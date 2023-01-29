«Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». Баннер фанатов «Ромы» неподалеку от Колизея

Фанаты «Ромы» адресовали оскорбительный баннер.

Некоторое время назад полузащитник подал запрос на трансфер. « » получила официальное предложение по Дзаньоло только от «Борнмута» и приняла его, а игрок отказался от перехода. Теперь его могут отстранить до конца сезона.

Неподалеку от Колизея фанаты «Ромы» вывесили баннер со словами: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».

Фото: romapress.net

В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.