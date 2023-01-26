«Милан» отказался повторять предложение «Борнмута» по Дзаньоло – 30+5 млн евро и 10% от перепродажи

«Милан» принял решение отказаться от попыток подписать хавбека «Ромы» .

По сведениям журналиста , «россонери» уведомили «джаллоросси», что не могут сейчас сделать предложение, близкое к тому, что римляне получили от « » (30+5 млн евро и 10% от перепродажи).

На данный момент клуб остается единственным реальным претендентом на футболиста. В ближайшие дни он постарается убедить Дзаньоло дать согласие на трансфер.

Сообщалось, что « » хотел включить в сделку по Николо вингера Жуниора Мессиаса.