«Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». Баннер фанатов «Ромы» неподалеку от Колизея
Фанаты «Ромы» адресовали Николо Дзаньоло оскорбительный баннер.
Некоторое время назад полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение по Дзаньоло только от «Борнмута» и приняла его, а игрок отказался от перехода. Теперь его могут отстранить до конца сезона.
Неподалеку от Колизея фанаты «Ромы» вывесили баннер со словами: «Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести».
Фото: romapress.net
В этом сезоне 23-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
То, что он травмы получил, а Рома продлила контракт - так она это не только ради него делала, а понимала, что за него можно выручить деньги, а не потому как Рома - это воспроизведение идей Христа в лице футбольной команды.
Как по мне, так это колхоз самый настоящий. Получается, если Шкриниар хочет уйти и не продлевает контракт, его надо принудительно сажать на лавку? Или, когда Левандовски ушёл бесплатно в Баварию, то его обязательно надо было закрыть в клетке в наказание? Чушь ведь.
Разумеется, клуб не виноват в этом.
Я был искренне благодарен ему за все, в особенности за его взнос в победу в ЛК прошлого сезона, но после такого поведения и выкидонов продолжать смотреть на него в футболке любимого клуба желания нет.
Покажи он себя во второй половине сезона и его запросы по новому контракту 100% были бы удовлетворены.
Но он выбрал собственный путь. Поэтому и получает сейчас именно то, что заслужил своими текущими поступками.