим клубом. «Ой нет, туда не пойду, так уж и быть, поиграю за вас, останусь». Роме тут особо терять нечего, игрок бесполезный, донный уже, на игру не влияет вообще никак, можно спокойно убрать в резерв и пусть ищет сам себе клуб в таком случае.
Ну он же не говорил что хочет в Борнмут который может вылететь.
Милан его хотел,Рома ему отказала.А он отказал Борнмуту.
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Ответ Алексей Гусев
ну откровенно сливать в аутсайдер, пусть и топ-лиги, а потом еще и шантажировать тем, что уберут из состава? Правильно ли это? Не забыло ли руководство Ромы, что везде есть профсоюзы футболистов, и что приостановка и разрыв контракта это функция не только для клубов РПЛ и УПЛ?
Как так - уберут из состава? Дзаньолло заявил что хочет уйти и отказался играть и тренироваться с командой. А теперь он должен вернуться как ни в чем ни бывало? Так это не работает.
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Фифа Алекс
30 мультов за парня с такой статой и двумя порванными крестами,Бормут с ума сошел?)
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Savarona25
Стоит разобраться в ситуации. Дзаниоло никто не гнобил, а напротив лечили год кресты и потом выпускали в основе практически во всех матчей не смотря на малую эффективность. Продлевать контракт он не спешил. В итоге Дзаниоло при помощи агента надумал уйти за 1.5 года до окончания контракта. Причем сейчас клубы его мечты покупать игрока не готовы, а готовы покупать летом значительно дешевле. Якобы Дзаниоло уже о чем-то устно договорился с Миланом. Есть сейчас единственный хороший в плане денег вариант с Бормутом, но Дзаниоло он не устраивает.Это все здорово, но где тут во всем роль действующего работодателя Ромы? В итоге руководство Ромы оскорбилось и намерено идти на принцип - не хочешь переходить туда, куда устроило бы клуб - сиди в запасе. Еще раз повторю - Дзаниоло мог давно продлить контракт с Ромой и спокойно играть тут и дальше.
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Ответ Splin
С какого пепеп он должен соглашаться?
В данном случае его вина есть. Клуб его лечил и Моуриньо в него верил и всегда поддерживал. А тут мы слышим новости: Дзаньолло сообщил о том что хочет уйти (в Милан) и отказался от игр и тренировок в Роме. Как тебе такое?
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Splin
Перепоя***
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Старый Волк
Ответ Сектор Джаза
Чот там неладное. То Карсдорпа прессуют, теперь Дзаньоло.
Мне больше непонятна ситуация с Риком. Да, он не самый сильный краек лиги, но точно сильнейший в «Роме» на правом фланге.

А Николо, к моему великому сожалению, видимо совсем не в ладах с головой, раз самолично попросил выставить его на трансфер. И это с учетом доверия тренера, руководства и болельщиков. Не надо тут приплетать свист фанатов после матча КИ. Они, во-первых, в праве требовать отдачи от игроков, а во-вторых, нужно честно признаться, что сам Николо в этом сезоне совсем не блещет.
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Алексей Гусев
Ответ arspurs9
Почему откровенно сливать? Еще раз, игрок сам требовал дать ему уйти. Рома дала. Если игрок дал заднюю в последний момент, то почему Рома должна спокойно принимать его обратно в состав? Для приостановки / разрыва контракта с помощью профсоюза нужны очень веские причины. То, что на полгода он пропадёт из основы - что будет? Как он докажет, что его убрали не по спортивному принципу?
откровенно сливать, ибо "абы куда", уходить то тоже надо не лишь быуходить, акак минимум не на понижение...Правда, как докажет, что его, игрока основы, убрали из состава и не дают тренироваться с командой, не по спортивным причинам.
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Splin
С какого пепеп он должен соглашаться?
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NottinghamForest79
Ответ Okaka
вот дурак, у Борнмута деньги появились, мб это начало нового проекта
в шип уйдут
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d.xoxlov
Ещё бы в "Лутон Таун" согласовали продажу. Понятно, что деньги не пахнут, но тут, вроде, не дровами торгуют.
