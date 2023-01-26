«Милан» отказался повторять предложение «Борнмута» по Дзаньоло – 30+5 млн евро и 10% от перепродажи
«Милан» принял решение отказаться от попыток подписать хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» уведомили «джаллоросси», что не могут сейчас сделать предложение, близкое к тому, что римляне получили от «Борнмута» (30+5 млн евро и 10% от перепродажи).
На данный момент клуб АПЛ остается единственным реальным претендентом на футболиста. В ближайшие дни он постарается убедить Дзаньоло дать согласие на трансфер.
Сообщалось, что «Милан» хотел включить в сделку по Николо вингера Жуниора Мессиаса.
За прошлый сезон «хрустальный» Дзаньоло провёл больше минут чем Мессиас и Салемакерс, а в Милане в целом только четыре! игрока отыграли столько и больше Леау, Томори, Тео и Кессье.
пс. у вас на аватарке стоит один паренёк, Рики, думаю вам он нравится/нравился как футболист. Что он сломал шею, 6 шейных позвонков и не то что карьера, ему паралич рисовали. Эта старая на момент травма очень беспокоила руководство Милана. Чем все закончилось все знают.
ппс. Да и вообще вы не глупый человек, это видно в целом. нужно завязывать с этим «хрустальный», то же я слышал все прошлое окно про Дибала, а теперь только благодаря ему щенята не в зоне вылета.
Милик, кресты Асенсио...etc
Только Рома если не полные дураки согласятся на условия Милана уже в январе, либо потеряют его за 10-15 млн летом.
Во-вторых Милан предложил лучше условия самому Николо
В-третьих тот же Ди Марцио пишет, что трансфер к январе возможен если формулу Милана примет Рома. Иначе к трансферу вернуться летом и Дзаньоло готов ждать.