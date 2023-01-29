«Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». Баннер фанатов «Ромы» неподалеку от Колизея

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Фанаты «Ромы» адресовали Николо Дзаньоло оскорбительный баннер.

Некоторое время назад полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение по Дзаньоло только от «Борнмута» и приняла его, а игрок отказался от перехода. Теперь его могут отстранить до конца сезона.

Неподалеку от Колизея фанаты «Ромы» вывесили баннер со словами: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».

Фото: romapress.net

В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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33 комментария

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Тюменец
Ответ Okaka
Так Дзаньоло из Интера же
Он из Ромы
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Тюменец
В целом о его карьере можно сказать так - он играет ЗА СЕБЯ.
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0rbit
Лучше бы болелы ромы беспокоилось, о том что тренер команды прямо на пресс конференции говорит, что ляжет под неаполь и поздравляет с чемпионством. 🤡
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0rbit
Ответ Okaka
Так Дзаньоло из Интера же
чушь, он пол года был в примавере Интера. Воспитанник Дженоа и в большей степени Фиалок.
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Владимир Владимир
Ответ Старый Волк
В этой ситуации виноват только он сам. Ему безгранично доверяли и продлевали с ним контракт несмотря на 2 тяжелейшие травмы подряд. Покажи он себя во второй половине сезона и его запросы по новому контракту 100% были бы удовлетворены. Но он выбрал собственный путь. Поэтому и получает сейчас именно то, что заслужил своими текущими поступками.
Он выбрал собственный путь, поэтому должен перейти в Борнмут? Так он этот путь не выбирал. Есть контракт, пусть доигрывает, либо пусть ждут предложения от другой команды. Нет никакого предательства в том, что футболист хочет перейти в другой клуб - это право его как человека.

То, что он травмы получил, а Рома продлила контракт - так она это не только ради него делала, а понимала, что за него можно выручить деньги, а не потому как Рома - это воспроизведение идей Христа в лице футбольной команды.

Как по мне, так это колхоз самый настоящий. Получается, если Шкриниар хочет уйти и не продлевает контракт, его надо принудительно сажать на лавку? Или, когда Левандовски ушёл бесплатно в Баварию, то его обязательно надо было закрыть в клетке в наказание? Чушь ведь.
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Милан.Тэо
Дзаньоло красавец ! 👏👏👏
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Okaka
Так Дзаньоло из Интера же
+1
-1
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Andrew Kolevatykh
Ответ Старый Волк
В этой ситуации виноват только он сам. Ему безгранично доверяли и продлевали с ним контракт несмотря на 2 тяжелейшие травмы подряд. Покажи он себя во второй половине сезона и его запросы по новому контракту 100% были бы удовлетворены. Но он выбрал собственный путь. Поэтому и получает сейчас именно то, что заслужил своими текущими поступками.
Действительно, ведь каждый мечтает остаться в месте, где получил две тяжелейших травмы подряд.
Разумеется, клуб не виноват в этом.
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Alex Legend
Ответ окечуква
Агенты или самоуверенность, что-то одно из двух тут. А по итогу получается, что Дзаньоло как минимум не очень дальновидный и умный человек.
У них вся семейка распальцована
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olegio rosso
Ответ Arthur Jacob
За такое Милан надо в Серию С
За какое такое? За переломанный кусок со статами Салемакера)) Пусть Рома оставит себе это несчастье. Через полгода просиживания штанов вне заявки Дзаньолка уже даже Бормутам не будет нужен
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Alex Legend
Да по нему с первых месяцев всё стало понятно, потом зачем-то начали лепить из мажора второго Тотти. Долепились.
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Arthur Jacob
Ответ olegio rosso
Какой бред пишут про Милан. Да да Мальдини вселенское зло чуть ли не насильно переманивает бедного Дзаньолу уйти из Ромы) Сорвался трансфер в Тоттенхэм и агент сам предложил его Милану. Милан выставил свои условия на которых он мог бы взять Дзаньолу. На этом ВСЁ. Никто за Дзаньолой не бегал и никуда его не уводил. Причем тут Милан вообще если агентишка мутит воду
За такое Милан надо в Серию С
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Заяцволк
Э-э, получается, он сам захотел свалить, а потом ещё и капризничает ? Аааха, помню как это дно хотели в наш Ювентус отправить, ну теперь только в ФНЛ
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-3
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olegio rosso
Какой бред пишут про Милан. Да да Мальдини вселенское зло чуть ли не насильно переманивает бедного Дзаньолу уйти из Ромы) Сорвался трансфер в Тоттенхэм и агент сам предложил его Милану. Милан выставил свои условия на которых он мог бы взять Дзаньолу. На этом ВСЁ. Никто за Дзаньолой не бегал и никуда его не уводил. Причем тут Милан вообще если агентишка мутит воду
+3
-1
+2
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окечуква
Агенты или самоуверенность, что-то одно из двух тут. А по итогу получается, что Дзаньоло как минимум не очень дальновидный и умный человек.
+1
-2
-1
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Lindeman
Не надо было Дзаньоло в открытую говорить да ещё и неуважительно к Роме, что он хочет в Юве перейти
0
0
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Vano from Tbilisi
Команда его лечит и выхаживает, спасает карьеру, а он почти каждое ТО ставит ультиматумы и норовит свалить. Понимаю болельщиков и полностью согласен с ними
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Старый Волк
Ответ TiNO
Больше чем уверен, что во всем виноваты агенты, присевшие молодому парню на уши. Хотя в его возрасте должна уже голова работать. Я не удивлюсь, если он в Лацио потом пойдет играть
Да хоть бы и там. Главное не в желто-красной футболке.

