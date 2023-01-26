Дзаньоло хочет в «Милан» – он дал слово, что подождет до лета. Сейчас клуб не готов отдать 35 млн евро, которые просит «Рома»

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Николо Дзаньоло деньги Футбол

Николо Дзаньоло очень хочет перейти в «Милан» – ради трансфера он готов ждать до лета.

По данным Il Tempo, полузащитник «Ромы» и его окружение при переговорах отдают полный приоритет «Милану». Однако у «россонери» нет возможности удовлетворить требования «Ромы», которая просит за игрока 35 млн евро.

В связи с этим Дзаньоло дал «Милану» слово, что будет готов присоединиться к клубу следующим летом. К тому моменту до окончания срока действия его контракта останется год, поэтому цена на него будет существенно ниже.

В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

16 комментариев

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MilanLombardia
Чего клуб привязался к Дзаньоло,когда можно было бы того же Берарди забрать или попытаться Деулофеу вернуть
А то сейчас все сольется на Дзаньоло,а усилять то надо еще и центр нападения,уже в который раз...
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Подкат Пенальтьевич
Как будто летом смогут
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Старый Волк
От молодого проспекта с большими перспективами национальных масштабов до проблемного травмата с завышенной самооценкой всего за несколько лет
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Мишка Ляшенко
Ответ rigobersong
Все оказались негодяями, а Милан белый и пушистый конечно:)) Или может расскажешь, почему там сын Мальдини за полляма в год играл, когда статусным игрокам крохоборили копейки:))
9 тысяч в неделю это много? Вроде как минимальная зарплата для воспитанника топ-клуба
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olegio rosso
Коляну надо включить Карсдорпа пару раз привезти психануть и Йозе его сам отправит в Милан первым рейсом
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Baylamos
Мне нравится его маневры на поле.
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Rina Rian
Нам бы нападающего , а то Жиру ещё зелёный, опыта мало
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rigobersong
Ответ Winter Soldier
Руководству Милана пора бы научиться письменные расписки брать, а не верить на слова. Кессье, Доннарумма, Чухло тоже в уши ссали годами
Все оказались негодяями, а Милан белый и пушистый конечно:)) Или может расскажешь, почему там сын Мальдини за полляма в год играл, когда статусным игрокам крохоборили копейки:))
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B_Boris
Дзаньоло - русский! Вечно подающий надежды 😁
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Lo Zio
Милан коллекционирует бесполезных пассажиров
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Милан.Тэо
2 гола и 1 пас аж за 35 миллионов, пускай остаётся в Роме ...
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Lo Zio
Лето 2023 год, диалог Дзаньоло и Милана:
- Я тебе слово дал?(Д)
- Дал! (М)
- Забираю обратно! (Д)
- :( (М)
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Savarona25
Дал Милану слово? Здорово. А где в этой схеме Рома, которая платит зарплату и хочет получить взамен от игрока максимальную отдачу. Ну или максимальную компенсацию в случае ухода.
+4
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Специальный выпуск
Стабильный игрок!
+5
0
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k_42
Грустно. Неоднозначным персонажем оказался.
Не думаю, что у него где-то получится. Проблема не в клубах.
+3
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Winter Soldier
Руководству Милана пора бы научиться письменные расписки брать, а не верить на слова. Кессье, Доннарумма, Чухло тоже в уши ссали годами
+11
-4
+7
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