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Давид Agabekyan
Ответ Okaka
вот дурак, у Борнмута деньги появились, мб это начало нового проекта
Только начало это будет в Чемпионшипе. У Вулверхэмптона, Лидса, Вест Хэма и Лестера шансы выжить куда больше. Да даже у Эвертона с Дайчем
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Любезный Коссутий
не хочет играть в Шипе, в след сезоне. все логично
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Старый Волк
Уже вышла новость о том, что Дзаньоло готов пересмотреть свое отношение к предложению «Борнмута». Оно и не удивительно, потому что владельцы «Ромы» пообещали в случае отказа Николо от предложения «вишенок» продержать опального футболиста на скамейке запасных до окончания действующего контракта.
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Сектор Джаза
Чот там неладное. То Карсдорпа прессуют, теперь Дзаньоло.
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arspurs9
Ответ Алексей Гусев
ну откровенно сливать в аутсайдер, пусть и топ-лиги, а потом еще и шантажировать тем, что уберут из состава? Правильно ли это? Не забыло ли руководство Ромы, что везде есть профсоюзы футболистов, и что приостановка и разрыв контракта это функция не только для клубов РПЛ и УПЛ?
Почему откровенно сливать?
Еще раз, игрок сам требовал дать ему уйти. Рома дала. Если игрок дал заднюю в последний момент, то почему Рома должна спокойно принимать его обратно в состав?
Для приостановки / разрыва контракта с помощью профсоюза нужны очень веские причины. То, что на полгода он пропадёт из основы - что будет? Как он докажет, что его убрали не по спортивному принципу?
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Okaka
вот дурак, у Борнмута деньги появились, мб это начало нового проекта
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Great ManUtd
Какая разница, Борнмут или Милан, уровень состава примерно одинаковый, только конкуренция в АПЛ в десять раз выше, чем в Серии А.
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Алексей Гусев
Ответ arspurs9
Ну Рома назвала цену, Тоттенхэм и Милан послали их с этим разводом (ура), Борнмут согласился. Дзаньолло, судя по всему, был настолько уверен в собственной востребованности и желании топ-клубов за него биться, что много наговорил и довольно недвусмысленно дал понять, что хочет играть за другую команду, вот и вся реакция Ромы.
ну откровенно сливать в аутсайдер, пусть и топ-лиги, а потом еще и шантажировать тем, что уберут из состава? Правильно ли это? Не забыло ли руководство Ромы, что везде есть профсоюзы футболистов, и что приостановка и разрыв контракта это функция не только для клубов РПЛ и УПЛ?
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arspurs9
Ответ whereissuso
Я, конечно, не поклонник его таланта, но подвал АПЛ с перспективой на чемпионшип даже для него как-то низковато и переходить он туда не обязан, дело не в востребованности
Ну так его же не заставляют переходить туда. Дали выбор в данном случае. Рома тратила свое время на разговоры с Борнмутом, ведь игрок сказал, что хочет уйти.

Я когда то был поклонником его таланта. Года так 3-4 назад. Сейчас это очень слабый игрок. Никакой пользы Роме он не приносит и выходит лишь из за недостаточной скамейки. Милан и Тоттенхэм он бы не потянул, по этому от него обе команды моментально отказались, как только потребовали серьезные деньги.
А подвал АПЛ в данный момент - как раз его уровень уже.
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Denis242424
Ответ cektor
Рома не красиво поступает
Красиво, или некрасиво, это кому как. А вот хорошо, что он в Милан не попадет. Милану он не нужен. Болею за Милан.
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whereissuso
Ответ arspurs9
Ну Рома назвала цену, Тоттенхэм и Милан послали их с этим разводом (ура), Борнмут согласился. Дзаньолло, судя по всему, был настолько уверен в собственной востребованности и желании топ-клубов за него биться, что много наговорил и довольно недвусмысленно дал понять, что хочет играть за другую команду, вот и вся реакция Ромы.
Я, конечно, не поклонник его таланта, но подвал АПЛ с перспективой на чемпионшип даже для него как-то низковато и переходить он туда не обязан, дело не в востребованности
+6
-1
+5
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