Я был искренне благодарен ему за все, в особенности за его взнос в победу в ЛК прошлого сезона, но после такого поведения и выкидонов продолжать смотреть на него в футболке любимого клуба желания нет.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Romeo Yankovich
Добро пожаловать в клуб. Вчера он с ботом, вернее сам с собой разговаривал. Это страшный человек и давно напрашивается посетить клинику для душевно не здоровых
Больше на психопатию похоже.
+3
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TiNO
Ответ Старый Волк
В этой ситуации виноват только он сам. Ему безгранично доверяли и продлевали с ним контракт несмотря на 2 тяжелейшие травмы подряд. Покажи он себя во второй половине сезона и его запросы по новому контракту 100% были бы удовлетворены. Но он выбрал собственный путь. Поэтому и получает сейчас именно то, что заслужил своими текущими поступками.
Больше чем уверен, что во всем виноваты агенты, присевшие молодому парню на уши. Хотя в его возрасте должна уже голова работать. Я не удивлюсь, если он в Лацио потом пойдет играть
+10
0
+10
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Under
Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
Так дело не в Борнмуте, дело в запросе на трансфер.
+32
-1
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Старый Волк
В этой ситуации виноват только он сам. Ему безгранично доверяли и продлевали с ним контракт несмотря на 2 тяжелейшие травмы подряд.

Покажи он себя во второй половине сезона и его запросы по новому контракту 100% были бы удовлетворены.

Но он выбрал собственный путь. Поэтому и получает сейчас именно то, что заслужил своими текущими поступками.
+29
-3
+26
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Romeo Yankovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пардон, не в тему. Тут на меня ригобер охоту открыл? Похоже боты будут минусовать несчатно теперь
Добро пожаловать в клуб. Вчера он с ботом, вернее сам с собой разговаривал. Это страшный человек и давно напрашивается посетить клинику для душевно не здоровых
+5
-2
+3
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Никита Самарин
Ответ TiNO
Все по делу. Его Рома выхаживала после двух тяжелых травм, платила зарплату, а он вот так.
Комментарий удален
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TiNO
Все по делу. Его Рома выхаживала после двух тяжелых травм, платила зарплату, а он вот так.
+68
-5
+63
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