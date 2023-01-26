Дзаньоло хочет в «Милан» – он дал слово, что подождет до лета. Сейчас клуб не готов отдать 35 млн евро, которые просит «Рома»
Николо Дзаньоло очень хочет перейти в «Милан» – ради трансфера он готов ждать до лета.
По данным Il Tempo, полузащитник «Ромы» и его окружение при переговорах отдают полный приоритет «Милану». Однако у «россонери» нет возможности удовлетворить требования «Ромы», которая просит за игрока 35 млн евро.
В связи с этим Дзаньоло дал «Милану» слово, что будет готов присоединиться к клубу следующим летом. К тому моменту до окончания срока действия его контракта останется год, поэтому цена на него будет существенно ниже.
В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
А то сейчас все сольется на Дзаньоло,а усилять то надо еще и центр нападения,уже в который раз...
- Я тебе слово дал?(Д)
- Дал! (М)
- Забираю обратно! (Д)
- :( (М)
Не думаю, что у него где-то получится. Проблема не в клубах.