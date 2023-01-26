«Милан» отказался повторять предложение «Борнмута» по Дзаньоло – 30+5 млн евро и 10% от перепродажи

Теги Рома Милан премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Борнмут Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло Футбол

«Милан» принял решение отказаться от попыток подписать хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» уведомили «джаллоросси», что не могут сейчас сделать предложение, близкое к тому, что римляне получили от «Борнмута» (30+5 млн евро и 10% от перепродажи).

На данный момент клуб АПЛ остается единственным реальным претендентом на футболиста. В ближайшие дни он постарается убедить Дзаньоло дать согласие на трансфер.

Сообщалось, что «Милан» хотел включить в сделку по Николо вингера Жуниора Мессиаса.

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36 комментариев

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gPk
Ответ 0rbit
Во-первых Дзаньоло уже отказал Борнмуту. Во-вторых Милан предложил лучше условия самому Николо В-третьих тот же Ди Марцио пишет, что трансфер к январе возможен если формулу Милана примет Рома. Иначе к трансферу вернуться летом и Дзаньоло готов ждать.
В-четвёртых - Борнмут>>>>Милан
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gPk
Ответ Darkhan Darkhan
Борнмут перебивает оффер Милана скажите это команде которая выиграла ЛЧ в 2003
А потом будут удивляться почему речь о Суперлиге поднимается
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0rbit
Ответ lyosha1786
За то, что хрустальный Дзаньоло не перейдёт в Милан. Или Вам мало травм?
С чего он хрустальный то? потому что стадо пишет? рекомендую работать над собственной точкой зрения и критическим мышлением.
За прошлый сезон «хрустальный» Дзаньоло провёл больше минут чем Мессиас и Салемакерс, а в Милане в целом только четыре! игрока отыграли столько и больше Леау, Томори, Тео и Кессье.

пс. у вас на аватарке стоит один паренёк, Рики, думаю вам он нравится/нравился как футболист. Что он сломал шею, 6 шейных позвонков и не то что карьера, ему паралич рисовали. Эта старая на момент травма очень беспокоила руководство Милана. Чем все закончилось все знают.

ппс. Да и вообще вы не глупый человек, это видно в целом. нужно завязывать с этим «хрустальный», то же я слышал все прошлое окно про Дибала, а теперь только благодаря ему щенята не в зоне вылета.
Милик, кресты Асенсио...etc
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Алексей Муравьёв
До чего дожил футбол, Милан не может тягаться со сраным Борнмутом............!
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Rustam Abdullayev
Трудно тегадся английскими командами
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Tigo_Volchara93
Рома должна по максимуму с него выжать, а Борнмут единственный кто столько готов платить
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lyosha1786
Ответ 0rbit
За что? За то что игрока сборной Италии в чемпионшипе Рома хочет сгноить. Дзаньоло не перейдёт в эту помойку. 10 дней назад ещё отказал и готов ждать до лета перехода в АСМ. Только Рома если не полные дураки согласятся на условия Милана уже в январе, либо потеряют его за 10-15 млн летом.
За то, что хрустальный Дзаньоло не перейдёт в Милан. Или Вам мало травм?
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0rbit
Ответ lyosha1786
Спасибо Борнмут!
За что? За то что игрока сборной Италии в чемпионшипе Рома хочет сгноить. Дзаньоло не перейдёт в эту помойку. 10 дней назад ещё отказал и готов ждать до лета перехода в АСМ.
Только Рома если не полные дураки согласятся на условия Милана уже в январе, либо потеряют его за 10-15 млн летом.
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0rbit
Во-первых Дзаньоло уже отказал Борнмуту.
Во-вторых Милан предложил лучше условия самому Николо
В-третьих тот же Ди Марцио пишет, что трансфер к январе возможен если формулу Милана примет Рома. Иначе к трансферу вернуться летом и Дзаньоло готов ждать.
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Алексей Гусев
Ответ Razrubsis
Неужели Дзаньоло хуже Антони? По-моему он стоит этих денег. При хорошем тренере может ещё лучше раскрыться.
ладно Антони, но не ужели он хуже Мудрика?)
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Алексей Гусев
Ответ Марина Быстрова
Милан нищий по сравнению с джувой и картоном. И Борнмутом тоже))
китайская подделка то когда стала богатой и с чего? А Милан последние пару сезонов заработать должен не плохо. И да Милан более прагматичный клуб(возможно и в свете обстоятельств). А Юве...в общем надеюсь эллиоты вас продадут и не другим американцам.
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Марина Быстрова
Ответ Алексей Гусев
сидя при этом всём влазарете Юве))), Ну по поводу"Нищий" Милан, ну не прибедняйтесь, вот мерда, непонятно откуда деньги берет, это да...
Милан нищий по сравнению с джувой и картоном. И Борнмутом тоже))
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Алексей Гусев
Ответ Марина Быстрова
Судя по анализу статей про Погба,чувак нагнул джуву круче,чем Ориги нагнул наш нищий Милан. Получает безумные бабки,нанимает шаманов,судится с братом.
сидя при этом всём влазарете Юве))), Ну по поводу"Нищий" Милан, ну не прибедняйтесь, вот мерда, непонятно откуда деньги берет, это да...
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Марина Быстрова
Ответ Алексей Гусев
ну вроди должен, но это не точно.
Судя по анализу статей про Погба,чувак нагнул джуву круче,чем Ориги нагнул наш нищий Милан. Получает безумные бабки,нанимает шаманов,судится с братом.
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Алексей Гусев
Ответ Марина Быстрова
А Погба ещё играет?)
ну вроди должен, но это не точно.
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Андрюха с района
Вот он тупанет, если перейдет к андердогу и продолжит играть в Чемпионшипе)
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Марина Быстрова
Ответ Алексей Гусев
решили занять нишу Юве...ну ничего, подпишем мы кого нибудь еще в конкуренцию, а то вон Погба и Влаха вроде выздоравливают...
А Погба ещё играет?)
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Марина Быстрова
Ответ kbakha
Мда уж, думал, что Элиотт жмоты, а Кардинале тот ещё сквалыга. Да и, возможно, денег у него и не было. Видел, как его зовут - Poordinale
Cuckoldinale
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RedDevil1909
уж лучше в Роме тогда остаться
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whereissuso
И слава Богу
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d.xoxlov
Надо ещё пару показательных процессов в итальянском футболе провести, чтобы топ-клубы могли разве что с подвалом Чемпионшипа соревноваться за трансферы.
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Rustam Abdullayev
Даа дожили какой-то Бормут уводить играка у милана
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Razrubsis
Неужели Дзаньоло хуже Антони? По-моему он стоит этих денег. При хорошем тренере может ещё лучше раскрыться.
+1
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lyosha1786
Спасибо Борнмут!
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Darkhan Darkhan
Борнмут перебивает оффер Милана скажите это команде которая выиграла ЛЧ в 2003
+2
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